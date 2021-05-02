手機配件｜用無線充電器會傷電池？3分鐘學揀充電器+延長電池壽命

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-05-02 18:00

智能產品如今已經逐漸進入無線化的年代，家電要要追求無線輕巧，耳機要講究無線傳輸，就連充電器也無需再連接充電線，只要隔空就能完成充電。不過，隔空充電技術才剛剛發怖，仍未落實到日常生活之中，想享受無線化的便利，隨放即充的無線充電器對用家來說亦無疑是相當方便的工具。提起無線充電器，相信有很多用家對此仍有迷思，到底無線充電器是否如傅言所指比有線充電器更傷電池？用平價充電器對電池有沒有影響？假如想購買無線充電器，又該怎麼選呢？

無線充電器比有線充電器更傷電池？

無線充電器傷電池這個說法相信有不少人都聽說過，而原因可能就是因為頻繁的充電，以及無線快充過產生的熱能，導致電池提早老化。這個說法其實並不正確，事關現時手機普遍使用的電池都是鋰電池，沒有記憶效應，因此隨時想充就充是不會如舊式的鎳氫電池一樣令電池提早老化。其次就是即使過高的溫度確實會影響電池的壽命，但現時的無線充電器大多已具備快充技術保護，因此無論是無線充電，還是無線快充，都不必擔心電池的壽命受到影響。

平價充電器對電池有沒有影響？

可是有部分用家卻指出，自己的手機用了無線充電後，電池健康度確實下降了，這又是為什麼呢？其實電池的損耗主要源於錯誤的手機使用及充電習慣，譬如等到手機沒電才充電、一邊充電一邊使用耗能大的應用程式、過度使用手機及耗電量大的應用程式等等，都是種種會令電池壽命下降的原因。除此之外，使用不合格的充電產品，都會同樣令手機電池損耗。

因此想延長手機電池壽命，最理想的做法就是在減少在充電時或洗澡時使用手機，以減慢手機電池老化速度。另外，電池亦最好不要等到完全沒電才充電，可以的話，亦最好把手機電量維持於65%~80%之間，不要低於20%，這樣做才能夠延長電池的壽命。

怎樣挑選無線充電器？

1. 重點留意安全技術

鋰電池不耐熱，高溫確實是會影響電池的壽命，雖然在正常的情況下，無線充電的溫度並不足以高到傷害電池，建議選購時亦可特別留意充電器的安全機制，以及不要購買來歷不明的無線充電座，減低電池損耗的機會。

2. 注意輸出功率

無線充電器的輸出功率會影響電子產品的充電，而輸出的功率愈高，充電速度便會相對愈快。現時最常見的輸出功率分別有5W、7.5W、10W、15W 等，理論上15W的無線充電器速度會是最快，不過關鍵是要留意手機是否對應相關的無線充電功率，譬如大部分iPhone 最高只支援7.5W充電，而最新型號的iPhone 12配合Magsafe則可支援15W 功率，如果輸出功率高於手機可支援的功率，也沒法用到更高的充電功率。

3. 傳導線圈

無線充電器內的傳導線圈主要關乎到充電的範圍，線圈數量越多，能充電的範圍就越大，簡單來說亦即是不需要把手機放在中央的特定位置，而是随意擺放都能夠充電。不過要注意的是，線圈愈多，充電器的體積亦會愈大，而價格也會稍貴一點。

現代人機不離手， 三不五時上網、發訊息、看新聞，看劇打機，手機用得多電量自然很快耗盡，擔心手機電力不足，有不少人都會添置多幾個充電器放置於公司或家中不同位置，方便無時無刻充電。除了各大手機品牌會推出原廠充電器外，不少知名的電子產品品牌如小米、Anker、Verbatim、Nillkin等都會推出各式各樣的無線和外置充電器，質素和效能絕對不輸原廠，而價錢亦更經濟實惠。

兩部手機同時充電、多重保護裝置：Nillkin 雙子座雙充快速無線充電器

現代人電子設備多，除了主機以外，不少人亦會因工作需要而同時備有後備手機，要為兩部手機同時充電，一個無線的雙充充電器就是派上用場的時候了。

Nillkin是知名的手機平板配件品牌，旗下的產品向來以「創新」、「體積小」、「重量輕」而受到不少用家歡迎。這款雙子座雙充充電器採用了12毫米纖薄枕形設計，底部設有防滑墊片及散熱裝置，確保充電器不會過熱而造成意外或傷及手機。

雙充充電器最大的特點就是它支援兩部手機同時充電，包括iPhone 7.5W 無線快充及10W 快充，厚度只要在6m內的都可感應得到，即使手機用上犀牛盾等較厚重的防摔保護殼，一樣可以穩定充電。

