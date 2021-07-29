網購優惠｜Sony降噪藍牙耳機激罕減至$999 疫苗身體檢查限時67折

香港地百物騰貴，無論是要應付衣食住行生活所需、為家中電器汰舊換新，還是偶然想買一些小禮物獎勵自己，要在日常生活中慳得更多，購物前當然要「價比三家」。為了「慳得一蚊得一蚊」，有人會在購物時連走幾間商店格價、有人會看準大減價才適時出手、也有人會在網上搜羅各式各樣的優惠券。其實格價又何須這麼麻煩？只要留意01mall每週舉行的「每週殺價芬」活動，不用四出格價比較，安坐家中就能夠參與各大優惠活動、一鍵帶走各種超特價商品！



《01mall》「每週殺價芬」—— 每星期50+人氣爆品殺至3折

香港01網購平台《01mall》將會由即日起，每個星期舉行「每週殺價芬」優惠活動，活動期間將會有多件熱門產品以優惠價，甚至低至3折的劈價出售，產品種類涵蓋數碼影音、家品家電、廚具用品、生活百貨。當中既有香港人最愛的Dyson、小米、Sharp、Sony、Philips等的品牌，亦有無線藍牙耳機、無線吸塵機等多件時下熱門話題產品。想以平價掃筍貨的朋友記得逢星期四準時到《01mall》「每週殺價芬」活動專頁，瀏覽該星期的超特價商品！

優惠不止如此！香港01會員凡於「每週殺價芬」活動頁內選購精選抵買商品，還可同時賺取香港01積分。不論價錢，不設上限，只要買$1即送1分，買滿$250額外再送2,000分（價值$20)，換句話說，只要你購買一件$250的產品，就可以獲得共2,250「01積分」。累積的積分除了可在「獎賞專區」兌換各式各樣的禮品、禮券，還可以到《01mall》將積分當成現金使用，以後購物時就可以慳得更多，省下更多金錢！

「每週殺價芬」活動已於上週四正式開鑼，大家都買到心頭好了嗎？買不到、未買夠也不要緊，事關活動的超特價商品將會於每週四全面更新！繼上週的電視機、吸塵機和燒烤鍋後，本週又有什麼抵買商品值得大家留意？



Sony WF-1000XM3 真無線降噪藍牙耳機——市面最強降噪耳機、大量用家好評反饋

優惠價：$999



原價：$1890



可獲取「01積分」：2,000+999 = 2,999 (相等於$29.9)



主打降噪功能的真無線藍牙耳機可說是近年人手必備的配件之一，雖然現今主打降噪功能的耳機為數不少，但真正採用主動式降噪，還能同時兼顧音質的選擇卻寥寥無幾，而能兩者兼顧的，價錢亦會比一般藍牙耳機貴上少許。想把耳機升級成降噪款式，卻礙於價錢昂價而遲遲未入手嗎？今個星期Sony WF-1000XM3 真無線降噪藍牙耳機將會由原價$1890減至$999，減幅接近半價，想買耳機的不妨好好把握是次機會！

提到降噪耳機，除Airpods外必定不得不提Sony旗下的產品。Sony不但是傳統的耳機大廠，而且從WalkMan時期開始更已經是技術研發的始祖。在降噪技術上，Sony更是領先全球，而 WF-1000XM3就是市面上首款具備主動降噪功能的真無線藍牙耳機，雖然推出已逾兩年的時間，卻仍然備受不少用家推祟。

WF-1000XM3採用主動降噪技術，耳機表面上具有一個前饋式及一個反饋式的雙重麥克風，能用來捕捉用家四周的環境聲音，當環境音效被捕捉到後，耳機內的高清降噪處理器 QN1e 便會開始運作，透過數碼降噪功能、24 位音頻訊號處理技術來消除雜亂紛擾的環境聲音。

噪音消除了，音質的好與壞就更明顯可聽。針對這一點，WF-1000XM3便在耳機中特地加入了DSEE 數碼音質提升技術 HX。這項技術能夠提升經壓縮的數碼音樂檔案，讓檔案的音質更接近高解析度音訊。

而在技術以外，耳機採用的是6mm CCAW 銅包鋁動圈單元，雖然與大部分真無線藍牙耳機的配置相同，不過由於 DSEE HX 能夠可將音訊升頻至接近 Hi-RES 音質，在音效表現比起一般的真無線藍牙耳機更清晰，而且更具張力。

