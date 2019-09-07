實測安全有效抗老眼霜清單：同獲消委會推薦兼凱特愛用品牌只$134

從眼下無聲無息地出現了第一道細紋開始，皮膚便開始提醒著踏入25歲的女生要注意抗衰老的保養。年齡漸長後便不再得天獨厚，肌膚的膠原蛋白減少而導致眼周長出細紋。 水中銀（國際）生物科技有限公司（水中銀）設於香港科技園，早前就市面上24款暢銷抗衰老眼霜樣本進行檢測，並選出13款評為安全及功效顯著的眼霜，測試結果發現價錢與功效未必成正比。

水中銀的「小魚親測」利用了獨家專利的魚胚胎測試技術進行毒性測試，於24款暢銷抗衰老眼霜中挑選出13款評為安全及功效顯著的眼霜，包含開架與專櫃品牌，最低價只為$134，為高性價比之選。

開架品牌NIVEA Q10 Plus眼部抗皺修護霜價格只為$134，是「小魚親測」抗衰老眼霜安全清單中性價比最高的一款。（NIVEA） 於「小魚親測」中獲推薦的一系列抗衰老眼霜中，開架品牌NIVEA Q10 Plus眼部抗皺修護霜為最便宜的一款，價格只為$134。NIVEA指眼霜有效地提升肌膚內的天然Q10輔酵素，可以改善眼部肌膚底層的皺紋、提升緊緻眼部四周的肌膚。而於2009年時，NIVEA Q10眼霜也曾通過消委會的測試，評為有效去除黑眼圈與眼紋眼霜的三甲之一，結果刊登於《選擇》月刊第397期。而英國公爵夫人凱特也是NIVEA產品的愛好者，她於Boots選購NIVEA產品的消息被傳媒廣泛報導後，立刻掀起搶購熱潮。

按圖看「小魚親測」抗衰老眼霜的安全清單：

+ 8 + 7 + 6

選對了眼霜也不代表能解決眼部的肌膚問題，錯誤的用法不但令眼霜功效大減，更會加劇細紋生長。想找回明亮雙眸，便要記低以下的眼部護理常犯錯誤：

切勿用力塗抹眼霜。（VCG）

1. 用力塗抹眼霜

眼睛四周的肌膚非常幼嫩，容易因拉扯形成眼紋。所以塗抹眼霜時不宜用力，應該以無名指在眼睛周圍點上眼霜，利用指尖的溫度來回輕拍，直至完全吸收。最後搓熱掌心，輕柔按壓眼部，加強肌膚吸收。

按圖看其他眼部護理常犯錯誤：