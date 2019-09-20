38歲童顏張娜拉逆齡秘籍　自創四式面部按摩法　永保20歲皮膚

女人都希望有一張不老的臉，說到童顏，一定不可以不提韓國元祖級女星張娜拉。今年38歲的張娜拉即將踏入4字頭，但她卻好像吃了防腐劑一樣，18年前同18年後零差別，歲月仿佛完全沒有在她身上留下痕跡。

即將踏入4字頭的張娜拉素顏根本就是大學生，皮膚比年輕人還好。(nara0318@IG)

張娜拉20歲時以歌手出道，但是卻是在隔年拍攝偶像劇《開朗少女成功記》及《紅豆女之戀》在內地及港台一炮而紅，橫掃韓國三個電視台的新人獎，她主唱的《紅豆女之戀》主題曲《Sweet Dream》更是經典的歌曲，只要一響起前奏大家就會自然地跟著哼下去…(如果你也哼得出這首歌代表你也老了)

《紅豆女之戀》是很多90年代的回憶。(《紅豆女之戀》劇照)

張娜拉的人氣在陸港台三地一時無兩，之後就轉展到內地發展，拍攝了一套古裝劇《刁蠻公主》即爆紅，連續拍了幾套大陸電視劇，後來又回到韓國專注事業。在2014年時拍攝《命中注定我愛你》再次受到關注，最讓人留意的就是張娜拉的不老童顏。

很多網民都表示張娜拉像是吃了防腐劑一樣，和18年前根本沒有分別，網民還取笑張赫，18年前他和張娜拉拍攝《開朗少女成功記》時還的青年美男變成了大叔，但是張娜拉卻什麼也沒有變。另外在《Go Back夫婦》飾演從主婦回到大學生時代，完全沒有違和感。

之後到了最近的熱播劇《皇后的品格》中，觀眾都大讚張娜拉愈來愈漂亮，而劇中只有29歲的皇帝前秘書室長李伊利雅就有點老氣，反而大她10年的張娜拉卻更見年輕。現年38歲的張娜拉皮膚白滑緊緻，臉上不見有明顯的皺紋，而且相比起韓國很多「人造」女星，她的臉絲毫沒有僵硬的感覺和填充物的痕跡，自然飽滿。韓國網友更大讚張娜拉擁有「吸血鬼」般的凍齡美貌，那麼究竟她又有什鬼斧神工的護膚秘訣呢？

張娜拉曾經在韓國綜藝節目《Happy Together3》中分享過她讓皮膚變得緊緻的方法，她表示自己每次卸妝或洗面都會按摩臉部做拉提，懶的時候最少每個星期要按摩一次，不但可以去水腫，更可以促進血液循環，讓氣色更好。

素顏上鏡的張娜拉皮膚簡直就是少女肌膚。(KBS)

面部按摩四步曲詳細步驟：