至於在連接方面，WF-1000XM3採用了全新藍牙晶片配合優化天線設計，把連接方式由左耳傳至右耳改良為左右耳獨立連接，除了確保覆蓋範圍更廣、穩定訊號強度，亦大大改善了音訊延遲的情況。

面板設計亦是WF-1000XM3相當值得一提的地方。耳機的面板採用了SENSE ENGINE™ 技術，可以讓用家以輕觸的方式操控耳機及音樂播放功能，只要在應用程式中設定觸控功能，其後只要手指放在耳塞上，便能調高調低音量，引入環境音效等，無需特地脫下耳機，或拿出手機就能進行相關操作。

最後當然要來看看不少用家關心的電量規格，WF-1000XM3配備了磁力充電盒，只要將耳機放到充電盒中快速充電10分鐘，即可播放長達90分鐘的音樂，而充滿電後，耳機便可運作6小時，續航力雖然不算太強，但由於具備快速充電功能，也算是彌補了電量這項不足之處。

Nintendo Switch 健身環大冒險——60種健身模式、一邊遊戲一邊運動

優惠價：$578



原價：$548



可獲取「01積分」：2,000+578 = 2,578 (相等於$25.7)



正值東京奧運期間，激烈的賽事有燃起你的運動慾嗎？無論是減肥瘦身，還是鍛鍊身體，運動都是必不可少的一環，假如平時沒運動又想建立運動習慣，那就不妨試試近年網民大推的Switch減肥法，實行寓運動於娛樂！

提起Switch的體感遊戲，必定少不了近年最受玩家歡迎的話題之作《健身環大冒險》。全因有得玩之餘亦可同時瘦身消脂，令運動不再受天氣、地點、器材、時間而局限，加上不時有玩家實證遊戲後的減肥成果，令Ring Fit一度成為風頭無兩的人氣產品。

Ring Fit 將RPG與運動結合的健身遊戲，玩家的最終目標是要透過遊戲戰鬥拯救世界，而玩家在戰鬥中所施展的動作、技能與防守都要透過一個的柔軟健身環進行。過程中玩家需要把Joy-Con 綁到大腿上，再使用健身環做出踏步、擺動、屈膝、拉推等一系列的健身動作，以通過一個個難關打敗怪獸。

除了角色扮演模式外，遊戲中還具備快速遊玩模式，玩家可透過此模式直接進行特定的肌肉鍛鍊課程。Ring Fit Adventure一共包含三個組件，包括一張遊戲光碟、一個健身環，以及一個把Joy-Con固定在大腿的綁帶。

Leciel Medical 疫苗前全方位身體檢查——50項身體檢查項目、醫生即時分析身體報告

優惠價：$1500



原價：$2240



可獲取「01積分」：2,000+1500 =3500 (相等於$35)



新冠疫情肆虐，想保護自己和身邊人，目前為止最有效的方法就是接種疫苗。但是自新冠疫苗接種計劃開展以來，有關於接種疫苗後出現的不適案例一直屢見不鮮。假如有意打疫苗，但又對自己的身體狀況，是否適合接種疫苗抱有疑問，在接種前不妨先進行身體檢查，然後再交由醫生評估報告，再決定是否接種疫苗。

由Leciel Medical 推出的「疫苗前全方位身體檢查」涵蓋了50項身體檢查項目，包括血脂檢測、肝功能檢測、糖尿檢查、腎功能檢測、甲狀腺功能檢測、貧血檢測、凝血檢測、骨質代謝檢測、心電圖、 即時血糖、尿液檢測，及體脂內臟脂肪健康分析。檢查項目全面，適合16歲以上人士，曾定期接受健康檢查，或第一次接受健康檢查的人士在注射疫苗前了解身體狀況。

無論購買電子產品、家庭電器、個人護理用品、甚至是各式各樣的食材飲料，想在日常生活中慳得更多，購買前不妨先來《01mall》看看，不止讓你買得更抵，還可同時賺分當現金使用！



除了以上三款必買產品，場內還有更多優惠產品未能盡錄，千萬不要錯過，立即按此進入「每週殺價芬」活動頁面！

(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/07/29)

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