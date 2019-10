【轉季化妝】敏感肌女生要從「精簡」做起　用粉底液竟是大忌？

又到轉季時節,即使肌膚不算天生敏感,也難免有泛紅、冒暗粒等小問題,用錯化妝品更有可能導致肌膚又紅又腫!其實要處理敏感肌也不外乎 "less is more" 的概念,今次便向大家分享幾個敏感肌化妝秘技,不管外在抑或內在,均可輕鬆擺脫轉季過敏煩惱!