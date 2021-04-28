屋企有曱甴？網傳淘寶¥15滅蟑Gel超有效　網民：成年冇再見過曱甴

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-04-28 17:54

夏天將至，令人厭惡的未必是炎熱的天氣，反而是肆無忌憚的甲甴。甲甴可以說是許多人的剋星，相信也沒有人願意和牠們同居。而最可怕的是，牠們晝伏夜出，白天最愛躲藏於廚房、浴室的角落與細縫之中，晚上時分就突然出沒，剎你一個措手不及。而且，牠們的移動速度相當驚人，即使你有足夠勇氣接近牠們，牠們亦會以超級跑車般的速度逃跑，使你束手無策。

那麼如何才能有效對付這些橫行霸道的甲甴？網上就有流傳一款神奇「曱甴Gel」，聲稱能達到一窩殲滅、斬草除根之效，兼且獲得不少網民力推，接下來一起拆解箇中原理吧！

甲甴到底有多可怕？

甲甴不止長相不討好、跑得飛快，其繁殖速度亦是出乎意料地快。尤其是雌性甲甴，單凡牠們交配一次，即可終生單性繁殖產卵，一年內可以生產近萬隻甲甴寶寶，這不就意昧著，當你看見一隻甲甴時，附近還有數以百計你看不到的甲甴存在嗎？光是想像就令人毛骨悚然了。

甲甴也會讓人過敏！引起濕疹和哮喘等疾病！

不僅如此，甲甴還是僅次塵蟎的第二大室內致敏元兇，甚至已達到不分上下的程度。不管是生的甲甴，抑或是死掉的甲甴，乃至牠們的蟲卵、排泄物、糞便，通通都屬於致敏原。要是牠們在家裡四處亂竄，等於把過敏原大肆散佈。假若不小心吃到受污染的食物，或吸入了瀰漫於空氣中的過敏原，便容易引發或加劇過敏反應，甚至感染各種疾病。因此，故勿論家裡有沒有過敏患者，防治蟑螂同樣至關重要，這與我們的健康息息相關。

自古以來，甲甴都是趕不盡殺不絕的，那麼牠們真的無法纖滅嗎？坊間上流傳的滅障偏方比比皆是，滅蟑商品種類也非常多，到底哪一種才是真正有效的呢？相信這是許多人的共同煩惱，而網上各大討論區也充斥著無數有關滅蟑的討論帖文。在滅蟑的道路上，人人都有各自的法寶和方法，而出奇的是，自去年開始，竟然就有不少網民都不約而同地推薦同一款的「曱甴Gel」。

（圖片來源：Baby Kingdom 親子王國）

編輯發現，他們都是從淘寶網上購入這款功效神奇的「曱甴Gel」，而每支價錢也只需¥15左右。不止價錢非常便宜，更有網民形容它「真係超級掂」，甚至有網民指自從用過它之後，已經有一年沒有再見過甲甴，該網民更醒目地把它用在家門口，預防甲甴從外面乘虛入屋，為家裡設下防線！

（圖片來源：Baby Kingdom 親子王國）

★ 網民力推殺蟑神器：厚生 滅除蟑螂藥¥15.1起

網民推薦的「曱甴Gel」其實就是厚生蟑螂藥，這是一種專門用來對付蟑螂的藥物，加入了不同成分的除害劑，主要有Hydramethylnon，而這種成分就連滅蟲公司也經常使用，不論是對任何品種的蟑螂都非常有效，包括香港常見的德國蟑螂。

施藥位置

使用方法十分簡單、便捷，採用針筒式包裝及膏狀的膠餌，使用時只需直接把藥擠成米粒大小的點，並且點在縫隙或蟑螂經常出沒聚集的地方，譬如是冰箱背部、櫥櫃邊角、沙發底部、冷氣機等地方。與蟑螂屋、誘捕器相比，它並不影響美觀及居家環境。

使用方法

厚生蟑螂藥裡含有的引誘劑會引誘蟑螂主動過來取食，而由於它屬於慢性藥物，蟑螂食後並不會即時死亡，反而是延緩了死亡時間，原因是要讓不適的蟑螂返巢穴休息，然後在巢中毒性發作並死於窩中。再利用蟑螂天生愛吃同類屍體的習性，一但其餘蟑螂分食了最先服藥的蟑螂屍體，便會紛紛中毒，透過恐怖的連鎖反應，從而達到瓦解整個族群的連環殺蟑效果。

連鎖反應

用藥後2 ~ 3天蟑螂就會慢慢死掉，7 ~ 10天後效果更明顯，而半個月後基本上已經全面消滅，加上其藥效可以維持半年之久，即使有蟑螂產卵，剛出生的蟑螂寶寶都會因為取食藥物而身亡，最終殺死整窩的蟑螂，徹底連根拔起。

推薦使用劑量

說到底，厚生最厲害莫過於是它能夠持續地殺蟑，比起殺蟲噴霧劑、蟑螂屋這種「見一隻殺一隻」的滅蟑商品，厚生可以說是高下立見了。而且，長期使用殺蟲噴霧劑，一方面既不能做到徹底滅蟑，另一方面它的氣體對人體還有害。相反，厚生在使用過程中不但不會散發難聞、刺激的氣味，而且成分也相當安全，更適合家庭使用。

毒性比食鹽還要低

簡單來說，厚生就是憑著效果顯著、安全、無刺激氣味、持續滅蟑等的多個優點，得到許多消費者的一致好評。假如你也一直深受蟑螂困擾，不妨也可以嘗試這個方法。

夏天除了蟑螂出沒之外，螞蟻們也蠢蠢欲動。然而，普通的殺蟲劑是難以達到徹底根治蟻患的效果，很多時候螞蟻都是滅了再生。其實，我們同樣可以透過利用具高度引誘力、持續性的藥物來高效纖滅螞蟻，其原理與滅蟑如出一轍。

★ 高效根治蟻患：德國拜耳 拜滅易殺蟻膠餌¥ 59.9

拜滅易殺蟻膠餌專門是對付所有嗜甜和蛋白質的螞蟻種類（不包括白蟻），加入有效除蟻成分及引誘劑，誘惑螞蟻取食，而群居生活的螞蟻一但發現食物，便會搬回巢穴分食，大概7~17天就能達到全巢滅亡的目的。

螞蟻通殺種類

使用方法同樣簡單，先是找到螞蟻聚集的蟻道和角落後，再於附近點上米粒於大小的藥餌，投藥少量多次的原則，多方位投放在不同位置，便能吸引螞蟻不斷來取食了。而且，藥效長達半年，施藥後毋須清理，可以任由它繼續發揮滅蟻功用，同時防止新螞蟻群的再度入侵，的確非常管用。

用法與用量

消滅蟑螂、螞蟻的方法有許多，假如你嘗試過無數方法仍然屢試屢敗的話，不妨都可以試一試以上兩款商品。當然，最重要的是還是保持家居的清潔衛生，這樣才能大大減少害蟲的入侵機會。

* 如欲購買可以按上面藍色連結，或「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/04/28）

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