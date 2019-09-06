【My Choice】Chanel染唇液持久輕盈　啞緻唇妝不再乾燥顯唇紋

衣物要換季，妝容亦然。漸入秋冬便不再流行果凍唇妝，取而代之的是霧面唇妝。奈何霧面唇妝總是離不開乾燥顯唇紋的問題，啞緻妝效伴隨的是嘴唇浮現死皮的狼狽情況，一支支霧面唇釉終也難逃落入冷宮的命運。只是自己總不信邪，百試之下終於找到令人效果滿意的Chanel極致霧面染唇液。

如果我只能選擇一樣化妝品出門，那絕對會是唇膏。唇膏是一樣神奇的化妝品，素顏與塗上唇膏後可以是判若兩人：素顏像病人；塗上唇膏後不但雙唇紅潤有光澤，面色更如睡飽的嬰兒，充滿元氣，難怪女生的手袋中總有幾支唇膏。

自己偏好富滋潤感的潤色唇膏，色調清淡透亮，即使素顏塗上也不覺突兀，只是潤色唇膏於全臉上妝後略嫌清雅。曾經嘗試充滿質感的啞緻唇釉，但塗上不久嘴唇便乾燥脫皮，用餐後斑駁的唇色更是災難，自此便對霧面唇釉敬而遠之。

Chanel ROUGE ALLURE INK FUSION 極致霧面染唇液以磨砂玻璃管身配以霧面黑蓋，簡單的設計卻如此賞心悅目。

不過，女生的心思總是難以捉摸。上一秒還在論霧面唇釉無從架馭，Chanel ROUGE ALLURE INK FUSION 極致霧面染唇液於下一秒已成為化妝袋中的新成員。不得不承認香奈兒確是擁有一股女生無法抵擋的魅力，磨砂玻璃管身配以霧面黑蓋，簡單的設計卻如此賞心悅目。新配方富含柔膚精油，水凝質感塗抹上唇後變成絲絨霧面質感，打造長達8小時啞緻妝效。染唇液富有高度延伸性，不但輕易塗抹，霧面質感更不顯唇紋，完全癲覆了我對霧面唇釉的印象。

802 Beige Naturel、804 Mauvy Nude、818 True Red上手效果（從上而下） Chanel ROUGE ALLURE INK FUSION 極致霧面染唇液全新12款色調中，從自然柔和以至前衛大膽的色調都一一照顧。802 Beige Naturel自然透亮裸粉雖然則近膚色，但卻意外地顯氣色。低調的奶茶色調優雅同時帶點倔強的時尚感覺，配合淡妝百搭耐看。約會時則推薦804 Mauvy Nude柔和豆沙粉紅，顯氣質的豆沙色調向來都是溫柔女生的最愛。Chanel這支染唇液是帶紫的豆沙色，更添成熟感。每位女生都至少擁有一支紅色唇膏，而818 True Red 經典優雅正紅的色調便是那種適合每一個人膚色的正紅色。總覺得只要一抹紅唇，不論你是怎樣個性的女生，都能立刻展現出攝人的魅力。