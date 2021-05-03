電競產品5折｜突發超抵! $7298買到炒價顯卡RTX3060+165Hz曲面Mon

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-05-03 18:27

近年電競的發展速度可說是一日千里，連帶電競產品亦逐漸受到注目。有不少人可能認為打機消遣無需用到高階的裝備，但其實裝備的好與壞，往往就是能否讓玩家全力發揮表現，贏得遊戲的關鍵之處。儘管今時今日的電腦已相當高規格，但假如一般電腦已無法滿足你的打機需求，市面上其實亦有不少高效能與高性價兼備的電競產品，值得得玩家們留意考慮。

想選購電競產品，相信大部份人也會首先考慮Razer、ROG、ASUS、Logitech等知名的品牌，但除此之外，近年電競界其實亦有不少後起之秀，它們不斷研發更高性能的電競裝備，另一方面則推出更多入門門檻較低的消費性產品，以滿足玩家對於高效能及高性價比的需求。其中來自台灣的GIGABYTE近年便積極推出多款入門級及專業級的電競螢幕、電競滑鼠、電競鍵盤等，除了有獨家技術外，價錢也非常合理，玩家們不妨關注一下。

GIGABYTE獨家優惠 電競產品罕有低至7折

有留意開電競產品的朋友。相信都知道電競產品是鮮少減價，減的大多都是舊一代型號，而新型號及高階型號大多都企硬不減。但好消息是，近日GIGABYTE的香港代理商終於推出減價優惠，大量電競螢幕、電競滑鼠、電競鍵盤、電競耳機皆以低至5折的優惠價錢發售，當中更不乏新型號產品，其中顯示卡、電競螢幕及電競鍵盤經編輯格價後發現是全港最平，機迷記得把握機會入貨！

另外值得一提的是，是次的優惠中活動還有近日被炒至天價的RTX 3060顯示卡，它與GIGABYTE電競螢幕以組合形式一同出售，入手價$8000有找，對想升級電腦或有砌機需求的玩家來說亦是絕對不能錯失的好機會。下文立即為大家詳細介紹。

入門電競機皇組合：RTX 3060顯示卡 + G32QC電競螢幕套裝$7298

打機的朋友都知道顯示卡對於遊戲來說有多重要，NVIDIA於年初發表了新一代的RTX 3060顯示卡，雖然官方定價由329美元起，但由於近日挖礦熱潮再臨，令各地顯示卡都陷入缺貨，即使是入門級的RTX 3060也不例外，不但比官方參考價貴足六成多，價錢更直逼更高階的RTX 3070。

而在今次GIGABYTE的優惠中，RTX 3060顯示卡將會連同G32QCA電競螢幕出售，雖然要以組合形式購買，不過按現時的Price.com.hk報價來看，RTX 3060顯示卡最平索價$6699，而G32QCA電競螢幕售$3450，現時$7298可以買齊兩件產品，可說是相當划算！

RTX 3060顯示卡與G32QCA電競螢幕組合將會於5月5日，中午12時於01mall開賣，大家記得mark實時間準時搶購！

▼GeForce RTX™ 3060 GAMING OC 12G▼

GIGABYTE RTX 3060 GAMING OC屬於超頻版本，核心頻率為1320MHz，加速時可推至1837MHz，內建 Samsung K4ZAF325BM-HC16 12GB 記憶體。

它與RTX 3060 Ti Gaming OC 顯卡採用相同設計，正面配置了3個獨特刀鋒導流造型風扇，並搭配正逆轉功能，令風扇的轉動方向相反，使得兩風扇之間的風流方向相同，以降低風扇之間的亂流，並將廢熱從顯示卡的上下兩側排出，使整體解熱能力大幅提升。

扇葉邊緣採用立體鋸齒造型，扇葉表面亦加上了導流溝槽，令風扇在相同轉速下可增加更多的進風量。與此同時，新一代風扇亦使用了奈米石墨烯潤滑油，可以使風扇壽命延長2.1倍，達到如滾珠軸承一樣的耐用。

加上3根高效能純銅熱導管直觸GPU導熱，當導管與GPU的直接接觸面積增加，GPU的熱源傳遞速度便可提升，同時透過覆蓋在VRAM上的大塊金屬底板，令銅熱導管也能幫助散熱。多種散熱設計讓顯示卡可隨時保持在一個低溫的工作環境，進而帶來更穩定的運轉效能。

而當GPU溫度較低或是處於較低負載時，Screen cooling的散熱技術便會讓風扇自動停止運轉，減少噪音。

至於顯示卡的頂部及側面則帶有RGB FUSION 2.0 燈效，支援到1677萬色的變化，玩家可可透過軟體設定各種個人喜好的模式，也可與其他支援RGB Fusion 2.0的 AORUS產品同步燈光效果。

