詳解小米智能垃圾桶「自動打包 + 換垃圾袋」到底實用還是雞肋？

網購攻略 網購攻略

撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-04-11 18:00

隨著生活水平的提高，現時許多家庭電器都走向智能化、高科技化，就連最令人意想不到的「垃圾桶」也毫不例外。原本垃圾桶只是一件普通不過的物品，但事到如今，智能垃圾桶的出現，已經重新定義了「垃圾桶」，並巔簸了傳統垃圾桶的用法，讓用家只要輕輕一掃，它便會自動感應開蓋，帶來截然不同的便利體驗。不僅如此，目前有些商品還額外增添了自動打包、自動換垃圾袋等的智慧功能，讓用家真正做到解放雙手，遠離細菌，化繁為簡。

可是，現時不少電器動不動就冠上「智能」的旗號，實際使用起來卻並不智能。那麼到底智能垃圾桶真的實用嗎？抑或最終還是淪為雞肋？只是一個裝垃圾的桶，真的有必要智能嗎？下文將會說道目前網上非常流行的一款智能垃圾桶——拓牛智能垃圾桶。

小米 拓牛智能垃圾桶

拓牛為小米生態鏈的一家企業，主要出售垃圾桶產品，旗下的爆款「智能垃圾桶」更罕有地於小米商城上架，不僅銷量屬同品類之冠，而且更獲得3項知名的世界設計大獎，包括德國紅點獎等。同時，拓牛也是全球首位研發自動打包、換垃圾袋垃圾桶的原創者，實力也算是得到廣泛的認同。光聽背景介紹實在令人忍不住期待它究竟好用與否，接下來我們一起來看看吧。

網上火速竄紅爆款：小米 拓牛智能垃圾桶特價$608（原價$788）

外型簡潔時尚

首先，拓牛智能垃圾桶貫徹了小米米家的設計風格，外觀走極簡約的純白色路線，採用啞光磨砂工藝的ABS材質。相比起淘寶網上，一些相對廉價的智能垃圾桶，它整體看來還是相當時尚的，與任何家具都很百搭，因此不管是擺放在客廳、廚房，甚至是睡房也毫不突兀，至少不會讓人覺得很骯髒，反而是有種清新的感覺。而且，垃圾桶的翻蓋與邊緣完全密閉，可以徹底地避免垃圾的異味洩漏滿屋及滋生蚊蟲。

（圖片來源：小紅書）

大容量儲存空間

除了美觀之外，拓牛亦一改智能垃圾桶容量小的通病。擁有整整15.5L的大容量，一些大型垃圾像是快递紙盒、大支裝可樂等都可以輕鬆容納，這個容量甚至也比市面上大多數的垃圾桶更高。基本上，只要不是瘋狂地產出大量垃圾，那麼它的容量絕對足以收納1 ~ 2天的生活垃圾。

（圖片來源：小紅書）

0.3秒極速感應 自動開蓋

作為一個智能垃圾桶，當然少不了自動開蓋的功能。拓牛智能垃圾機內置紅外線傳感器，用家只要在垃圾桶上方 35 cm 內輕輕撥手，垃圾桶就會迅速打開蓋子，讓用家不用彎腰就能直接把垃圾丟入桶內。關鍵的是，感應器十分準確及靈敏，幾乎毋須等待，網上有不少買家都針對這點讚口不絕，更有網民指這是他目前見過感應最靈敏的一款垃圾桶了。至於想要長開蓋子，方法也很簡單，可以輕觸一下機身按鈕，當再次按鍵時便會自動關上。

（圖片來源：小紅書）

一鍵打包垃圾 實現「超載打包」 絕不髒手

然而，自動開蓋僅僅是一個智能垃圾桶的入門配置，拓牛之所以在網上銷量驚人，全因為它真的把垃圾桶做到智能化了。畢竟最令人頭痛的並不是丟垃圾的過程，而是當垃圾滿了之後，需要正面面對這堆帶有異味的垃圾，親自把它們整理打包好以免灑漏，每次都特別嫌棄。加上有時候垃圾太多，滿溢出來的垃圾還不好打包，令人相當困擾。

