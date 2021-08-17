淘寶廚具｜網民冇伏推介！TOP5必買$100內廚房好物　提升下廚效率

眼看食材經過自己的烹調後，變成一道道美味的佳餚，那份成就感簡直無法言喻。不過，想要飯菜要做得好吃，事前的備菜功夫就不能馬虎了。而為了讓做飯的過程更具效率，坊間也誕生了五花八門的「下廚神器」，像是切菜神器、搗蒜神器等，這些工具都能讓我們在下廚的過程中倍感輕鬆，盡情享受烹飪的樂趣！



那麼目前到底有哪些值得入手的下廚神器呢？編輯就根據小紅書上的推介，篩選出五款網民公認好用的廚房好物，全部淘寶買得到，價錢亦相當經濟實惠，下面一起來看看吧。



▼ 網民推薦！TOP 5 淘寶必買廚房創意好物！ ▼

【1】物鳴 蠔油瓶壓嘴¥12.8 起

蠔油屬非常常用的調味料之一，但由於它的質地黏稠，因此倒蠔油時便很考技術，要麼倒不出來，要麼就倒出一大堆，難以拿捏準確的份量，同時瓶口也會佈滿蠔油，非常骯髒。那怎樣才能輕鬆地倒出蠔油呢？其實，只要為蠔油加裝一個壓嘴，問題就分分鐘解決了！

（小紅書）

來自物嗚的「蠔油瓶壓嘴」在小紅書上風評極佳，只要把它安裝在蠔油瓶口，每次用的時候，輕輕按壓一下壓嘴，就會定量擠出2ml的蠔油，即使用力按壓也不怕過量，想用多少量就按多少下，過程就像擠洗潔精一樣簡單方便，而且也不怕會弄髒瓶口和雙手。

壓嘴採用食品級材質製造，可以重複使用。另外，總共有2種尺寸可選，分別是一大一小，適用市面上大多數的蠔油產品，亦可以安裝於玻璃瓶裝的蕃茄醬上。

至於安裝方法也很簡單，首先可以根據瓶身高度去裁剪吸管的長度，然後放入瓶內，再旋轉擰緊壓嘴即可擠出蠔油。

↓可旋轉擰緊壓嘴，倒轉瓶身亦不側漏。

【2】zuutii 重力感應油壺領券價¥69 起

除了蠔油之外，倒油也是另一項技術活。儘管我們有多麼的小心翼翼，可每次倒完油之後，總會有多餘的油滴殘留在瓶口，甚至往瓶身順流而下，滴到滿桌面都是，還弄得雙手油膩膩的，十分狼狽。所以，選購一款好用的油壺就顯得尤為重要了。

（網絡圖片）

今次介紹的是來自加拿大的「zuutii 重力感應油壺」，儘管它的定價稍貴，但仍然有不少「煮婦」心甘情願為它的創意和設計買單，在網上收獲超多好評，甚至有不少買家都一次過入手好幾個，方便用來裝醬油、醋、料酒等不同調味料。

（小紅書）

這款油壺最大賣點是其瓶蓋運用了重力杠杆原理，當用家拿起油壺並開始做「傾倒」的動作時，瓶蓋便會馬上自動打開，然後順利出油。而在整個倒油的過程中，用家僅用單手即可操作自如，徹底告別以住的手忙腳亂。

（小紅書）

加上壺口的防滴漏設計，當出油完畢之後，油滴便會自動回流到瓶中，一滴不漏，簡直是潔癖患者的恩物。有了它，不僅可以保持廚房、油壺瓶身和雙手的乾淨衛生，同時也不會再浪費一滴食油，一舉兩得。

值得一讚的是，這種設計還讓倒油時的流速和流量都變得相當穩定，以後炒菜倒油時再也不怕會倒多，有效掌握出油量，飲食自然更健康。

（網絡圖片）

擁有500ML大容量，採用優質玻璃材質製成，無毒且防腐蝕，相對其它材質更健康安全。

【3】摩登主婦 多功能撈蛋器¥11.8

這款「多功能撈蛋器」在小紅書上出現率極高，不少網民、博主爭相推介，說它是廚具界裡的「網紅」也毫不誇張。關鍵的是，它售價僅¥11.8，實屬價廉物美之選！

雖然它名叫撈蛋器，但它的功能卻不止於此。事關它的尾部有個鎖扣設計，向上打開後即可夾取食物，而夾口的開闔幅度亦足夠大，因此不論是雞蛋、麵包、粉麵、肉類、蔬菜… 幾乎任何食材皆可使用。

