盤點2024夏日美妝新品：超搶眼shu shu tiger、MJ透明光澤

天氣漸熱，除了服飾穿搭上要換上短衣袖，妝容上亦要適時換季，由沉穩的深色調換上富有活力感的Pantone色調。想打造夏日風情，帶有亮色的海洋色調絕對是個好選擇，擔心自己混搭妝容會出錯的話，不妨入手一盒集齊夏日色彩的眼影盤或彩妝品，打造當季夏日美妝！



2024夏日彩妝新品：1. shu uemura X HIRO ANDO

夏日當前，當然要用上元氣滿分的暖色調！shu uemura 與日本藝術家 hiro ando 聯手合作，以流行色彩元素注入彩妝，打造出以東京街頭為靈感，以鮮明黃綠色調，加上標誌性的新東京風格雲朵及花卉設計點綴；配合4個品牌專屬的 shu shu tiger 新角色，單是外觀已經十分搶眼。

系列當中包含14款單品，除了將固有皇牌單品：蜜粉、潔顏油、光影盤、唇膏等換上聯乘包裝，6色眼影盤更換上shu shu tiger 的外形，配色當中的寶石閃爍色更是夏日必備！另外系列更包括新推出的絹感潤護水光唇釉，輕鬆打造夏日水潤感！

2024夏日彩妝新品：1. shu uemura X HIRO ANDO（IG＠shuuemura）

2024夏日彩妝新品：2. BOBBI BROWN x Kerri Rosenthal 心綻系列

想要有一個玩味的夏日，繽紛色彩絕對少不免！若果擔心自己「手殘」的話，選擇珠光或帶閃片質地的大地色調亦能打造出夏日感。BOBBI BROWN 今個初夏與藝術家 Kerri Rosenthal 攜手合作，推出色彩鮮豔的心綻系列，將經典藝術作品「Beauty is Love」注入彩妝品。

系列當中共有4款單品，由珠光、金屬光澤、及啞光質地的眼影盤、光影粉到唇膏都有，營造統一妝容並增添活力。

2024夏日彩妝新品：2. BOBBI BROWN x Kerri Rosenthal 心綻系列（品牌提供）

2024夏日彩妝新品：3. SUQQU夏季限定彩妝「TOUCH OF NECTAR」

想嘗試繽紛色彩，但又擔心顏色對比太過強烈，妝容會「四不像」？選用飽和度較平衡的日系彩妝則能解決困擾！SUQQU 以糖漿為靈感，將通透光澤、濃醇色彩的感覺幻化成彩妝，打造出4款夏日新品。

2024夏日彩妝新品：3. SUQQU夏季限定彩妝「TOUCH OF NECTAR」（品牌提供）

2024夏日彩妝新品：4. MAJOLICA MAJOLICA Sky Carnival

提到2024的彩妝趨勢，不能缺乏透明感與閃爍元素！MAJOLICA MAJOLICA作為國民品牌，以親民價錢見稱，新品4色眼影盤以天空嘉年華為靈感，推出柔和粉的珠光色調，打造可愛人魚妝容！

2024夏日彩妝新品：4. MAJOLICA MAJOLICA Sky Carnival（IG＠majolicamajorca.official）

2024夏日彩妝新品：5. CANMAKE 草莓新品

香甜鮮艷的草莓，可謂夏日必備水果！而 CANMAKE一口氣推出多款新品：耀目優雅八色眼影盤、淚袋眼影調色盤、眼線筆以及染唇唇膏等，不約而同的是當中都有草莓配色，輕鬆打造粉嫩夏日感！