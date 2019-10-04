【髮型】簡易瀏海整理法教學　圓臉都適用　拯救尷尬瀏海過度期

每個有瀏海的女生都總會明白當瀏海長過眼眉，但又想留長之際的過度期到底有多辛苦！於是每每都輕易放棄留長，又狠狠地剪下去。 與其重覆地糾結，倒不如學會一些小方法，助你輕鬆捱過瀏海過度期吧！

方法一）半丸子頭

陳敏之不時都會將頭髮束成半丸子頭。(sharonchanmanchi＠Instagram)

別以為於瀏海過度期間就只能利用髮夾把瀏海夾起，將頭髮束成半丸子頭也是一個能增加造型感的好方法。首先把瀏海往後梳，然後連同頂部頭髮束成半丸子頭，不長不短的瀏海長度反而更容易營造蓬鬆效果，配合半丸子頭呈現慵懶感，效果減齡又清爽。

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方法二）把瀏海往後束起

高海寧形象百變，不時都會嘗試新髮型。(sammkoling@Instagram)

除了半丸子頭以外，也可直接將瀏海往後束起，不過謹記於束頭髮時不要弄得過份貼服，才能營造出蓬鬆效果，帶出隨意感覺之仔餘，亦有助修飾臉型之用。如果想要打造可愛少女氣息，則可選擇將瀏海與接近頭頂的一部份頭髮分界並束成馬尾；亦可將瀏海與鄰近頭頂部分的頭髮分成兩等份，以左右方向用扭結的方式至髮尾位置束起，讓整體造型看起來更俏皮可愛。

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方法三）營造波浪瀏海

韓國女演員庭沼珉也以八字瀏海配合短髮造型。(somin_jj@Instagram)

如果你認為編髮太麻煩，大可將瀏海弄成近年非常流行的八字瀏海，八字瀏海的做法亦十分簡單快捷，只需風筒、圓梳就能完成一個瀏海過度期適合的髮型。先將瀏海分成三等份，然後再利用風筒將瀏海往左右髮根方向吹至蓬鬆，便能塑造成自然的八字瀏海。

要是瀏海長度已快將接近下巴的女生，則能將瀏海分成中分，再利用捲髮棒將瀏海夾曲，營造出波浪感瀏海，更能達至瘦臉的視覺效果，特别適合圓臉女生。