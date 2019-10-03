【轉季化妝】敏感肌女生要從「精簡」做起　用粉底液竟是大忌？

又到轉季時節，即使肌膚不算天生敏感，也難免有泛紅、冒暗粒等小問題，用錯化妝品更有可能導致肌膚又紅又腫！其實要處理敏感肌也不外乎 "less is more" 的概念，今次便向大家分享幾個敏感肌化妝秘技，不管外在抑或內在，均可輕鬆擺脫轉季過敏煩惱！

1. 妝前不要過份打底

化妝本來就像一層緊緊包裹面部的膜，有礙皮膚「呼吸」，所以妝前打底應化繁為簡，除了基本護理外，以天然溫泉噴霧噴上全面，為皮膚保濕和鎮靜即可令妝容更貼服持久。在肌膚需要急救的日子，還可將溫泉水倒在化妝棉和面膜紙上，濕敷15分鐘，配合輕輕按摩以促進血液循環。

保濕噴霧最好揀選成分簡單的配方，減輕肌膚負擔 (unsplash)

2. 不要以為「天然美妝品」便安全

別以為標榜「純天然」的化妝品便安全無虞，跟敏感肌100%match！很多「天然美妝品」只是宣傳效果，表示當中採用了天然成分，卻不代表零添加香料、防腐劑，加上有些天然成分如檸檬、蘆薈本來就容易致敏，所以揀選美妝時記得留意成分啦！

即使標榜天然，也應最好在手腕測試會否過敏 (blend_essential@IG)

3. 不要用粉底液

配方愈複雜便代表對皮膚負擔愈重，慎選美妝品是抗敏的重要一環，第一步就是棄用液狀美妝例如粉底液、遮瑕液、液態唇膏等等，原來液體較易滋生細菌，所以液狀化妝品比固體加入更多防腐劑，建議敏感肌女生用粉底筆、粉餅取代粉底液，並盡可能用單一的底妝品，不要讓形形色色的遮瑕液、粉底傷害肌膚。

另外，眼影色彩繽紛固然吸睛，但顏色愈豐富，則意味著它們帶著愈多致敏物！大地色調、裸色調含較少致敏物，但飽和度高的藍色、綠色和紫色調彩妝品便相對不安全了，為了柔嫩的唇部肌膚著想，還是乖乖地放下大紅和紫色唇膏，改搽裸粉色滋潤雙唇吧。

相較起粉底液，粉餅粒子較大，不易阻塞毛孔，對敏感肌女生來說不失為好選擇 (unsplash)

假如不敢像凍齡女神佘詩曼般素顏示人，不妨從「戒粉底毒」開始吧？（佘詩曼Charmaine@微博）

要對抗轉季敏感當然不止從外在入手，從內在調理，增強身體和皮膚的抵抗力，自然能夠減少化妝過敏症狀，不知道以下兩個小方法大家又有沒有聽過呢？

為了改善皮膚，你願意放棄甜品和高糖分飲品嗎？(unsplash)

4. 避免刺激性和奶類食物

辛辣食物和酒精會刺激脾胃，從而影響皮膚，加劇過敏反應，而且絕大部分人對奶類都有不同程度的過敏反應，在轉季時節自然是可免則免。

5. 每天一杯滋潤茶飲

正值秋燥時分，皮膚乾敏的朋友除了可改施薄粉，減輕肌膚負擔外，還不妨每天沖一杯清心潤肺的桂花雪梨茶，潤澤肌膚，桂花是秋天時令花材，氣味清香、美白排毒，長期飲用還可令牙齒自然亮白、甚至身體散發自然清香呢！雪梨則潤肺生津，減少因肺熱而引起的暗粒、痘痘和紅腫。

不如每天用一杯花茶代替珍珠奶茶，止癮又健康 (unslash)

敏感來襲時總是一發不可收拾，令人苦惱不已，但相信看完這篇文章後，你便會明白簡簡單單回歸基本，保持心情愉快，便是抗敏的最佳良藥！