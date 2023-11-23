最令人期待嘅購物狂歡盛會「Black Friday」又嚟啦！為了回饋消費者，由11月24日至11月27日，多款美容保養、頭髮護理、營養補充品都推出驚人折扣優惠，更有低至26折貨品等住你！以現金及以單一訂單消費滿$500， 更即送$50優惠券，平時淨係逢星期五先有，而家一連4日都帶嚟無比購物滿足感，即跟小編精選最抵產品入手啦！



精選美容保養、營養補充品 激減低至26折

曼秀雷敦 - 頭皮濕疹洗頭水 / 補充裝

曼秀雷敦 - 頭皮濕疹洗頭水 320ml / 補充裝 280ml

成日都頭皮痕痕，換過好 好多隻洗頭水都冇用？曼秀雷敦醫學洗護合一洗髮水，添加抗真菌成分與消炎成分，可快速緩解頭皮屑及頭皮痕癢問題，用後感覺仲好清爽。而家280ml 補充裝都只需$120 ，買定多幾包喺屋企用完就可以即刻re-fill啦！

曼秀雷敦 - 頭皮濕疹洗頭水 320ml / 補充裝 280ml (原價：$280)

限時優惠價：正裝$119；補充裝$109（最多可用2,300積分，抵消 $23 現金）

購買連結：01網購

Estee Lauder - Advanced Night Repair 【第五代】升級再生基因修護賦活眼霜

Estee Lauder - Advanced Night Repair 【第五代】升級再生基因修護賦活眼霜 15ml

呢一年都應該渡過左唔少捱夜嘅晚上， 快啲好好呵護返雙眼啦。Estee Lauder升級再生基因修護賦活眼霜，加入10倍精萃修護技術，輕盈的啫喱乳霜質感迅速滲透，24小時高效保濕，KO眼紋、浮腫、缺水問題，重拾活力充沛的閃爍雙眸！

Estee Lauder - Advanced Night Repair 【第五代】升級再生基因修護賦活眼霜 15ml (原價：$560)

限時優惠價：$239（最多可用4,700積分，抵消 $47 現金）

購買連結：01網購

Clarins - 賦活精華眼霜 2 In 1

Clarins - 賦活精華眼霜 2 In 1 20ml

最近大熱嘅Clarins Double Serum系列成為不少美妝KOL至愛，而賦活精華眼霜2 In 1 有助緊緻眼周、柔化眼紋，專為眼周皮脂設計嘅精華啫喱質地與滋潤乳液質地輕盈不油膩，肌膚快速吸收，徹夜養護，塑造亮麗迷人雙眼。而家54折就可以入手真係超抵啊！

Clarins - 賦活精華眼霜 2 In 1 20ml (原價：$630)

限時優惠價：$345（最多可用6,900積分，抵消$69 現金）

購買連結：01網購

Clarins - 賦活雙精華 (輕盈版)

Clarins - 賦活雙精華 50ml (輕盈版)

同樣都係Clarins Double Serum系列嘅人氣皇牌賦活雙精華，輕盈版都做緊折扣激抵折扣，平咗$272咁多！精華質感更輕透易吸收，水+油黃金比例完美揉合21種高效修護植物萃取，極致發揮5大細胞修護功效：再生、滋養、保濕、活氧及防禦，7天肌膚激發雙倍修護力量！

Clarins - 賦活雙精華 50ml (輕盈版) (原價：$970)

限時優惠價：$698（最多可用12,900積分，抵消 $129 現金）

購買連結：01網購

Kiehl's - 金盞花植物精華爽膚水

Kiehl's - 金盞花植物精華爽膚水 500ml

混合性同敏感係冬天過敏情況特別嚴重，而Kiehl's嘅皇牌金盞花植物精華爽膚水就可以有效紓緩敏感泛紅啦！當中每片金盞花花瓣都蘊含5種活性成分，有助傷口癒合及強化肌膚屏障。小編激推絕對要以限時優惠$340入手500ml裝， 日日濕敷定當保濕噴霧用都唔使心痛啦！

Kiehl's - 金盞花植物精華爽膚水 500ml (原價：$750)

限時優惠價：$340（最多可用5,900積分，抵消$59 現金）

購買連結：01網購

Morishita 森下仁丹 - 天然益生菌50億

Morishita 森下仁丹 - 天然益生菌50億

維持腸道健康要識得每日補充「活」菌先係是關鍵， 單靠均衡飲食都未必補充得晒， 想排走毒素同宿便就要食益生菌啦！呢款森下仁丹天然益生菌，一包就含有50億個益生菌，可以優化腸道益菌生態，改善胃氣、肚脹及消化問題， 同時仲可以增強免疫力同瘦肚腩添。

Morishita 森下仁丹 - 天然益生菌50億 30袋 (原價：$345)

限時優惠價： $168 （最多可用3,300積分，抵消 $33 現金）

購買連結：01網購

BLACKMORES - 無腥味深海魚油膠囊

BLACKMORES - 無腥味深海魚油膠囊 400粒

想每日食一種supplement維持身體健康 ，魚油膠囊絕對唔少得。BLACKMORES無腥味深海魚油膠囊，「血管清道夫」EPA 同「腦黃金」DHA 兩種成份都有齊，能有效維持腦部、心血管及皮膚健康。同時更可減輕腫痛發炎問題、舒緩關節不適等， 特別啱日常飲食不規律人士及中老年人服用，一樽有$145就有400粒， 全家齊齊食就fit哂啦！

BLACKMORES - 無腥味深海魚油膠囊 400粒 (原價：$539)

限時優惠價：$145（最多可用2,800積分，抵消 $28 現金）

購買連結：01網購

FANCL - 藍莓護眼精華素 PC防藍光款 30日份量

FANCL - 藍莓護眼精華素 PC防藍光款 30日 60粒

成日都要對住電腦，又係「低頭族」嘅你，長時間用電子產品對眼都咪話唔傷啊， 要從內在保養雙眼，就要試吓FANCL藍莓護眼精華素。含花色素苷的藍莓提取物，有助緩解眼睛疲勞，PC防藍光款更添加維生素A，維生素B組，葉黃素等， 食完之後視力大大提升， 依家30日分量只需$92就可以入手啦！

FANCL - 藍莓護眼精華素 PC防藍光款 30日份量 60粒 (原價：$280)

限時優惠價：$92（最多可用1,700積分，抵消 $17 現金）

購買連結：01網購

更多Black Friday優惠推介▶https://bit.ly/3RfeQnm

一連4日買滿$500送$50！

又心郁郁想買嘢？即玩購物狂指數測試 ▶ https://hk01.app.link/9cTNP2GeABb ，完成後新會員更可領取$10網購優惠劵添！

要消費得精明，除咗用消費券外，記得用埋「01積分」於「01網購」消費時當錢使，最高更可抵扣高達50%現金，即係低至半價就買到心儀產品，實行一路買一路賺盡優惠呀！