有「日本國民妹妹」之稱的有村架純，主演的電影《命運之瞳》近日於香港上映；一向圓臉的她，或許是透過髮型的幫助下感覺消瘦了不少，包包臉跟以前比起來不再明顯。擁有相同煩惱的女生，或可參考一下她於電影中的造型吧！

電影《命運之瞳》近日於香港上映，由有村架純和神木隆之介主演。(《命運之瞳》劇照）

有村架純與神木隆之介四度合演

電影《命運之瞳》講述慎一郎（神木隆之介飾）小時候經歷空難，家人與機上所有人都在空難中喪生，僅只餘他一名生還者。自此，他便擁有一雙「福爾圖娜之瞳」，即是能夠看穿別人生命期限的能力，當那人即將離世，便會看到對方身體變成透明，如強行幫助他人改變命運，則會令自己引發急性心臟病，直至有天他看到即將求婚的愛人直至葵（有村架純飾）雙手變得透明，要在拯救愛人與犧牲自己兩者作選擇。

除純愛劇情吸引，更有討論話題的是，電影由有村架純和神木隆之介主演，經過三次合作過後，二人終於在此電影演繹情侶，讓不少人大感期待他們如何演活戀人關係。

更多電影《命運之瞳》劇照：

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90後的有村架純，自出道以來已成為戲劇以及廣告界的寵兒。(kasumi_arimura.official@Instagram)

26歲的有村架純中學時期已出道，憑可愛甜美面貌成功受到矚目，成為戲劇以及廣告界的寵兒。不過，她的包包臉亦意外成為個人特徵之一，更被笑指像麵包超人。2017年拍攝劇集《雛鳥》時，為演繹鄉姑角色而特意增肥5公斤和將皮膚曬黑，讓本身的圓臉更加圓，更加像是「逼爆螢幕」。

2017年拍攝劇集《雛鳥》時，有村架純特意增肥5公斤，讓本身的包包臉更明顯。（《雛鳥》劇照）

按圖觀看有村架純的包包臉有多誇張：

反觀，在是次電影《命運之瞳》中，她的髮型似乎將包包臉完美隠藏，大家可參考一下有村架純如何「減走」包包臉吧！

【瘦臉秘訣】低馬尾並保留鬢角（的水）

電影《命運之瞳》中，有村架純束起低馬尾，而且保留臉旁兩側的鬢角（的水）。(《命運之瞳》劇照）

往往有印象，包包臉女生總希望透過兩旁的頭髮遮掩圓臉，務求令自己看起來纖瘦點。但誰說擁有包包臉的女生就不能將頭髮束成馬尾呢？雖然束起馬尾的確會讓整張臉暴露於人前，但卻能令臉部輪廓變得更凸出。無論是高、低馬尾，只要像有村架純於電影中的髮型一樣，保留臉旁兩側的鬢角（的水），則能夠加強小臉的視覺效果。如果想更高層次，也可於梳馬尾時將頭頂部份的頭髮拉鬆一點，亦帶有修飾、拉長臉形的作用。

【瘦臉秘訣】將瀏海旁分

不習慣空氣感重髮型的女生，也可將瀏海直接旁分。(《命運之瞳》劇照）

瀏海的確帶有減齡作用，不過並不是任何臉形都適合將頭髮剪短成瀏海，當中包包臉女生更要避免留有齊瀏海和眉上瀏海，令臉部範圍縮窄的同時，反而有機會顯得更加臉大！建議可把瀏海剪成近年流行的「氧氣瀏海」，「氧氣瀏海」的厚度介乎於齊瀏海和空氣瀏海之間，能夠減少厚重感的齊瀏海顯臉大的機會，自然又能修飾臉形。如果不習慣空氣感重髮型的女生，也可如有村架純一樣，將瀏海直接旁分，露出少部份的額頭，亦有修飾包包臉的效果。

【瘦臉秘訣】空氣感髮型

空氣感髮型是營造瘦臉效果的關鍵！《命運之瞳》劇照）

包包臉女生最忌就是又薄又貼服的髮型，這樣的髮型絕對會完完全全將「大餅臉」呈現於人前，帶有空氣感的髮型才更有效修飾臉形！例如是曲髮髮型，透過頭髮的弧度修飾雙頰。如果喜歡自然系的女生，亦可如有村架純一樣，只將髮尾捲成內捲，同樣能營造空氣感隱藏包包臉之餘，宛如自然睡醒形成的頭髮弧度，帶點慵懶而可愛的氣息。

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