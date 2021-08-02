家居清潔神器推介｜3分鐘去除全屋陳年油垢污漬 比手洗更省時省力

家居清潔遠遠不止是吸塵、掃地這麼簡單，除了地面上的垃圾和塵埃之外，家中還有許多地方暗藏邋遢，像是馬桶的黃漬、洗手盆的水垢……



（Getty images）

還有浴室的地板、浴缸、磁磚隙縫亦無一倖免……

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廚房當然也是重災區之一，抽油煙機、爐頭亦佈滿千年油漬……

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日子一長，這些陳年污漬不僅變得噁心又礙眼，而且也很難徹底清除乾淨，令人相當頭痛！



面對這些長時間積聚的污漬、油漬及霉菌，單憑普通的清潔劑是絕對不夠的。正因如此，「蒸氣清潔機」便應運而生，它的工作秘訣就是通過噴射高溫高壓蒸汽，來清除一般清潔劑難以去除的油垢髒汙；並深入普通抹布無法觸及的裂縫和凹坑，同時達到殺菌、消毒、除臭的功效，讓家居清潔工作變得更徹底、快速、輕而易舉。

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那麼選購蒸汽清洗機時有什麼需要注意？目前市埸上又有哪些值得推薦的產品？下面一起來看看吧。



選購要訣1：選擇高溫度

高溫不僅能更有效分解陳年油垢，還能發揮殺菌、除霉、除臭之效。所以，購買前請先確認其蒸氣可達的最高溫度，畢竟溫度過低的話，清潔效果相對上也會大打折扣。

選購要訣2：清潔接頭越豐富越實用

不同品牌、不同產品所配備的變換清潔接頭都不太一樣，購買前請先暸解清楚。而提供的清潔配件越多，意昧著可以清潔到的範圍也就越廣泛，使用起來也將會輕鬆許多。

選購要訣3：加熱時間越短越佳

從打開電源到加熱至高溫，過程需要一定時間，有的產品需等待長達5 ~ 10分鐘，無法立即使用，比較麻煩和耗時；有的產品則短至不足1分鐘，比較推薦。

選購要訣4：安全防護裝置

畢竟是一款需要注水使用的電器，因此也要考慮使用上的安全性，像是防水力越高的產品，使用起來自然越安心。

暸解了所有注意事項之後，接下來將會推介一款在各方面都擁有出色表現的蒸汽清潔機，大家不妨可以趁著優惠期間入手，順便為家裡來一趟大掃除！



★ 高溫 + 高壓 + 高速清潔神器：JNC 納米消毒殺菌機$1480（原價$1780）

【納米級微細蒸氣】

之所以推薦這款「JNC 納米消毒殺菌機」，最大原因在於它採用了市面上同類產品均沒有的納米蒸氣技術。這種技術所產生出來的蒸氣，就如納米級般的微細，比起一般的蒸氣，擁有更強大的穿透力，非常輕易就能深入細縫，把各種隱蔽又頑固的污垢輕鬆清走。

【深層殺菌、殺毒、除蟎】

120度高溫納米蒸氣配合負離子，不僅僅可快速軟化頑固污漬，同時還能殺滅99.99%的病毒、致敏源及細菌，包括：甲型流菌病毒 H3N2、甲型流菌病毒 H1N1、蟎蟲；另外還有沙門氏菌、白色念珠菌、大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等。

【快速預熱，不間斷納米蒸氣】

「JNC 納米消毒殺菌機」的預熱時間快得幾乎毋須等待，40秒內即出納米蒸氣，水箱容量達 270ml，可以持續噴出10分鐘蒸氣，比起一般的蒸氣清潔機更方便、快捷。

【操作特別簡單】

使用方法十分簡單，只要把噴嘴對準想要清潔的位置，然後呲呲噴兩下，即可噴出高達3bar的高壓蒸氣，這相當於時速70m/s的強風，可想言之其清潔力絕對是不容小覷的。

事後只要再用抹布輕輕拭擦，就能毫不費力地把所有汙漬徹底去除，基本上沒有什麼污漬是除不掉的。這與使用普通的清潔劑相比，它對於去除油污、灰塵、污漬的效果可謂是高下立見，清潔力極佳！

上圖：蒸氣噴射前 / 下圖：蒸氣噴射中

【純蒸氣清潔，天然無害】

由於它是利用100%純蒸氣清潔，因此過程中毋須額外添加化學清潔劑或者大力刷洗，一樣可以達到深層清潔的效果，毋須擔心清潔後會有化學成分殘留，特別適合有嬰兒和寵物的家庭，從此擺脫消毒產品、漂白水的危害。

一些嬰兒頻繁接觸的物件，例如奶瓶、奶嘴、碗筷，或者寵物常常會用嘴巴直接碰觸的玩具、糧碗等，也可以借助這部機器來進行高溫消毒、殺菌，保証安全又衛生。

【6 款配件，應付不同需要】

附贈共6個不同清潔接頭，分別是長嘴噴頭、T型刷頭、軟毛刷頭、銅絲刷頭、玻璃刮、延長軟管，能運用的埸所涵蓋地板到天花板、廚房到廁所，舉凡是抽油煙機、爐頭、冷氣機、洗手盆上的萬年污漬，通通都可以輕鬆應對！

除此之外，依附在窗簾、沙發、枕頭上的塵蟎、細菌、過敏源等，亦可清潔得一乾二淨。不鏽鋼、瓷磚、玻璃、鏡面、布藝品等不同材質的物品亦不成問題。

【輕巧便攜】

機身非常輕巧，尺寸約 24 x 10 x 30 cm，單手皆可手持，不感負擔，室內或室外皆可使用。

不少人習慣以抹布配合各種清潔劑來清潔家中，這種做法看似簡單直接，然而一旦碰上任何長年污漬，便會發現根本行不通，抹了半天依舊無法完全抹走這些污漬，過程費時兼費力。想要更輕鬆有效地去除頑固污漬，不妨考慮改用「JNC 納米消毒殺菌機」，讓家裡從內到外都變得煥然一新。

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（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/08/02）

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