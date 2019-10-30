【整容】台灣KOL隆鼻後變豬鼻　公開失敗經歷：醫生也不敢再開刀

台灣美妝KOL金老佛爺（金楨美）出生於韓國首爾，20嵗赴台灣念中文系，後來在網絡上分享穿搭及美妝資訊而走紅。不過她令人熟知的還有她的「豬鼻」！

台灣美妝KOL金老佛爺在六年前為變美麗自信而做隆鼻手術，怎料美夢在兩年後破碎，她不慎跌倒後撞歪鼻子，鼻内矽膠外凸。而準備重整前，卻又發現自己懷孕無法進行手術，導致鼻子嚴重收縮，變成衆人嘲笑的「豬鼻」。

台灣美妝KOL金老佛爺（金楨美）出生於韓國首爾，20嵗赴台灣念中文系，能説一口流利中文。（kimlafayette@IG）

勇敢分享失敗經歷 隆鼻三次終擺脫「豬鼻」

她在台灣時尚美妝節目《女人我最大》中分享自己失敗的隆鼻經歷，更公開自己整形前的照片。（《女人我最大》截圖）

我的鼻子已經走到最後，無路可走

金老佛爺懷孕後一連生了兩胎，所以重修鼻子的計劃不斷延期，導致鼻子皮膚組織萎縮嚴重，鼻子嚴重上縮。

苦等四年後，她終於可以回韓國再做鼻子手術，因情況嚴重而需要分兩次進行手術。第一次先調鼻子高度，半年後再作第二次鼻頭調整。在做了第一階段手術後，她在台灣時尚美妝節目《女人我最大》中分享自己失敗的隆鼻經歷，更公開了自己整形前的照片。

金老佛爺公開整形前照片：

台灣醫生沒有人敢動手術

鼻子嚴重上縮，變成衆人嘲笑的「豬鼻」。（kimlafayette@IG）

醫生很害怕，也很擔心

金老佛爺表示曾經在台灣做過咨詢，但是由於鼻子萎縮狀況十分嚴重，醫生在不瞭解金老佛爺鼻子内部結構的狀況下，無法把握手術成功。台灣醫生表示要先把鼻子打開，確認内部結構後，才敢動整修手術。

金老佛爺被衆人嘲笑的「朝天豬鼻」:

手術耗時九小時 花費40萬臺幣

金老佛爺在社交網站上分享重整鼻子經歷。（kimlafayette@IG）

醫生也盡力了，我也盡力了

第一次矽膠隆鼻，金老佛爺就花費了臺幣15萬，回韓國再做重整手術則需動用自體肋骨和屁股上的真皮，手術時間需要九小時，花費接近臺幣40萬。現在金老佛爺鼻子内的假體也全部取出，裏面只剩下自體組織。

金老佛爺大方分享術後照片:

完成第一階段手術後 擺脫噩夢「朝天豬鼻」

完成第一階段手術後終於擺脫噩夢「朝天豬鼻」。（kimlafayette@IG）

一個人回韓國做手術，金老佛爺在社交網站上分享自己的複雜心情，提到大女兒已經滿3嵗，懷胎十月生完二女兒後，整整等了快4年，她終於可以整走如噩夢般「豬鼻」。相信金老佛爺生下兩個如天使般可愛的女兒以及老公的支持下，生活會很快重回軌道。

修復手術後的鼻子變得自然了：

勇敢説出失敗經歷 積極面對生活

金老佛爺生下兩個可愛女兒，大女兒叫「咪咪」，二女兒叫「果果」。（kimlafayette@IG）

忽然想起走過4年的喜怒哀樂......其他都交給老天爺了

金老佛爺雖然隆鼻因意外而「失敗」，修復過程中也一波三折，爲了當媽媽生下愛女不斷推遲修復計劃。雖然「豬鼻」受到很多的怪異的目光和嘲笑，但是她沒有放棄，更沒有自憐自艾，反而選擇勇敢站出來和大衆分享整容經歷。

金老佛爺也坦言曾經很害怕別人議論她的鼻子，不過她仍然樂觀生活，為幸福家庭而努力。金老佛爺即使是「豬鼻」的樣子仍然十分喜歡自拍，大方面對一個不完美的自己。完成第一階段手術後的她，正期待半年後的第二階段手術，完成整個修復鼻子的過程。縱然明白女生都有愛美之心，變美有很多種方法，而整容也是很個人的選擇，不過在進行前切記要瞭解清楚各面的風險，再三思而後行啊！