2021人氣Boardgame推薦 邊款比狼人殺更好玩? 淘寶桌遊¥20有交易

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-03-12 17:48

趁週末假期相約三五知己聚在一起，難免要找些樂子消遣一番。你會選擇打麻雀？玩啤牌？還是打電子遊戲？想開開心心與親朋好友歡度一天，誰說就只有以上活動！近年Boardgame在香港捲起熱潮，從輕鬆的小品遊戲，到要絞盡腦汁的推理遊戲都各有捧場客。已經玩厭麻雀啤牌了嗎？倒不如轉戰桌上遊戲，不只適合消磨時間，還能考驗手眼協調、邏輯性，甚至是大家的友情！種類之多，玩法之豐富，絕對能令聚會生色不少，笑料百出！

提到Boardgame，可能不少人都會覺得old school，但其實今時今日的boardgame已不止有大富翁、UNO、扭扭樂之流，單是市面上發行的Boardgame也有數百款，既有適合闔家同樂的親子遊戲、能炒熱氣氛的派對遊戲，亦有講求邏輯及心理戰的策略遊戲。

不過對於不常留意Boardgame的人來說，光是要在數百款遊戲中挑出一款可玩性高的Boardgame，相信也令人十分苦惱。以下就來為大家推薦5款2021年最受歡迎的桌上遊戲，當中有不少更是經典款式，保證好玩！

新手不知去哪兒購買？想多買幾款遊戲卻不想花太多錢？儘管香港不乏Boardgame專賣店，不過編輯卻發現淘寶的Boardgame也非常值得入手，除了種類繁多，版本齊全，重點是價錢便宜，譬如官方正版的Rummikub在香港售價接近$200，但在淘寶只需一半價錢就有交易，而其他卡牌類遊戲更只要二十多元已經可以入手，大家不妨前往淘寶看看！不過提提大家，雖然賣家表示產品屬官方正版遊戲，但假如有疑慮的，建議可於香港的桌遊專門店購買。

▼邏輯陣營型遊戲▼

1. 經典桌遊、考驗邏輯觀察力必玩：狼人殺

提起經典的桌上遊戲，又怎少得了風靡全球的狼人殺？狼人殺是一款多人參與的策略類桌上遊戲，其經典的程度，不但讓它成為台灣綜藝節目娛樂百分百中的指定遊戲環節，更是近年多人聚會的必玩破冰遊戲。

雖然目前狼人殺已洐生出不少新版本及新角色，但各版本的玩法都大致雷同，亦相當簡單。簡單來說，每位玩家都會在遊戲開始前獲分發一位遊戲角色，而角色主要分為【狼人】及【好人】兩個對立的陣營，玩家需要在不知道眾人的身分下找出各陣營的玩家身份，並通過投票方式將對方陣營淘汰出局，以獲取勝利。

狼人殺除了考驗邏輯性、觀察力、判斷力、推理能力及口才能力外，其好玩之處在於它還牽涉到各個玩家間的心理攻防戰，玩家的每一次推理發言都必須小心翼翼，每一個線索都不能放過，緊張刺激程度絕對可瞬間點燃派對氣氛。

淘寶狼人殺卡牌遊戲 ¥10.1

2. 獲獎遊戲、比狼人殺更進階：阿瓦隆

假如喜歡狼人殺的鬥智鬥力，那麼被譽為「狼人殺進階版」，並於13年獲得金畸獎的「阿瓦隆 Avalon」一定可以讓你的腦力大爆發。皆因它是一款考驗團隊合作、觀察力和溝通的陣營遊戲，遊戲中同樣會出現你瞞我瞞、互相猜忌的局面，遊戲的最大樂趣就是來自於玩家之間的互動，並從中找出線索來與團隊取得勝利。

阿瓦隆卡牌遊戲 ¥16.5

「阿瓦隆」的遊戲機制和狼人殺非常相似，遊戲中分成【好人】與【壞人】兩大陣營，每個陣營內均有特殊能力者和普通角色，玩家需要通過推理和對話來試探彼此的陣營，並透過完成任務將對方陣營淘汰出局。當中有某些角色（梅林）更需要在遊戲開始至完結時隱藏身份，否則有可能會在結尾時被對方陣營翻盤，整個遊戲可說是由始至終都充滿變數，而過程中亦非常考驗邏輯推理和機率計算，比狼人殺更燒腦、難度更高！