無線充電器內增加了隔磁片，可進一步減少干擾並提高充電效率，令充電效能更集中、更快捷，而且大線圈的設計亦方便用家以不同的角度擺放手機，無論是豎放、橫放、斜放，不同角度都可以為手機充電。儘管它支援iPhone 7.5W 無線快充，但其實其餘支援無線充電的手機亦可使用。

放上手機充電後，充電板上的指示燈便會呈現藍色，假如手機放置位置不正確，或有其餘金屬物品放置在充電板上，指示燈便會閃爍藍色燈光，提醒用家注意使用方式，當手機充飽電時，指示燈便會自行熄滅，指示清晰明確，方便用家輕鬆掌握充電狀況。

除了正常的充電功能，無線充電器亦內置了金屬異物檢測保護，只要偵測到非裝置的金屬物品，譬如鑰匙、鋼筆、飾物諸如此類的身件，充電板便會自動斷電，避免溫度過高發生意外。

除此之外，充電器亦內置了多重保護裝置，包括設有防過充保護、防過壓保護、防過流保護、防短路保護、溫度控制等8種保護模式，確保使用時不會因熱力或過充問題而損害充電板及手機，不論在充電抑或安全方面，整體性能都相當完善且穩定，值得考慮。

辦公室適用、直立豎放方便目視：Nillkin 15W升級版雙線圈直立式快速無線充電手機座

使用平板式的無線充電器時，一般都要把電子裝置平放並緊貼面板才可充電，無法像有線充電一椒邊充電邊玩手機。假如想一邊充電，一邊使用手機或觀看影片，選用直立式的無線充電器便能夠滿足到以上要求。相對於平面式，它既可調教使用角度，亦方便用家操作及目視手機，除了可在家中使用，亦特別適合放置在辦公桌上，方便無時無刻接收資訊。

Nillkin 直立式充電座支援15W、10W、7.5W及5W 4種充電模式，基本上大部分型號的手機，只要支援QI無線充電的都可以使用這款直立式充電座。假如手機不支持快充功能，充電板便會提供5V/1A的輸出。而厚度只要在6mm內手機的都可順利感應並穩定充電。

即使充電座只供一部手機充電，它亦採用了較高規格的雙線圈設計，感應的範圍相當大，讓手機無論在橫放還是豎放的情況下都能順利為其充電。

充電座的前方具備一顆充電指示燈，充電期間會亮起藍光，當充電完成燈光則會自動熄滅。

同樣地，這款充電座亦內置了金屬異物檢測保護，只要偵測到非裝置的金屬物品便會自動斷電，避免溫度過高發生意外。

而保護裝置方面，充電座亦一如品牌的其他產品般安全及完善，它採用了多重保護設計，包括防過充、防過流、防短路等保護，而充電座背後亦設有通風口，加強散熱。

值得一提的是，當手機完成充電時，充電座便會自動由充電模式自動切換至保護模式，除了可節能及延長電池壽命，亦方便用家作手機使用，想工作時放在一邊，想娛樂時亦可以邊充電邊用手機，充電休閒兩不誤。

平板電腦適用、多角度可調更靈活：Nillkin 智衡 15W快充平板電腦無線充電支架

平板電腦經常會被當作輔助螢幕使用，而有線充電方式儘管快捷，卻無法讓平板電腦直立起來擺放，一個既可充電，亦可充當平板支架的無線充電器在此時就特別重要了。當手機無線充電器愈出愈多，但同樣是經常使用的平板電腦卻鮮少推出無線充電器，而這款Nillkin 15W平板電腦無線充電支架，就是為數不多之一。

平板電腦充電器具備最高15W的充電效能，並能支援快速充電。假如平板電腦沒有內置無線充電，只要加上無線充電接收器，或使用有相關功能的平板保護殼，都能夠使用到無線充電的功能。而除了平板電腦外，它亦同時支援手機無線充電。

平板電腦充電器由平板支架及無線充電器組合而成，當中採用了可拆卸式設計，一來既可邊使用支架邊充電，二來亦可把支架和無線充電器分開，各自獨立使用，相當方便。

平板支架好與不好主要要視乎使用上是否靈活，而這一點正正就是這款平板充電器的最大特色。可拆卸設計外除了可讓支架和無線充電器分開獨立使用，當兩者組合一起時，亦可配合不同需要而調教出多角度使用方式，一方面既可豎放及橫放，另一方面當無線充電器吸附著平板後亦可將其上下移動。

而平板支架本身亦可前後多角度調節，使用上相當方便靈活，絕對是在家工作不可缺少的辦公好物。

＊如欲購買可按藍色連結，或以上「立即購買」按鈕前往產品頁面。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/04/29)

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