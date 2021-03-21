預防子宮頸癌打HPV疫苗就夠？關於子宮頸癌的真相 附女性體檢推介

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-03-21 18:00

現代女性不光要照顧家庭，還要兼顧工作事業，壓力之大往往容易忽略了自己的身體狀況。如今除了乳房之外，女性亦要關心子宮部位的病變，事關近年來子宮頸癌的發病率越來越高，甚至趨向年輕化。而根據衛生署的資料顯示，子宮頸癌名列女性致命癌症的第八位，每年死亡人數已超過150人，屬婦科最常見的惡性癌症之一。

別以為自己年紀輕輕，身體「冇病冇痛」便與疾病扯不上關係，其實子宮頸癌在初期可能完全沒有症狀，就算有徵兆亦不明顯，但子宮頸癌一但發展成後期，此時可能已經延誤了治療的最佳時機。所以，一同來了解更多關於子宮頸癌的成因及預防方法，愛自己多一點，為自己的健康做好準備吧！

（圖片：freepik）

子宮頸癌的頭號誘因：HPV

子宮頸癌是由人體乳頭瘤病毒（HPV）所引致，主要是透過性接觸傳播，病毒潛伏期可長達十年以上，到目前為止，醫學界暫時已分辨出將二百多種類型的HPV病毒，而其中十多種屬於高危。不同類型的HPV會誘發不同的病症，大致可分為低危類型和高危類型兩種。

大部分HPV病毒感染都是一次性的，可以被人體自身的免疫力逐漸清除。不過，如果高危病毒菌株持續潛伏在體內，則有可能會引起宮頸出現異常細胞，而隨着時間的推移，它們可能會刺激癌細胞擴散到宮頸和周圍，發展成為子宮頸癌。

（圖片：freepik）

罹患子宮頸癌的6大高危族群

「我初戀情人就是我老公，沒理由有我份！」、「沒理由會選我，人家只有二十多歲！」、「我一把年紀，這事情應該跟我沒關係！」這一幕幕的廣告對白相信大家都耳熟能詳，雖然看似搞笑幽默，但卻帶出了不論任何年紀的女性，在日常生活中單凡有過性生活都有可能已感染HPV病毒，有機會罹患子宮頸癌。雖然使用安全套可降低感染率，但也不代表能夠完全阻隔病毒。

（圖片：freepik）

而女性如果符合以下感染HPV病毒的高風險條件，將會比一般人更易患上子宮頸癌：

1. 持續、反覆地感染 HPV16 及 HPV18 子宮頸細胞較高機會出現變異。 2. 性生活較為活躍 包括：過早開始有性經驗、性行為過度頻密，或有多個性伴侶及不安全的性行為等。有研究發現，女性如擁有超過六名的性伴侶，患上子宮頸癌的機率將大增十四倍。 3. 長期服用避孕藥 年期高達5年或以上，患子宮頸癌風險會相應提高。 4. 首次懷孕時低於17歲、已經生育三次或以上 生育次數多會對子宮造成嚴重損傷 ，產後出血的併發症機會也會增加。 5. 免疫能力太低 不足以消除HPV病毒，尤其是患有慢性腎病、愛滋病及其他免疫系統疾病的人士。 6. 有吸煙習慣 有研究顯示，吸煙將會大大提升女性罹患子宮頸癌的機會。

子宮頸癌有哪些病徵？

子宮頸癌初期可能幾乎沒有任何明顯的警示跡象，就算有徵兆亦不明顯，包括下列三項：

1. 陰道疼痛：尤其是在發生性行為時。 2. 陰道不規則地出血：可能出現在兩次月經之間或性行為之後，若有女性停經後再出血，亦須多加留意。 3. 陰道分泌物異常：白帶或會增多，分泌物持續帶有血絲，並伴有難聞的異味。

當子宮頸癌逐漸發展成後期，症狀才漸趨明顯，但此時可能已經錯過治療的黃金時間，如：大小便困難、下腹或背部疼痛、腳腫等。患者出現上述懷疑的病徵時，應及早求醫。

預防勝於治療 及早檢查至緊要

要預防子宮頸癌，先要對症下藥，採取適當的預防措施。對於從未有過性經驗的女士而言，注射HPV疫苗無疑會是最合適的預防方法。惟需注意，疫苗並不能夠清除人體內所有潛伏的HPV病毒，所以即使已經接種HPV疫苗，仍建議定期檢查，才可減低患癌機會。

（圖片：freepik）

醫生一般是建議25歲至64歲間，曾有性行為的婦女應定期接受子宮頸抹片檢查。但如性接觸在25歲前開始，也建議提早接受檢查。如果第一次檢測結果正常，應在12個月後安排進行第二次測試；如果第二次測試也正常，則可至少每3年重複測試。

（圖片：twh.org）

除此之外，平常也應該多加留意性接觸時的衞生和安全，避免HPV病毒透過此途徑傳播，而減少性伴侶的數目及使用安全套都是關鍵之一。如有吸煙習慣的女士亦建議盡早戒煙。

子宮頸癌並不是想像中如此可怕，如定期檢查，發現可疑症狀時立即就醫，便能防止細胞變異惡化而演變成癌症的風險。盡早治療，治癒率更可高達九成，並且不會影響生育能力。

不想待病情發展至中後期才來「懸崖勒馬」嗎？那麼不管身體有沒有不適，無論是什麼年紀的女性都應該定期進行婦科體檢。只有通過周全的婦科檢查才能徹底暸解自己的身體狀況，查出任何潛在疾病或異常情況。不止針對子宮頸癌而己，就連遺傳性的乳癌、卵巢癌等都可一併檢查，實現防範於未然，把疾病的根源扼殺在搖籃裡。

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