日本LOFT美妝熱賣榜　2019上半年人氣妝品公開　 親民品牌再勝？

很多女生去日本都一定要買藥妝，但是除了去街邊的藥妝店之外，日本當地的大型雜貨店LOFT都非常好行，除了藥妝之外還有還多家居用品買。早前向大家介紹了日本極具公信力的美妝網站@cosme美容大賞排行榜，其實LOFT也有熱賣美妝排行榜也是一眾日本女生的指標，當中更有同時登上兩榜的美容好物！現在就一起看看日本LOFT美妝排行榜到底有什麼熱賣妝品吧！

日本大型雜貨店LOFT是很多女生的指定必行地點。(LOFT@Facebook)

LOFT熱賣美妝排行榜把化妝品分為了8大類，分別有眼線筆、眉彩、唇膏、粉底等等，非常詳盡。很多品牌都是人氣和長期熱銷產品，想買到好物就不要錯過這個熱賣榜了。

2019年上半年LOFT熱賣美妝排行榜出爐。(LOFT官網)

唇膏

日本的唇膏也是很多女生遊日必買，因為日本唇膏大部份都是顯色得來又夠滋潤，而且顏色非常百搭，上班出街日日用都可以，如果你喜歡「玻璃唇」妝容的話就一定不能錯過日本唇膏，特別是OPER這個牌子，只有在LOFT和其他大型雜貨店有售，而且經常斷貨。

眼影

日本的眼影出名顏色靚又品質好，很多色號都是在日常妝容都用得上，實用性很高，而更重要是價錢非常親民。有用開日本妝品的話對於Canmake和Excel這兩個牌子都應該很熟悉，她們不管在各個種類的化妝品都表現都不錯，眼影更是必買產品。

睫毛膏

這三個牌子的睫毛膏對香港女生來說應該很生面口，但是其中dejavu和OPERA都曾經在COSME前10榜上有名，當中OPERA mylash更在2017年奪下冠軍，3支在日本美妝界的口碑都十分好。

眼線

有用開Flowfushi這個和匠人合作品牌產品的用家們一定很熟悉八角形眼線筆，他們在2019年推出了全新系列「UZU」眼線液筆，原本Moteliner的眼線筆已經好好用，筆者也是其忠實粉絲，除了符合人工學設計的八角形筆身賣點之餘，筆刷順暢又易畫，今次新系列一推出已經登上@cosme美容大賞2019的冠軍，熱賣也是預料之中。

眉彩

日本的眉部產品也不用多說，KATE眉粉已經是老生常談，今次上榜的excel眉筆也是人手數支的產品，顏色自然又顯色，還附有3個不同功能的筆頭，一筆多用。

胭脂、打亮、修容

想不到來自韓國品牌Too cool for school的修容盤竟然受到日本妹大愛登上熱賣榜，實力不容小覤。當然還有Canmake這個性價比極高的美妝品牌，她的胭脂每次出新色都火速售罄，是日本美妝界的搶手貨，這次上榜的色號PW38有「血色胭脂」之稱，顏色超越自然又顯氣色，價錢也只是HK$70，抵到爛！

底妝

來到底妝部份，Canmake的棉花糖粉餅不單在日本，即使在香港也是熱賣的人氣產品。在潮濕悶熱的香港，這個粉餅的持妝和修飾毛孔功效都很出色，十分適合香港天氣，價錢又是平到偷笑，HK$138即可以入手；若果是在日本買的話更是不用HK$100(940日圓未加稅)，難怪成為搶手貨。此外，韓牌MISSHA的BB Cushion也是熱賣之選，另外受到日本妹大捧的Koh Gen Do江原道皇牌粉底液當然也是熱賣之一，韓牌果然也有一定的實力保證。

資料來源：LOFT