而當向下閉合鎖扣後，就搖身一變成為打蛋器，用它來打發蛋液或攪拌沙律都非常方便，用途相當廣泛。

配合它如同鋸齒般的五齒夾頭，這種特殊構造能夠很好地抓取和支撐食物，使食物不易脫落，夾取時更流暢順利。

材質方面，用的是健康環保的食品級尼龍材質，堅固耐用，無異味不變形，耐熱100℃

全系列還有多款顏色可選，可以配合家中的鍋具打造更具格調的廚房空間，比起普通的不鏽鋼製料理夾更搶眼好看。

清洗之後可以懸掛起來，不佔空間，收納更省心。

【4】美之扣 多功能切菜神器領券價¥72 起

在整個下廚的過程裡面，備菜的工作往往是最費時費力的，譬如一道簡單的炒土豆絲，光是切絲可能已經花上一小時，最後切得手都痠了，可切出來的菜卻有的厚有的薄、有的粗有的幼，根本就不好看。

想要快速輕鬆地完成備菜工夫，不少人都會入手「切菜神器」。而近來小紅書上就有許多人推介一款新版本的切菜神器，它不僅更方便易用，而且還十分安全，反正基本上用過的人都無一不讚好！

（小紅書）

從外型上來看，這款切菜器與普遍的切菜器截然不同，它是一個三腳架的形狀，底座有防滑硅膠墊片，可以穩固地立在桌面之上。裡面還有一個專門放置食材的透明容器，只要把食材放進去，然後往下按壓把手，咔嚓咔嚓兩三下工夫就會自動出絲、出片，過程輕輕鬆鬆。

（小紅書）

更貼心的是，它將刀片部分隱藏於透明容器後面，使用時不會接觸到刀片，因此也不用擔心雙手會被刀片割傷，特別安全可靠。在淘寶評論區裡，可以見到有許多買家都反映它安全不傷手，更有買家大讚『之前各種切菜神器都買遍了，只有這個真的不切手』。

總共有3種不同厚薄的切片刀及2種不同粗細的切絲片，用家可以根據食材任意替換。不論是粗絲、細絲、厚片、中片、薄片，通通毫無難度，想要切多薄就多薄，切多幼就切多幼。

比如是胡蘿蔔絲、土豆絲、青瓜片、年糕片、檸檬片；甚至乎肉片、魚片、肥牛片亦不在話下，切凍肉也可以像切豆腐一樣簡單。

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它的刀片經過精鋼開刃精心打磨，故相當穩固鋒利，加上槓桿原理，輕壓把手就能切割出均勻、平整、有棱有角的食材。

至於清洗方面也很容易，事關每個刀片都可以單獨拆卸，另外還附送了一把清潔刷，專門用來清潔刀口隙縫，清洗後不留任何食物殘渣，杜絕細菌滋生的問題發生。

長度僅22cm，高度不足10cm，可以折疊起來，方便收納，不佔空間。

【5】物鳴 迷你封口機¥49 起

飯菜要做得好吃，食材的新鮮程絕對至關重要。正因如此，如何保鮮便成為了一大難題。而除了把運用保鮮紙、保鮮盒、保鮮袋之外，更簡單直接的方法便是利用封口機。

（小紅書）

這款來自物嗚的「迷你封口機」特別適合蝸居廚房，它體積僅有手掌般大，非常迷你輕盈，隨手一放也不佔空間；無線的設計，加上機身背面採用磁鐵，把它吸在冰箱上，每次拿取都方便順手，不怕丟失。

用法很簡單，只要旋轉機身上的按鈕至 “ + ”號，然後對準包裝袋口並以勻速拖動，幾秒時間即封口完畢。至於開口方法亦大同小異，把機身上的按鈕擰至 “ - ”號，用手按壓刀口即可順勢切開。

提供3檔不同溫度（僅充電款），分別是「超薄檔」、「常用檔」、「Pro檔」，用家可以根據包裝袋的厚薄程度去選擇合適的封口溫度，基本上任何包裝袋都均可使用。

用它來為零食、果乾、雜糧、調味料等封口恰恰好，不僅有效防塵防潮，同時亦可減緩變質，拉長食物保鮮期。

主要有2款電量模式可選，一是充電款，充滿電僅需3小時，假設使用的是常用檔，一天封一次，那麼可以續航約6個月之久。二是電池款，需要安裝2節5號電池（即AA電池）使用。需留意的是，電池款雖然毋須充電，但使用前需要預熱，且無法選擇三檔溫度，大家可按需要考慮選購。

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