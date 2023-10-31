旅行數據卡｜免登記即用！日韓台泰享4G無限數據 歐遊一卡多國通

每次旅去行都想時刻post上網分享旅遊照片，同時都會經歷用地圖搵路、揀間必去餐廳同打卡好去處等，人在外地緊係要萬無一失，所以有好嘅網絡數據最重要！01網購依家做緊多國數據卡優惠，港人最愛嘅日本、台灣、韓國同泰國都有，而歐遊卡仲可以一卡多國通，4G同3G數據無限用，5日至30日嘅Plan都有齊～最方便係唔使登記，簡單一開插卡就用到，以後去旅行都唔使再擔心唔夠data用啦！



【日本】4G 無限數據卡（Docomo）

【日本】4G 無限數據卡（Docomo）5-28日多種套餐選擇

返「鄉下」日本緊係要玩得盡興啦，玩返起碼5日先夠，數據緊係要夠用啦！覆蓋全日本嘅docomo數據卡，訊號穩定、流暢網速，就算去鄉郊地區玩都唔怕收唔到。而且集合Nano、Micro、Normal 3款SIM卡合一，無論咩型號嘅手機都啱用！即買即用夠哂方便，仲有多至30日4G 90GB，無限用唔使就住就住～

【日本】4G 無限數據卡（Docomo）5-28日多種套餐選擇 (原價：$76)

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【台灣】4G 無限數據卡｜3-30日多種套餐選擇（即插即用）

【台灣】4G 無限數據卡｜3-30日多種套餐選擇（即插即用）

同樣都係一眾港人最愛嘅旅遊勝地台灣，好多人都話去到機場落地買電話卡最簡單，但係最好緊係出發前做好準備啦～依家都一樣有中華電信嘅隨插即用數據卡，唔使登記記可以用，最高去到4G網絡，用哂原有數據都仲可以繼續用限速數據，確保你同家人、朋友繼聯繫，分享旅遊開心時刻！

【台灣】4G 無限數據卡｜3-30日多種套餐選擇（即插即用） (原價：$38)

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【韓國南韓】4G 無限數據卡｜5-30日多種套餐選擇（即插即用）

【韓國南韓】4G 無限數據卡｜5-30日多種套餐選擇（即插即用）

開關去旅行緊係要去探吓OPPA啦，玩盡食盡韓流必去景點，而韓國地下鐵普遍都收無咁好，唔想中途斷網就要sktelecom數據卡啦！ 所有4G或3G手機通用，免登記、免開通，插卡即用，$45 4G 5GB數據可以用到5日，流量絕對夠用，「韓國通」絕對要入手啊～

【韓國南韓】4G 無限數據卡｜5-30日多種套餐選擇（即插即用） (原價：$48)

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【泰國】10日 5G 50GB｜無限數據卡+通話（Truemove）

【泰國】10日 5G 50GB｜無限數據卡+通話（Truemove）

依家去泰國旅行最緊要安全，除咗有數據用之外，有埋電話可以打就更穩陣啦！至抵買Truemove數據＋通話卡，10日就有50GB，而且係行5G網絡，仲有支援致電中國內地、香港、澳門同台灣嘅30分鐘通話用量。而身在泰國本地更有100分鐘通話用量，係當地有咩問題一通電話就可以搵人幫手啦！

【泰國】10日 5G 50GB｜無限數據卡+通話（Truemove）(原價：$48)

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【歐洲多國｜瑞士｜英國】5G/4G 無限數據卡

【歐洲多國｜瑞士｜英國】5G/4G 無限數據卡｜15/30日多種套餐選擇

難得長途機去歐遊，通常都唔會淨係stay一個國家，順便去埋鄰近國家，充分縱享多個魅力國家！唔使左揀加揀，有依張集合多間網絡商網絡嘅歐洲多國數據電話卡，係唔同國家使用都會自動調節到收得最好嘅電訊商，包括大型電信商orange、Vodafone,、t-mobile等，避免網絡覆蓋問題。而且覆蓋範圍連奧地利、丹麥、芬蘭、希臘、挪威、冰島等都一樣無問題，仲支援網絡共享，share比同行親友用都OK！

【歐洲多國｜瑞士｜英國】5G/4G 無限數據卡｜15/30日多種套餐選擇(原價：$188)

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