3. 輕鬆小品、考驗個人運氣：爆炸貓

聚會派對但求輕鬆開心，若覺得以上的遊戲太過爾虞我詐，耗費過多心神腦力，那麼「爆炸貓」這款簡單小品就最適合用來調劑和炒熱聚會時的氣氛。加上遊戲規則簡單，需要的玩家人數亦不如以上兩款遊戲人多勢眾，即使有小孩在場的小型聚會亦非常適合遊玩。

爆炸貓卡牌遊戲 ¥11.5

爆炸貓是一款充滿心機的俄羅斯輪盤類型卡片遊戲，玩家需要在回合結束時抽取卡片，一旦抽到「爆炸貓」卡片就會立刻被淘汰出局，直至剩下最後的一個玩家即可獲勝。而遊戲去到最後往往就只會剩下「爆炸貓」卡片，那麼這時候便要充分利用之前抽取的卡片，看看能否拆彈解除危機。簡單來說，「爆炸貓」除了講求出牌策略，還相當考驗個人運氣呢！

▼家庭同樂型益智遊戲▼

4. 家庭聚會必備、小朋友老人家都啱玩：以色列麻將Rummikub

想趣味性與挑戰性兼備，但又不喜歡爾虞我詐的心理攻防戰，那麼有「以色列麻將」之稱的Rummikub就是你聚會時最適合不過的選擇，它既適合大人小朋友一起參與，過程中又充滿鬥智鬥力的刺激性，同時還可以訓練思維和對數字的敏感度，一舉三得。

Rummikub簡單來說是一款適合2-4人參與的遊戲，它由1-13的數字牌和2張百搭牌組成，玩法類似於接龍和麻將的混合版。每個玩家先拿取14張牌，然後輪流「破冰」，即排出3隻或4隻總和必須達30以上的牌。當每個玩家都成功「破冰」後，接下來的出牌者就可以任意打出自己牌架上的牌，或抽取桌面的牌組成3隻以上的新組合打出，最快出光手上的牌的人將會獲得勝利。

這款遊戲的規則是不是十分簡單？無論是新手入門，老人家還是小孩子，基本上只要3分鐘就能從完全不懂到簡單上手，而且過程中更考驗玩家對於數字的敏感度，排列拆分和組合能力，絕對是益智有趣的聚會「破冰」利器！

5. 想勝利必需動動腦筋：誰是牛頭王

假如鍾情於數字接龍遊戲，但礙於Rummikub遊玩人數太少難以讓人人參與，那麼近年大熱的「誰是牛頭王」亦是一款相當值得遊玩的數字接龍遊戲，而且難度比Rummikub更高，除了需要用到計算能力，還要猜測其他玩家的出牌策略，實際玩起來絕對比想像中更有意思。

淘寶誰是牛頭王 ¥9.5

「誰是牛頭王」屬於紙牌類遊戲，當中包含一組由數字1至104的牌，每張牌面上都印有不同數目的牛頭。各玩家在每回合都必從手牌中選出一張牌，等待所有玩家皆準備好後同時開牌，然後輪流把自己的牌按照數值，放到不小於且最接近的數字列後，但假如該牌是一排中的最後一張，那麼該玩家就要把整排牌收走，遊戲到了最後各玩家要計算手上的牛頭數量，牛頭數最少的玩家便是勝利者。

遊戲雖然看似簡單，但假如想勝利就必需要動點腦筋，精心計算每次出牌的安全範圍，既可訓練思考能力，當中亦牽涉運氣成分，很適合當成家人朋友聚會間的小娛樂。

桌遊種類繁多，玩法變化萬千，以上的推介只是冰山一角，還有更多值得遊玩的遊戲等待你來發掘！有意購買以上桌遊可按藍色連結，或以上「立即購買」按鈕前往產品頁面，亦可以到淘寶上逛逛，發掘最新款最人氣的必玩遊戲！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/03/12)

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