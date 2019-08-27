開架品牌Bourjois回歸香港　全線定價下調　烘焙胭脂持久不可錯過

每每有美妝品牌宣告要撤出香港，總會感到可惜，希望能夠及時入手品牌的皇牌產品，同時又期待它於不久之將來可以回歸香港，就如早前美國大型彩妝店Sephora確實回歸香港的消息讓人感到振奮。 不過，在期待Sephora門市9月開幕之際，另一法國開架品牌Bourjois亦悄悄回歸，同時價格方面也有調整，簡直是小資女的福音！

法國品牌Bourjois於價格方面作出調整，約下調了約20%。(BOURJOIS Hong Kong@Facebook)

以往都會在大部份的莎莎及屈臣氏等店鋪看到法國品牌Bourjois的蹤影，不過早前卻似乎已賣少見少。Bourjois於1863年在巴黎成立，至今已超過150年歷史，彩妝品的包裝雖然沒像其他品牌一樣走少女夢幻路線，反倒走平實的風格，為產品貫以清新簡潔的包裝，不過卻以親民價錢但高質為賣點，贏盡口碑，得到不少女生的注意。

法國品牌Bourjois價錢相當親民。(bourjoisparis@Instagram)

是次品牌回歸，除了帶回一直以來品牌的皇牌產品，更加入了新產品「啞緻小蠟筆」以及「果療水亮隔離霜」，令香港女生可以有更多的選擇，同時能夠再次於莎莎及屈臣氏等店鋪親自感受彩妝品的質感與妝效，比起只能透過外國網站或代購購買方便多了，也大大減低因沒有試色而出現產品色號與膚色不吻合的情況出現。

不但提供了更多選擇，重點是細看品牌彩妝品的價錢後，發現整體價格都有調整，大約下調了約20%。就以品牌其中一項皇牌產品：烘焙胭脂為例，以往的價格為HK$118，現時只要HK$98就能購買得到了，價錢相當親民，即使經常使用或是不小心把彩妝品弄碎，也不會感到痛心。

點擊看Bourjois的皇牌產品：

另外，有些美妝品牌亦曾經撤出過香港，但後來也決定回歸，你又記得有哪些嗎？

Philosophy

創立於1996年的美國護膚品牌Philosophy，提供肌膚護理、香氛、沐浴及身體護理等產品，可以說是全方位照顧。不過，令人欣賞的是品牌的理念，深信美麗不能只有外在，心靈上的美亦同樣重要，只有保持心境快樂才可由內而外展現美。

於是以hope、purity、grace及miracle命名產品系列外，也會於每個瓶身印有正面、具啟發性的語句。

點擊看Philosophy的皇牌產品：

The Face Shop

韓國美妝品牌The Face Shop撤出香港之後，間中都會有人於網絡上提起它的產品，可見它仍然有一定的吸引程度。雖然於2003年才成立的The Face Shop，歷史不夠悠久，但奉行自然主義，產品成份多源自於大自然，如火山泥、礦泉水等天然成份，加上價格合理，2010年加入韓國LG生活健康旗下品牌後亦增獲不少支持者。

不過，2017年回歸香港後，縱然一切成份沒變，也設有更多的產品選擇，但似乎於聲勢方面大不如前，偶爾與卡通人物聯乘時才衍生出大量話題。

點擊看The Face Shop的皇牌產品：