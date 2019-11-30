楊丞琳羊毛捲髮型減齡顯瘦卻非人人適合　網民衝動電髮慘變大媽

羊毛捲髮型正大行其道，最大的特點是復古可愛而且有顯臉瘦的效果，而且適合任何長度的頭髮。由於羊毛捲屬於密度高的捲髮，與大媽那款為掩蓋髮量稀疏的髮型只是一線之差，所以不同髮量的女生分別有需要注意的地方。

羊毛捲髮型正大行其道，最大的特點是復古可愛而且有顯臉瘦的效果。（IG＠rainie77）

今個秋冬是羊毛捲髮型的天下，不少明星如楊丞琳、泫雅、楊冪、歐陽娜娜等均換上新形象示人，充滿冬日慵懶感覺。羊毛捲髮型帶點復古元素，特別適合深髮色的女生，更顯氣質。

按圖看明星示範羊毛捲髮型：

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明星的羊毛捲髮型令人艷羨，不少網友紛紛跟隨潮流，卻失敗收場，小紅書盡是錯誤示範。所以在決定到髮型屋電髮前，女生們要先注意以下幾點，留意自己是否真的適合羊毛捲髮型。

髮量問題

雖說羊毛捲髮型有助打造豐盈感，但並不適合髮量嚴重稀少的女生。左圖為網民的失敗示範，右邊為理想的造型。（小紅書）

羊毛捲捲度小，非常適合髮量稀少的女生，充滿空氣感的捲髮有效令髮型於視覺上變得豐盈。不過，髮量少的女生要特別注意頭頂扁塌的問題。電過羊毛捲後髮量會變多，與扁塌的頭頂形成對比，所以擁有幼細髮質、髮量偏少的女生要小心衡量，相反，頭髮較粗硬、髮量偏多的女生則容易出現「爆炸頭」的情況，建議把頭髮染上啡色，讓羊毛捲髮型更輕盈。

羊毛捲的密度

失敗的羊毛捲會呈現出一個三角形，髮尾部分過份膨脹。左圖為失敗的示範，右圖為理想的造型。（小紅書）

雖說羊毛捲密度高，但還是要為捲度保留適度的空氣感，讓捲與捲之間維持鬆散，增加了靈活度，更有修顏效果。要避免羊毛捲髮型變得老氣，造型的層次感是重要的關鍵。失敗的羊毛捲會呈現出一個三角形，髮尾部分過份膨脹，予人浮誇厚重的感覺。理想的羊毛捲髮型應該是帶垂感，線條順滑流暢。

瀏海的風格

瀏海絕對是羊毛捲髮型的重點，最理想的做法是把瀏海的風格與羊毛捲統一。（小紅書）

瀏海絕對是羊毛捲髮型的重點。由於羊毛捲的造型重心較低，加上自帶減齡的效果，特別適合捲曲的碎瀏海。如果沒有瀏海修飾，空盪的額頭與造型產生違和感。最理想的做法是把瀏海的風格與羊毛捲統一，習慣長瀏海的女生可以只選一小撮瀏海剪短，已足夠打造層次感。