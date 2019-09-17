日本藥妝店Tokyo Lifestyle登港　將派過千塊面膜、必搶限定福袋

繼驚安の殿堂Don Don Donki於香港設店後，再有日本大型人氣連鎖藥妝店「東京生活館」 (Tokyo Lifestyle) 進駐香港，其中一間選址正正就在驚安の殿堂Don Don Donki的隔鄰商場，兩大藥妝店相遇，不知會否分薄了人龍，但肯定的是，女生要購買日本美妝品可更方便。加上，開業期間，新店設有多個開幕優惠，更推出香港店限定福袋，相信必引來人潮﹗

日本大型人氣連鎖藥妝店「東京生活館」 (Tokyo Lifestyle) 進駐香港，將於9月25日於尖沙咀海港城及9月26日於MiraPlace 2連開兩間新店。（品牌提供）

Tokyo Lifestyle的花牆相信會成為一大打卡位。（品牌提供） 日本藥妝店深受港人歡迎，是女生們遊日必到之處。香港分店將會同步引入多款日本主流的熱賣品。Tokyo Lifestyle的兩間新店將於9月25日於尖沙咀海港城及9月26日於MiraPlace 2開幕，而當中MiraPlace 2新店更佔地超過4,000呎，售賣逾千個日本人氣藥妝及護膚品牌，把日本店原原本本的帶來香港。

為慶祝香港店開張，開業期間，新店更設有多重開幕優惠獎賞，新店準備了過千塊面膜憑消費免費派發，首100位會員更可自動成為永久會員。另外，於期間限定店鋪內消費滿HK$100，手持任何附有Tokyo Lifestyle的商標拍照並分享於社交媒體如Facebook、IG，並標注#tokyolifestylehongkong，即可獲贈精美手機指環扣一個，每人只限換取一次。

女生們一定不能錯過Tokyo Lifestyle為香港店特設的獨家精選福袋(HK$50 /HK$200)，與新店限定的「美妝扭蛋機」及MiraPlace 2店限定的Motion Magnet動態相片磁貼趣拍站。以後不用飛到日本，也可於Tokyo Lifestyle香港店選購最新的日本藥妝。距離Tokyo Lifestyle香港店的開幕還有數天，不妨先參考一下日本藥妝排行榜，購物前做好準備。

新店優惠期至2019年10月31日（禮品數量有限，送完即止）