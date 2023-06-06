父親節2023｜7款爸爸至冧 超實用禮物提案

有種默默的愛叫「爸爸」，他每天辛勞工作，從不求甚麼，為的都是賺多點錢，讓你的生活更舒適。爸爸無言的愛我們從來都知道，趁著父親節何不好好向爸爸表達謝意，為他送上貼心禮物，把這份無形的愛傳遞給他吧！以下小編精選了多款實用3C產品、鬚刨、保健品，滿足不同類型的爸爸，買滿指定金額更即送護髮用品、健康補充品等禮品，給爸爸送上雙重驚喜！



精選8款父親節窩心實用禮物 最抵平至42折入手

1.事業型爸爸之選：百靈牌 - [全機身防水] 電鬚刨 Series 3 BRA-300S

百靈牌 - [全機身防水] 電鬚刨 Series 3 BRA-300S

剃鬚是爸爸們日常的例行公事，對於追求效率的事業型爸爸來說，每天早上整理儀容的時候最緊要一個字 —「快」！採用三重動作剃鬚系統，一刮輕鬆剃除長而頑固的鬍鬚，完美覆蓋難剃部位，效能極高！同時兩層SensoFoil刀網能高效貼面，根據面部輪廓移動，帶來全新輕柔舒服的彈性剃鬚體驗。而且全身防水，更獲IPX7防水認證，讓爸爸可於洗澡時同時使用，節省不少時間，每天都保持乾淨俐落，工作效率自然level up！

百靈牌 - [全機身防水] 電鬚刨 Series 3 BRA-300S（原價：$498）

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2.享樂型爸爸之選：AVITA - SATUS T101 4G-LTE 平板電腦 [6+128GB]

AVITA - SATUS T101 4G-LTE 平板電腦 [6+128GB]

爸爸日做夜做勞碌大半生，當有餘暇時間當要好好鬆一鬆！配備八核心處理器及全高清IPS屏幕及雙喇叭，無論是「煲劇」睇戲、玩遊戲，都能隨心享受極緻的娛樂體驗。同時它支援 LTE 流動數據及通話功能，就算無 Wi-Fi都可體驗極速網絡，唔怕睇睇下劇斷線。它亦支援雙卡雙待，讓爸爸能彈性分隔工作及休閑時的電話號碼，增加生活自主性。極致9.5毫米纖薄輕巧的機身，日常外出攜帶極方便，重點係唔洗$1,000便能入手，讓爸爸一機在手享樂無限！

AVITA - SATUS T101 4G-LTE 平板電腦 [6+128GB]（原價：$1,890）

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3.享樂型爸爸之選：JBL - TUNE 130NC TWS 真無線入耳式降噪耳機

JBL - TUNE 130NC TWS 真無線入耳式降噪耳機

音樂是生活的調劑，高低起伏的旋律使日常變得更有趣，同時亦是品味的體現，對於「懂生活」的爸爸們，這雙耳機就一定不能錯過。採用JBL 純正低頻音效，讓爸爸感受音質以外的震撼動人節拍。主動式的降噪功能更是能隨著環境轉變，能以最大限度地減少音頻干擾，時刻享受音樂。長達40小時電池續航加上IPX4 防水和防汗功能，讓爸爸全天候無阻地聆聽悅耳旋律，美好生活ON！

JBL - TUNE 130NC TWS 真無線入耳式降噪耳機（原價：$799）

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4.運動型爸爸之選：小米有品筋膜按摩槍

小米有品筋膜按摩槍

平日熱愛運動的爸爸們，強身健體背後換黎周身酸痛，做子女嘅點可以比爸爸承受長期痛楚！這部按摩槍便是神級的好幫手，出色的高頻震動力量能直達肌肉深處，高效促進血液循環，同時加速排走乳酸，好好放鬆繃緊肌肉，即時紓緩身體疲勞，加快恢復體能。爸爸便能每天重點按摩身體各大肌肉部位，方便快捷，用後自然一身輕，keep住好狀態！

小米有品筋膜按摩槍（原價：$498）

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5. 養生型爸爸之選：Hi.bonHair - 4-IN-1 逆齡啡髮洗髮露 400ml

Hi.bonHair - 4-IN-1 逆齡啡髮洗髮露 400ml

人到中年，面對中年危機爸爸都總是「有苦說不出」，脫髮問題更是令他們整天憂心忡忡。想爸爸脫髮憂慮不再？這支洗髮露便會是爸爸的強心針！加入了高效護膚配方和成分，秀髮深層補水，由內至外即時強化和修復受損髮絲，重現健康亮澤，大大減少掉髮。使用7-10天後便令白髮重回年輕自然豐盈的輕柔啡色，逆齡從「頭」開始！

Hi.bonHair - 4-IN-1 逆齡啡髮洗髮露 400ml（原價：$205）

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6. 養生型爸爸之選：Swisse - Ultiboost 護肝排毒片 200片

Swisse - Ultiboost 護肝排毒片 200片

無論是工作或是休閑時與好友一起，爸爸都少不免會飲酒應酬，這樣很大機會為肝臟帶來損害，長期忽略後果可大可小！小編十分推介這款護肝法寶，每天2片便能把肝臟的毒素從體內排出，緩解消化不良和腹脹；亦具抗氧化功能，有助對抗潛在的自由基損傷，強效抗衰老，雙管齊下活力人生get！

Swisse - Ultiboost 護肝排毒片 200片（原價：$398）

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7. 時尚型爸爸之選：BURBERRY - 倫敦男性淡香水 30ml / 100ml

BURBERRY - 倫敦男性淡香水 30ml / 100ml

貪靚是女人的天性但不是專利，就算做咗爸爸同樣都可以打扮展現品味，香水更是必不可少，時刻散發個性魅力。沉穩內斂的木質香，搭配清冽迷人檸檬、薰衣草及肉桂的香氣，並以藝術感手法，將怕羞草與濃郁皮革融合，讓爸爸舉手投足間都散發成熟浪漫的迷人魅力，瞬即變身為風度翩翩的英倫紳士。

BURBERRY - 倫敦男性淡香水 30ml / 100ml（原價：$488）

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