網民淘寶購祛濕茶 ¥15飲足一個月大讚真心work 即睇自己有冇濕重

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-06-20 17:00

明明已經過了最潮濕翳悶的春天，卻還是覺得提不起勁，特別疲勞嗎？濕疹和皮膚痕癢還是不時發作，甚至有越演越烈的勢頭？香港屬臨海的亞熱帶氣候，不管是什麼季節，不管身處在室內還是室外，空氣中都總是瀰漫着濕氣，加上夏季的時晴時雨，有些人會因而病倒，有些人會濕疹復發，又有些人或者會感到風濕不適，而這一切，其實都要歸根於「濕重」的問題。

在中醫的角度上，濕乃萬病之源。在濕熱的夏天裏，除了環境中帶有濕氣，我們還會因為消暑而喝凍飲，涼冷氣，我們的體內便會因此而積聚濕氣，若人體積存太多水份無法排出，濕氣便會鬱積於體內及皮表之上，造成濕邪困身。假如平日容易疲勞，哪怕是睡了一整晚，早上醒來還是沒精打采、肩頸僵硬，甚至發現代謝慢慢變差，容易水腫變胖，便要多加注意「濕重」的問題。

時下流行中醫養生，不管是日常保健，還是想排除體內的濕氣，不少人都會從食療入手，除了要減少進食生冷食物、煎炸食品及甜食，其實在日常生活中有不少食材都同樣有健脾胃和祛濕氣的功效，適合日常食用，譬如：

蔬果類︰木瓜、黃瓜、粟米、木耳、絲瓜、冬瓜、紅棗、牛蒡、蓮蓬等。 五穀類︰紅豆、稻米、薏仁、赤小豆、扁豆、黑豆等。 辛香料類︰豆蔻、黑胡椒、白胡椒、薑黃、蒜頭、洋蔥等。

健脾去濕的食材雖不難買，但想配搭得宜卻可能要花點功夫研究。亦因如此，除了自行預備去濕湯水，以去濕食材入饌以外，近日便有網民在Facebook群組分享他在淘寶購入的祛濕茶包，並大讚茶包「真心work」、「入定幾包睇門口先」。

Facebook群組「淘寶開心Share」

到底這一款祛濕茶包有什麼特別之處？假如不想花時間買材料預備食療，這款茶包作日常保健飲用，可以達到健脾去濕的效果嗎？編輯在淘寶上找來同款商品，來拆解一下它的用料及配方，看看是否值得大家購買。

丸顏堂祛濕養生茶：18味食材配方、健脾去濕同時滋補肝腎（領券後$79.7/5袋）

提到祛濕茶，薏仁、紅豆等食材相信大家都不陌生，而紅豆水、薏米水等即沖沖劑在坊間雖然也不難找到，但是網民推介的這一款祛濕茶，卻並非市面常見，單以一兩道食材為配方的沖劑。整個配方上一共用上了18味食材，不論是寒性、涼性，熱性，還是溫性食材皆包括在內，寒熱平衡，大部分體質的人士皆可飲用。

除了經典的祛濕食材薏苡仁、紅豆和大麥，它還加入了陳皮、梔子、紅棗、蒲公英、茨實、赤小豆、冬瓜、茯苓、苦芥、荷葉、白扁豆、淡竹葉、山藥、山楂和枸杞。

其中薏苡仁、紅豆、 梔子、赤小豆、冬瓜、白扁豆、茯苓、荷葉、淡竹葉、蒲公英皆有清熱化濕、解暑熱的功效；

陳皮、茨實、山藥、荷葉、白扁豆、薏苡仁、紅豆則有健脾益胃的效用；

而大麥、苦芥食用後則可降血脂、降血糖、降血壓；

配搭紅棗、山楂和枸杞，在健脾去濕之餘，亦可滋補肝腎、養血安神，在飯前飲用更可帶來開胃的效果。

單從配方來看，這款祛濕茶確實是用上了多種能夠健脾去濕的食材，並以研磨方式把食材都濃縮在茶包之中，方便一沖即喝。假如平日沒有多餘時間預備去濕湯水，又或者打算持續飲用，這款祛濕茶都是不錯的選擇。

一袋祛濕茶內共有30包小茶包，方便每日飲用。而淘寶用戶在領券後亦只要¥79.7，就能夠買到五袋，即總共150包祛濕茶，換言之平均每包只需¥0.5，相比起香港祛濕茶包的價錢，也難怪網民說要「入定幾包睇門口」。

祛濕茶原來唔係人人啱飲？寒濕體質容易病上加病

濕重是人體的亞健康狀態，可能許多人都知道自己濕氣入體，卻不知道原來體濕其實也有寒熱之分，而在中醫的角度，養生保健需講求陰陽調和和寒熱平衡，因此無論是祛濕茶，還是日常食療，都要根據寒熱體質來進行選擇，否則就只會愈飲愈傷身。

濕氣重可以分成「濕熱」及「寒濕」兩種，寒濕與濕熱雖然均與脾臟功能變弱有關，但「寒濕」的成因較多是因為氣候關係，譬如是冬季和初春的時候，一旦濕氣遇寒，便有可能造成寒濕入體，令人體出現出現畏冷、水腫、食慾不振、大便稀爛、睡眠不安、手腳冰冷、面青口唇白等的症狀。而「濕熱」則主要與生活及飲食習慣有關，譬如熬夜、常吃油膩飽滯的熱氣食物、飲酒過量等的不良習慣都會令身體熱度偏高，一旦遇濕便會形成「濕熱」，導致舌苔厚黃、口乾、口苦、口黏、身體發熱、頭身困重、胃脹悶等症狀出現。

至於是食療及湯水配搭方面，寒濕人士可在飲食中加入適量的香辛料，如生薑、洋葱及肉桂等，亦可進食溫熱性食物如南瓜、紅棗，而在中藥材方面則可以選擇平性藥材，去濕並滋補脾胃。而濕熱人士則可進食一些具利水消腫、清熱消暑功效的食物，譬如瓜類、荷葉、薏米等，而藥材方面則可以選擇赤小豆、生熟薏米等偏寒食物，再加入平性藥材調理脾胃，去濕同時清熱。

如欲購買網民推薦的祛濕茶，可按藍色連結，或以上「立即購買」按鈕前往產品頁面。

(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/06/17)

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