新手必學！4招簡易畫眼影大法　瞬間讓眼睛自然放大

很多時候新手化妝最難掌握的就是眼妝，太濃又會變成《少林足球》的「阿梅」，太淡又會好像沒有化妝，用錯顏色又會變得眼腫腫。雖然畫眼妝似乎好複雜，但是其實要畫出一個漂亮好看的眼妝，其實都有簡單的公式可以跟！

以下4個眼影大法都是入門級別，有些只要用單色眼影也可以做到，即使是新手都可以畫出迷人眼妝。

記住這4個眼影大法，手殘都學得識。(ponysmakeup@IG)

畫眼影入門小秘訣：你的整個眼影範圍最好不要大於你的眼窩範圍，這樣就不會變成嚇人的「登台」妝，眼睛也不會容易顯得浮腫。

水平暈染法

這個畫法是最常見也是最易掌握的眼影畫法，即使單色眼影也可以化出這個眼妝。最重要的技巧就是深淺的運用，建議使用眼影掃，效果會更加自然。

水平暈染法是很常用的眼影畫法。(an_2095@IG)

水平暈染法步驟：

垂直層疊法

垂直層疊法一點也不挑眼形。(itspeachi_@IG)

垂直層疊法也是很多化妝新手使用的畫法，好處是一點也不挑眼形，非常易上手。這款畫法運用單色眼影就可做到，也可利用到2種同色系、而深淺不同的眼影，營造漸增感的眼妝。

垂直層疊法步驟：

眼窩打亮法

趕時間出門又想快速化好妝，不妨可以用眼窩打亮法。(lulin_co@IG)

趕時間出門又想快速化好一個精神的眼妝？這個眼窩打亮法就最適合了。 可以使用一些帶有珠光或閃粉的眼影，讓眼睛更加有神。這個眼妝的方便之處，就是單用手指上眼影就可以完成。

眼窩打亮法步驟：

三文治畫法

三文治畫法看似好複雜但其實捉到技巧後就好易上手。(itspeachi_@IG)

這個畫法看似好複雜，但是其實捉到技巧後就好易上手，而且2個眼影已經可以完成這個眼妝。不過建議最好用化妝掃上眼影，因為需要描畫細節和邊界的部分。

三文治畫法步驟：