7月最新減價家電合集！Dyson風筒/風扇/吸塵機一減再減 慳近$2000

網購攻略 網購攻略

撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-07-07 18:33

近幾年來，英國家電品牌戴森（Dyson）風靡全球，在香港市埸上的關注度亦越來越高，甚至被譽為家電界的Apple，風頭一時無兩。究竟是什麼能讓Dyson成為許多人都求之不得的夢幻逸品？原因無非就是他們有獨一無二的產品，以及不少品牌想要抄襲卻始終無法複製的技術。

Dyson一直都在追求產品技術的革新，他們產品的質量、性能、外觀，都走在行業的前端，乃至於連產品的定價亦都遙遙領先市埸。你也礙於預算有限而未能下定決心入手Dyson嗎？那不要錯過下文奉上的7月最新Dyson家電減價情報，不論是風筒、風扇、吸塵機，全都應有盡有，優惠更低至63折，最多可以慳足$1981！

▼▼ Dyson 減價家電大合集 ▼▼

★ 極速吹髮不傷髮：升級版 Dyson Supersonic HD03 風筒優惠價$2588（原價$3380）

每當提到Dyson，馬上映入腦海的，就是不少女生都趨之若鶩的風筒！今次減價的「Dyson Supersonic HD03」是HD01的升級版本，因此在風量、溫度、噪音、重量各方面均作出了重點改進，帶來了更優越的機能。

Supersonic HD03之所以好用，勝在它能提供穩定且強大的氣流，而這一切其實都歸功於風筒裡面的V9數碼摩打和智能溫控系統，每分鐘轉速可高達110,000轉，每秒更可自動偵測溫度達40次。如此一來，便能大大加快乾髮速度，減省吹髮時間；過程中亦會自動控制出風熱度，成功防止高溫對頭髮造成損害，實現「快速吹髮而不傷髮」。

升級版Supersonic HD03更會附送全新的柔和乾髮風嘴、新一代造型集風嘴及擴散風嘴，改善了不少用家使用時反映的風力過大的問題，令原本3段風力設定具有更多變化，在乾髮之外，亦令造型方面更加靈活。

對於重視吹整效果、吹後髮質的朋友們，Dyson風筒的表現的確令人滿意。趁是次優惠入手，便可以76折的價錢，即$2,588（原價$3380）買到手。

★ 全場最抵優惠：Dyson Pure Cool™ TP04 二合一智能空氣淨化風扇 [三腳版]優惠價$3499（原價$5480）

Dyson旗下的無葉風扇向來好評如潮，儘管定價不菲，依然吸引到大批消費者入手。而值得高興的是，《01mall》為讀者找來了風扇優惠，下面介紹的「Dyson Pure Cool™ TP04 二合一智能空氣淨化風扇（三腳版）」，由原價$5480降至$3499，換言之可享有63折優惠，節省下接近$2000蚊！

（小紅書）

Dyson的這款TP04 二合一智能空氣淨化風扇並非一台普通的風扇，事關它結合了風扇及空氣清新機兩大功能，不僅支持350°的廣角吹送涼風，配合360°密封HEPA濾網及活性炭濾網，雙管齊下還可以有效捕捉99.95％小至PM0.1的超微粒，諸如空氣中的致敏原、污染物等。

其過濾效果亦已獲韓國過敏協會認證，適合哮喘及過敏人士使用。可保証吹送出去的風都是清新的、潔淨的，徹底杜絕粉塵或致病原被直接噴射至人體的可能，這正正就是TP04強調的核心所在，也是普通風扇無法做到的效果。

另外，TP04具備智能監控功能，能夠即時自動監測及報告空氣質素指標，包括PM2.5、PM10懸浮粒子、二氧化氮及揮發性有機化合物。而通過機身上的LCD屏幕，用家便能直觀地查看當前的空氣品質數據、濾網壽命、溫度濕度等一系列的訊息。

如果連接了Dyson Link應用程式，借助手機更可以監控室內外的空氣品質，以及查看每日、每周的空氣質素監測報告。另外，用家還可以在手機上進行排程、切換模式、調整方向、開關電源等遙距控制，功能與實體遙控器基本一致，非常方便。

當然，TP04也有配備無線遙控器的，而且採用了磁吸式設計，能夠牢固地吸附在機身的頂部。

繼風筒和風扇之後，緊接著的就是3款不同型號的無線吸塵機優惠，部份型號更是一減再減，比起較早前的價錢更加划算，可說是抵上加抵，如有興趣，絕對不容錯過！

★ CP值最高：Dyson V8 Fluffy Origin 無線吸塵機 (香港適用)$2288（原價$3380）

雖然Dyson V8 Fluffy Origin並非最新款式，但卻是目前性價比最高的一款。 V8 涵蓋Dyson最引以為傲的技術與優點，包括：包括專利數位馬達、專利放射狀氣旋及HEPA 全機過濾。每分鐘可旋轉高達110,000次，產生115瓦的吸力，這意昧著V8能夠篩分細小的碎屑和大顆粒物，加上兩種吸力清潔模式可選，因此不論是進行日常清潔，還是全屋大掃除，V8 都可以完美地完成清潔任務。

