近來美妝界的熱話之一莫過於是Victoria Beckham（碧咸嫂），除了因時裝軌道以外、於9月首次踏入美妝界推出同名美妝品牌引起關注，她的保養之道也是許多人感興趣的地方，事關Victoria Beckham今年已踏入45歲，更是4子之母，但在外形上卻仍能保持得宜，相當厲害。就參考一下她的保養技巧吧！

運動：每天約兩小時鍛煉

Victoria Beckham每天花上約兩小時鍛煉。(victoriabeckham@Insatgram)

任何年紀都應該養成做運動的習慣，更何況對自己身材要求甚高、已經45歲的Victoria Beckham？Victoria Beckham曾接受英國《衛報》訪問時表示自己每天都會花上約兩小時作鍛鍊之用，大約凌晨6時起床，然後便開始在跑步機上跑步7公里，約花時45分鐘；其後接受私人教練重點鍛煉至少一小時，包括30分鐘針對腿部的訓練，30分鐘訓練手臂的動作，以及平板支撐等。雖然聽起來十分辛苦，不過Victoria Beckham卻曾在訪問中表示：「運動鍛煉對於我來說是一件積極的事，我也很喜歡。」

飲食：三文魚、牛油果

Victoria Beckham指自己以前皮膚狀態甚差，自從食用三文魚和牛油果便改善了。(victoriabeckham@Instagram)

運動以外，良好的飲食習慣當然也十分重要！Victoria Beckham於接受媒體Into The Gloss訪問時則說過年輕時期的她皮膚狀態甚差，經常都會出現暗瘡、肌膚粗糙的情況，但當年紀越大，皮膚狀態就越穩定。其原因是基於她的皮膚科醫生Harold Lancer，醫生當時建議她每天吃200克三文魚，於是Victoria Beckham便聽從醫生的說法；另外，Victoria Beckham也會每天食用3-4個牛油果，兩個習慣都改善了她一直以來的皮膚問題，令她維持至今。

不過，這方法又是否正確？01女生就此向英國和澳洲註冊營養師楊蒨珩（Stephanie）進行查詢，她指出三文魚與牛油果的確可有效幫助肌膚改善問題，因為三文魚含有Omega-3，而牛油果則具有單元不飽和脂肪，為身體製造好的細胞膜，令皮膚變好。至於攝取份量，Stephanie建議一星期食用兩至三次三文魚（每次200克），而牛油果則每日一個已足夠。同時提醒有食用薄血藥習慣或容易流血受傷、血小板低的人士不宜食用過多份量。

而除了三文魚與牛油果外，Stephanie還建議可食用吞拿魚、比目魚等Omega-3食物，而單元不飽和脂肪食物則可食用橄欖、果仁等，也能達到相同美顏的效果。

+ 5 + 4 + 3

皮膚保養：重視防曬

Victoria Beckham愛使用粉晶滾輪於眼下、臉頰等部位進行按摩。(victoriabeckham@Instagram)

Victoria Beckham十分重視防曬，即使在室內也會塗上防曬用品，而在室外地方則會保持1-2小時間補塗一次防曬，至於平日不用工作的Victoria Beckham也甚少化上全妝，只會使用防曬霜和有色保濕霜以維持好氣息。另外，Victoria Beckham亦愛使用粉晶滾輪於眼下、臉頰等部位進行按摩，促進血液循環並減少水腫的情況，仍能加強後續護膚品的保濕功效。

市面上的粉晶滾輪推介：

看過Victoria Beckham的保養方法後，是否明白到要做到保養得宜的效果，絕不可單靠護膚品，必須從內外著手，才能真正的達到美肌效果的道理了嗎？

（資料來源：《衛報》, Into The Gloss）