拓牛就特別針對以上「噩夢」，增加了自動打包功能，用家只要長按機身上的按鈕2秒，垃圾桶就會通過熱融技術自動打包和封口妥當，過程只需要15秒左右。更重要的是，它在此基礎之上還研發了更多人性化的功能，當中不得不提的就是「超載打包」，原理是通過自動偵測當前的垃圾量，再根據垃圾總量，自動適應垃圾的高度，然後延伸垃圾袋的長度並進行打包封口。因此，即使是超出桶口的過量垃圾，也能完美地打包完成，打包好後亦有智能LED指示燈提醒，過程完全毋須用上雙手，而用家要做的單單只是把已經打包完畢的垃圾袋取走而己。

（圖片來源：小紅書）

那麼為甚麼可以做到超載打包呢？其實是因為拓牛採用了創新的無斷點設計，配合無斷點垃圾袋，再利用封口裝置的熱融技術將所需要的部分分割出來，便能實現自動超載打包了。而打包後的封口亦相當嚴密、結實，不怕出現破損之意外，而且幾乎聞不到任何垃圾異味。

但需要注意的是，必須配合使用專用的垃圾袋，儘管這點驟眼看來可能有點麻煩，不過其實現時凡購買垃圾桶便會附贈一盒專用垃圾袋盒，加上在各大網購平台或淘寶網上都可以輕易買到，日後回購也算非常方便、快捷。

在正常情況下，一盒垃圾袋可以使用30次左右，而每盒平均成本僅$21 ~ 29（網上售價各有不同），雖然跟一般的垃圾袋相比稍微成本高一點，但卻能夠換來極度方便、乾淨衛生的使用體驗，可以說是值回票價。況且每個月也只是貴幾元的成本，相信不會造成過大的經濟負擔，尤其適合在疫情期間使用，或者是有潔癖、愛乾淨的朋友，這也是為什麼它能夠在網上獲得驚人的銷售量。

自動換垃圾袋 均勻鋪設 化繁為簡

當垃圾打包封口完畢，用家取走已封口的垃圾袋並關上蓋子後，垃圾桶下方的風扇便會自動開啟，自動抽取新的垃圾袋下來，同時再利用氣壓差將垃圾袋緊貼桶壁上，這比手動換袋更加緊貼和均勻，並且可以避免傳統垃圾桶需要找袋、套袋等一系列的繁瑣操作，簡直就是懶人恩物。

電量方面

智能垃圾桶畢竟也是電器產品，少不免要考慮電量的問題。但可幸的是，它內置了電池，所以平常毋須拖著電源，而每充滿一次電，其續航力也可持續約35天之久，換言之一個月只需充一次電，這也算能夠接受的，況且也可以免卻購買電池的麻煩。

（圖片來源：小紅書）

簡單總結

在暸解後才發現，拓牛的確是把垃圾桶達致智能化了。雖然，有的人可能會覺得垃圾桶沒有必要搞「智能」，但其實有很多人對於扔垃圾一事是感到十分嫌棄的，尤其是怕麻煩、又怕髒的潔癖朋友。而拓牛就從深層次解決了許多家庭在面對垃圾時的困擾，通過提供自動開蓋、自動打包、自動換袋3大人性化的功能，讓扔垃圾一事變得乾淨又「優雅」，對於提高生活品質有頗大幫助。

（圖片來源：小紅書）

當然，再好的產品也會有不足之處，畢竟它比傳統垃圾桶貴了幾倍，用家也需要使用專用的垃圾袋。但貴亦的確有貴的道理，最關鍵的還是它物有所值，而且既然選擇了這種自動化的產品，不能使用傳統的垃圾袋也是相當合理的，加上後續的使用成本也算是很合理。

說實話，拓牛智能垃圾桶也是目前市面上功能比較成熟的一款產品了，所有操作都很簡單直接，相信即使是初次接觸智能產品的用家也可以很快上手，的而且確非常值得入手，也難怪它推出沒多久就火速竄紅，成為同品類之冠。

你也想要體驗「智能垃圾桶」為你帶來的方便？立即按此藍色連結，或上面「立即購買」按鈕即可前往產品頁面。留意！特價貨品數量有限，售完即止！

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/04/11）

不想錯過任何網購優惠？立即按此連結前往《01mall》或Facebook專頁，瀏覽最新熱門產品、限時優惠、獲取獨家放送優惠碼！