顯示卡的背面是印上了GIGABYTE 字樣的全金屬背板，可強化整體結構，防止PCB板彎或零件撞落，除了可提供顯示卡多一層保護，右側的開孔亦可提升機殼內部的散熱效果。

輸出方面，顯示卡提供兩個 DisplayPort及兩個HDMI輸出，讓玩家使用多螢幕時連接有更多選擇。

▼G32QCA電競螢幕▼

組合式配搭的電競螢幕屬於G32QC型號，尺吋為31.5"，採用 2560 x 1440 解析度的 1500R 曲面VA面板，提供165Hz 刷新率及低至 1ms MPRT 的極速反應時間，加上AORUS 顯示器的Gaming 戰術型功能，讓螢幕可輔助遊戲展現最極致的效能。

螢幕面板屬VA面板，能夠呈現出超寬闊的可視角度，即使從左右兩側觀看屏幕，仍然能保持豐富的明暗及色彩效果，加上對比度較高，以及支援HDR內容顯示，螢幕畫面的表現自然更為立體。

1500R的曲面設計，讓螢幕更接近人眼可視的1000R曲率，加上三面窄邊的設計提高屏佔比，令觀看時的包圍感受沈浸感提升不少，無論是玩遊戲，抑或煲劇睇戲，視覺體驗都比平面的顯示器更強烈和豐富。

遊戲表現上，G32QC可提供165Hz 刷新率及低至1ms MPRT 反應時間，能在高速切換及快速移動的遊戲場景中減少撕裂、卡頓及動態模糊的問題，令遊戲時的影像呈現及遊玩過程都流暢不少，這一點射擊遊戲及賽車遊戲來說尤其重要。

GIGABYTE電競螢幕的一大特點就是多樣化的遊戲輔助功能，螢幕內建了OSD Sidekick、Dashboard、Counter、Crosshair、Alignment、Black Equalizer、Aim Stablizer、Timer等。

OSD Sidekick軟體可讓玩家用鍵盤、滑鼠操作螢幕設定，即時為按鍵進行快速調整並顯示調整後的畫面，而Dashboard則可在遊戲畫面中顯示出CPU電壓、溫度等硬體數據。

至於Counter、Crosshair、Aim Stablizer、Alignment、Timer則可在遊玩時提供計時、瞄準、倒數、穩定射擊等各種功能，協助玩家克敵制勝，提高勝利機率。對於偏好射擊遊戲的玩家來說是相當實用的功能。

除此之外，G32QC同時亦配搭了GIGABYTE Gaming系列的獨家設計腳座，可供玩家自行各種調節各種高度及傾斜度。另外螢幕亦具備防閃頻及低藍光技術，穩定的LED光源可降低眼睛疲勞及傷害，保護眼睛健康。

GIGABYTE螢幕優惠 170H電競Mon $3298有交易

G32QC電競螢幕的面板及影像質素頗為不俗，而且功能齊全，算是一款性價比相當高的電競產品。但假如需要其他尺寸及畫質，或想尋求更平價的遊戲螢幕，同場還有 M27F、M27Q、M32Q、 FI27Q-P、 FI32Q等電競螢幕可選，其中FI27Q-P及 FI32Q屬於2K螢幕，而M27F、M27Q、M32Q在優惠後的價錢亦相當值得購買，適合有預算限制遊戲玩家。

M27F、M27Q、M32Q三款螢幕都屬於KVM系列，三者都同樣主打KVM功能，同樣使用IPS面板，亦具備多種遊戲輔助功能，除了尺寸以外，主要分別在於解析度、反應時間及更新率不同。

KVM是特別針對多平台玩家而設，它支援雙電腦及屏幕功能，玩家可用上同一組鍵盤及滑鼠，然後透過一個按鍵，電腦、平板電腦或手機等兩個裝置中快速切換操作，譬如玩開桌面版LOL的玩家，便可透過KVM以手機接駁M32Q，令打野攻城快人一步，除了提高遊玩便利性，假如接上平板電腦及手機，玩家亦可為裝置同步充電。

以上三款螢幕同樣搭載了多種遊戲輔助功能，包括OSD Sidekick、Dashboard、Counter、Crosshair、Alignment、Black Equalizer、Aim Stablizer、Timer、色彩校準等，與GIGABYTE的其他螢幕一樣，可協助玩家精準地控制時間、提高射擊準繩度。

