Chanel香氛筆網上瘋傳　2020即到港　記者率試：筆頭設計極有驚喜

香味是一種記憶點，幫助人記着一件事、一個人，所以在繁星眾多的香氣下，選擇一支適合自己的香水非常重要。 除了香水選擇多，現在連香水的形態亦有不同，年中Diptyque香氛手環、香氛別針非常特別又吸精，來到2020年，女生「夢中情人」之一Chanel將會再次為女生帶來衝擊，推出限量版Chanel Chance香氛筆，而且是限量發售，身為粉絲便要mark實時間。

Chanel 將在1月1日推出限定版Chance Fragrance Pencils（香氛筆）。（林珈希攝）

Coco Chanel曾指：「A women who doesn’t wear perfume has no future.（不塗香水的女生是沒有未來的）」，身邊確是有不少女生朋友每天都會噴香水出門，希望可以閃亮一整天，可惜並不是每款香水的持久力強，有些在數小時候便沒有香氣了，所以女生便會把100ml分成細支裝，方便外出補噴，如果有一支能方面外出，包裝精美的香水便好了。

Chanel總是懂女生的心，她們把Chance系列，一共4款香味，改變包裝和形態，推出蠟筆形狀的Chance Fragrance Pencils（香氛筆）（$835／4支），只要扭動一下香氛筆尾部便可以伸縮香膏，並可以塗抹在手腕和頸部，散發淡淡的香氣。

按圖了解4款香氛：

記者實測：一次擁有Chance系列，方便攜帶

Chanel香氛筆設計特別，粉色包裝，的確讓人心動，身為fans一定要擁有，但對於小資女來說，實不實制也是考量因素。Chanel的香水持力高，香氛筆其實也不減弱，但香氣不及香水強，適合喜歡淡香水的女生。另外，筆者認為其設計細小輕便，外出放在小袋中、旅行攜帶也非常方便，加上，香膏設計，不怕因分裝而溢出香水；平時Chanel Chance 50ml已經需要 $930，現在一個價錢便可以嘗試4款不同香味，滿足女生十五十六的心。

Chanel 同時會推Chance eau Tendre 香味的美髮油。 （林珈希攝）

另外，Chanel在Chance系列中，挑選了充滿花果香的Chance eau Tendre推出美髮油（$470 / 35ml），美髮油不但讓頭髮散髮香氣一整天，產品更加入了荷荷巴油，提升護髮功能，讓頭髮更加柔順並增加光澤感，長頭髮的女生只要一泵的份量也足夠塗在髮尾上，如何要全頭可能要兩泵，但不要塗太多，要不然從光澤感變成充滿油光。

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