盤點2024話題卡通聯乘彩妝：DisneyxMAC再譽歸來、任天堂碧姬公主

【彩妝推薦2024／聯乘彩妝2024】化妝品推陳出新，每次一出新品，都會令人相當振奮。提到今年的美妝重點，繽紛活力的Y2K風、粉色調繼續大行其道，同時透明感、閃爍亦是今年的一大重點。美妝內容物當然精彩，乘住Y2K風潮，今年更有不少話題聯乘彩妝，勾起一陣卡通聯名熱潮！



卡通聯乘彩妝2024：1. Disney x M·A·C

M·A·C近年不定期會與迪士尼合作聯乘，以配合迪士尼真人電影的宣傳，曾推出過『阿拉丁』、『灰姑娘』、『黑白魔后』以及『黑魔后』等，每次的限定聯乘單品都極具心思，包裝以及選色都十分能夠代表主題。

錯過了之前的限定聯乘的話，今年為慶祝M·A·C 40週年，M·A·C 將過往的限定聯乘將重新推出，並以最經典的配色登場，複刻經典將於官網獨賣，讓你的唇、眼妝成為閃亮重點。

卡通聯乘彩妝2024：1. Disney x M·A·C（IG＠maccosmetics）

卡通聯乘彩妝2024：2. Nintendo Princess Peach x Creerbeaute

任天堂的經典粉絲有福了，繼3月推出最新的 Nintendo Switch 動作遊戲《 碧姬公主 表演時刻！ 》，碧姬公主（Princess Peach）4月更幻化成可愛元素，注入彩妝品中，讓你隨時展開冒險、拯救公主。

Super Mario 一直是 8、90 後的童年回憶，是次的聯乘更是寬別7年之作，繼2017年shu uemura植村秀x Mario後的又一力作。今次Bandai 旗下的美妝品牌Creer Beaute，將碧姬公主的配色與元素抽出，實體化為一系列美妝品。

卡通聯乘彩妝2024：2. Nintendo Princess Peach x Creerbeaute（Creerbeaute）

卡通聯乘彩妝2024：3. Care bears x PERIPERA

彩虹熊（Care bears）可謂近期人熱卡通，不論年輕男女，或是明星藝人BLACKPINK Jennie、車銀優等都愛不釋手。主打浪漫時尚包裝的PERIPERA，與Care bears 聯手打造出可愛童趣的彩妝、保養系列，七彩繽紛的彩虹熊別具春日活力。

卡通聯乘彩妝2024：3. Care bears x PERIPERA（IG@plazastyle）

卡通聯乘彩妝2024：4. The Powerpuff Girls x Colorgram

提到經典卡通，又怎能少得飛天小女警（The Powerpuff Girls），愛玩的泡泡、活潑的花花以及直率的毛毛不再只存在電視情節當中，更以每個人代表的專屬顏色化身成相應的化妝品！

卡通聯乘彩妝2024：4. The Powerpuff Girls x Colorgram（IG＠colorgram.official）

聯乘彩妝2024：5. Lipton × A`pieu

A`pieu 作為首批韓妝化妝品，不時跨組別與其他品牌合作，當年與Dailylike 攜手推出的可愛動物Wonder Tension 氣墊粉底更是引起搶購瘋潮。今年年頭更推出相當驚喜之作：與立頓紅茶（Lipton）首度合作，以奶茶盒外盒、奶茶色調加上味道，打造出趣味性高，色香兼備同時高保濕的A'pieu JUICY PANG氣墊粉餅。