剛才提到V8 具備Dyson 獨有的「全機過濾系統」，這項功能其實與空氣清新機非常相似，能夠捕捉過敏源頭及微塵，再經過有效過濾，釋出更潔淨空氣，從而化解無線吸塵機會造成二次空氣污染的疑慮。

至於續航力方面，V8 可以提供長達40 分鐘無衰減的使用時間，與市面上許多只提供20 ~30 分鐘使用時間的吸塵機相比，明顯優異得多。不過正因為電池容量增大，其充電時長需要五小時。但方便的是，隨機會附贈多功能充電底座，不僅可用作存放機身和配件，更可為吸塵機充電，讓你隨時可用。

加上附有共4種吸頭配件，方便用家因應場景更換。而值得一提的是，其中的「電動除蟎吸頭」能針對床墊、被單、沙發、寵物窩裡的塵蟎進行深層清除，如此一來便可以直接少買一台除蟎機了。所以綜觀來看，V8仍然非常值得入手，屬經濟實惠之選！

★ 吸力、續航力大躍進：Dyson V10 Fluffy Extra 無線吸塵機 (香港適用)$2888（原價$3999）

Dyson V10 Fluffy Extra在吸力、空氣過濾能力、續航力各方面都作出了改善，使其效能提升不少。首先，V10的吸力從上一代V8的115瓦特，大躍進至150瓦特吸力，再加上新增的三段吸力模式，其清潔效果會更快速、高效。

至於續航力方面，由於V10添加了7芯NCA鋰離子電池，因此運行時間最長可達到60分鐘，相較V8 多了20分鐘，同時充電時間亦縮短了1.5小時，只需3.5小時即可充滿電。

除了有與V8一樣的特殊吸頭，另外還新增了底部轉換頭，方便用家一鍵調整吸頭角度，清潔時毋須彎腰，即可深入僅高7cm、1m深的床底、梳化底吸塵。

★Dyson Digital Slim Fluffy Extra SV18 輕量無線吸塵機$3388（原價$4680）

Digital Slim Fluffy Extra SV18特別在體積及重量上重新改良，在手持模式下僅重1.5kg，搭配主吸頭後整機重量為1.9kg，這與前一代相比，體積減少了 20%、重量減輕 30%，是Dyson目前最輕的一款無線吸塵機。

大大縮小後的Digital Slim 不但方便收納，女士單手都可以單手輕易舉起，這使得Digital Slim在清潔時更加靈活暢順，輕輕鬆鬆就能打掃房間死角，提升日常清潔效率。

（小紅書）

雖然整體變小了，但絲豪不影響清潔效能，皆因Dyson重新設計了吸塵機的主吸頭，底部新增了2個凹槽，不但能輕鬆覆蓋不易觸及的邊邊角角，還能將細小微塵與體積較大的顆粒碎屑同時捕捉，在硬質地板（如木地板、瓷磚）之上，具有相當優異的清潔表現。

（小紅書）

附送8種不同吸頭配件，種類之多，便能徹底解決整屋的清潔所需，方便應付家中各種棘手位置，把所有難以觸碰的衛生死角都通通打掃乾淨！

Digital Slim沿用了旗艦機V11的「智慧監測」功能，通過機身上的LCD屏幕，用家可以直觀和清楚地掌握吸塵機的狀況，包括所選電源模式，剩餘使用時間，濾網保養提示及阻塞報告，從而可及時進行充電、清洗保養等動作。

（小紅書）

至於續航力方面，Digital Slim雖然不及V10，但充滿電後亦可持續使用40分鐘，相對而言會更適合蝸居家庭，應付日常清潔絕對不成問題。另外，Digital Slim可以更換電池，隨即帶來雙倍的使用時間，即80分鐘。不過就需要另行購買電池，大家可以自行考慮有沒有需要。

不得不說，Digital Slim的確是把輕量和吸力平衡得恰到好處，即使機器變得更輕盈，但功能亦沒有大打折扣，反而是有所突破，相信更能為用家帶來無負擔的清潔體驗。

提提大家，今次的優惠價格極之親民，非搶不可！如欲購買可以直接按藍色連結，或下面「立即購買」按鈕前往減價頁面。

不想錯過任何網購優惠？立即按此連結前往《01mall》或Facebook專頁，瀏覽最新熱門產品、限時優惠、獲取獨家放送優惠碼！

《01 網購 x 01 訂閱》免費贈閱活動

網購平台「01mall」由食品到家電應有盡有，由6月1日至7月31日期間，凡於「01mall」購買任何商品，即免費送您3個月「01周報」電子贈閱版（價值：港幣108元），讓您網購滿足生活所需後，能緊貼時事熱話，從多角度分析世界大事！