Chanel香氛筆網上瘋傳　2020即到港　記者率試：筆頭設計極有驚喜

香味是一種記憶點,幫助人記着一件事、一個人,所以在繁星眾多的香氣下,選擇一支適合自己的香水非常重要。 除了香水選擇多,現在連香水的形態亦有不同,年中Diptyque香氛手環、香氛別針非常特別又吸精,來到2020年,女生「夢中情人」之一Chanel將會再次為女生帶來衝擊,推出限量版Chanel Chance香氛筆,而且是限量發售,身為粉絲便要mark實時間。

Chanel 將在1月1日推出限定版Chance Fragrance Pencils(香氛筆)。(林珈希攝)

Coco Chanel曾指:「A women who doesn’t wear perfume has no future.(不塗香水的女生是沒有未來的)」,身邊確是有不少女生朋友每天都會噴香水出門,希望可以閃亮一整天,可惜並不是每款香水的持久力強,有些在數小時候便沒有香氣了,所以女生便會把100ml分成細支裝,方便外出補噴,如果有一支能方面外出,包裝精美的香水便好了。

Chanel總是懂女生的心,她們把Chance系列,一共4款香味,改變包裝和形態,推出蠟筆形狀的Chance Fragrance Pencils(香氛筆)($835/4支),只要扭動一下香氛筆尾部便可以伸縮香膏,並可以塗抹在手腕和頸部,散發淡淡的香氣。

記者實測:一次擁有Chance系列,方便攜帶

Chanel香氛筆設計特別,粉色包裝,的確讓人心動,身為fans一定要擁有,但對於小資女來說,實不實制也是考量因素。Chanel的香水持力高,香氛筆其實也不減弱,但香氣不及香水強,適合喜歡淡香水的女生。另外,筆者認為其設計細小輕便,外出放在小袋中、旅行攜帶也非常方便,加上,香膏設計,不怕因分裝而溢出香水;平時Chanel Chance 50ml已經需要 $930,現在一個價錢便可以嘗試4款不同香味,滿足女生十五十六的心。

Chanel 同時會推Chance eau Tendre 香味的美髮油。 (林珈希攝)

另外,Chanel在Chance系列中,挑選了充滿花果香的Chance eau Tendre推出美髮油($470 / 35ml),美髮油不但讓頭髮散髮香氣一整天,產品更加入了荷荷巴油,提升護髮功能,讓頭髮更加柔順並增加光澤感,長頭髮的女生只要一泵的份量也足夠塗在髮尾上,如何要全頭可能要兩泵,但不要塗太多,要不然從光澤感變成充滿油光。