除此之外，三款螢幕都是採用窄邊框設計，配搭GIGABYTE Gaming系列採用的獨家設計腳座，可供玩家自行各種調節各種高度及傾斜度，以配合自己的觀看習慣。

不同的是，雖然三款螢幕同樣採用IPS面板，但解析度、反應時間、更新率及接口數目則有少許差異。

▼M27F 電競螢幕$2399▼

M27F電競螢幕使用的是 FHD 144Hz 更新率的面板，它的解析度為1920 x 1080，並提供了95% DCI-P3色域，300 cd/m亮度及HDR Ready．高清解析度讓影像畫面更細膩，而它反應時間亦達1ms，相當流暢，遊玩一般的 FPS 遊戲紀對迎刃有餘。

接口方面，M27F提供兩個HDMI、一個DP、兩個USB 3.0、Type C、DC接口等。

▼M27Q 電競螢幕$2799▼

為慶祝AORUS贊助鼇 PSG Talon Esports 電競隊在 PCS 春季賽奪冠並前進 MSI，AORUS 現時決定由5月1日至5月30日推出M27Q螢幕特價優惠，只要$2,799即可入手原價 $3199的GIGABYTE M27Q電競螢幕！

相比起同尺寸的M27F，M27Q則具備2560 x 1440解析度，提供了92% DCI-P3色域，350 cd/m2亮度，而HDR方面它則是通過 VESA Display HDR400 認證的入門 HDR螢幕，在螢幕畫質上比M27F更為細緻出色。至於更新率及反應時間方面，M27Q則具備快至0.5 ms的反應時間，而更新率則提高到170Hz，在遊戲體驗方面會比M27Q更為快速及流暢。

螢幕提供的接口與M27Q一樣，提供兩個HDMI、一個DP、兩個USB 3.0、Type C、DC接口等。

▼M32Q 電競螢幕$4198▼

而M32Q除了尺寸為31.5”，比以上兩款更大以外，它與M27Q一樣，解析度與同為2560 x 1440，同樣採用SuperSpeed IPS快速液晶面板，提供了94％DCI-P3、350 cd/m2亮度、165Hz (OC 170Hz)更新率及1ms GTG反應時間，而且亦完整支援VESA DisplayHDR 400。

至於接口方面，M32Q則缺少DC頭，但同樣具備及兩個HDMI、一個DP、兩個USB 3.0、Type C接口。

簡單來說與M27Q 的分別不算太多，不過值得一提的是，M32Q內建了喇叭，功能方面更全面，對大尺寸有需求的可選擇這一款，它除了在遊戲方面可提供更流暢的體驗，對於有繪圖及追劇需要的用家來說表現亦非常不俗。

GIGABYTE AORUS電競鍵盤 最平$399起

電競鍵盤是繼螢幕後，在優惠活動中減幅非常大的產品。是次優惠型號分別有 AORUS K1、 AORUS K7 及 AORUS K9 電競鍵盤。AORUS K1由$899減至$399，AORUS K7由$999減至$838，而 AORUS K9則由$1099減至$938，比起市價便宜不少！

AORUS K1及AORUS K7 都是屬於紅軸鍵盤，按鍵採用知名的CHERRY MX的電競機械軸，可提供高靈敏和準確的回饋手感，非常受玩家歡迎。

而AORUS K9 則是光軸鍵盤，帶來光速0.03ms反應時間，更具有超長點擊壽命、防潑水等特色，同時玩家還可自由拆換鍵帽及軸體，客製專屬手感。

GIGABYTE AORUS電競滑鼠 最平$238起

是次活動中亦有電競滑鼠、鍵盤及耳機優惠。減價電競滑鼠分別為GIGABYTE AORUS M3、GIGABYTE AORUS M5 型號， AORUS M3由$499減至$238，減幅接近半價，而 M5 型號則由$599減至$468。

AORUS M3採用電競光學感應核心，支援到實體6400dpi，其中DPI值亦可依玩家需求，以50dpi為單位微調至最適靈敏度。

AORUS M5則可支援到實體16000dpi、400ips最快追蹤速度、以及50g最大加速度的感應能力， DPI值同樣可依玩家需求，以50dpi為單位微調至最適合的靈敏度。

GIGABYTE AORUS電競耳機 最平$399起

兩款優惠型號分別是AORUS H1及AORUS H5，前者由$699減至$599，後者由$599減至$399，減幅也接近6折。

AORUS H1採用了50mm 驅動單體，可提供虛擬7.1環繞音效，環繞聲道的聽感非常適合專業玩家在遊戲裡聽音判位，聆聽更細膩更精準的空間方向，方便先發制人。

AORUS H5則採用50mm鈹振膜驅動單體，低音厚實有力之餘，同時亦可呈現出精確的音質，即使遊戲中的細微腳步聲都能清晰可辨。

＊如欲購買可按藍色連結，或以上「立即購買」按鈕前往產品頁面。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/03)

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