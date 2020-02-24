早前熱播的話題韓劇《愛的迫降》和電影《 82 年生的金智英》當中的凍齡女主角孫藝珍和鄭有美引起不少網民嘩然。兩人同屬為韓國的天然美女，但出道多年臉上仍沒有一絲老氣，反而保持著青春少艾的容顏，還有早前主演大熱韓劇《皇后的品格》，有「最強童顏女星」之稱的38歲張娜拉，她們都有不同的保養法，而細心留意便會發現當中有異曲同工之秒，不難相信韓國娛樂圈是出產「凍齡美女」的好地方！

凍齡女星的生理時鐘彷彿像靜止了一樣，樣貌沒有隨時間的增長而變得蒼老不堪，反而更勝當年的清澀，一股知性輕熟氣質隨之而生，更具魅力。在近期剛播畢的大熱韓劇《愛的迫降》中有第一代「國民初戀」之稱的孫藝珍，曾在大熱電影《屍殺列車》出演「最美孕婦」的36歲鄭有美和有「最強童顏女星」之稱的38歲張娜拉都是韓國凍齡女星的表表者，不過筆者相信一眾女生最關心的是如何逆齡生長，凍齡有術，那究竟韓國娛樂圈還有那幾位的凍齡女星擁有「不老的童顏」呢？

38歲孫藝珍：第一代的「國民初戀」兼「無暇美女」

2002年孫藝珍出演經典韓劇《大望》（左圖）的樣貌，與18年後的今天她出演的韓劇《愛的迫降》（右圖）沒有多大的分別。（《大望》劇照）

近日在韓國剛播畢孫藝珍與緋聞男友玄彬合演的人氣愛情浪漫劇《愛的迫降》，上演一埸北韓軍人二代愛上南韓富家女子的浪漫搞笑愛情故事，引起全城熱話，不少網民都稱讚她保養有道。孫藝珍初出道時除了被韓媒稱為第一化「國民初戀」之外，更被韓媒視為「無暇美女」，因為在她精緻細巧的小臉上看不到一絲的歲月的足跡，纖細的身材更是維持多年不變，全因38歲的孫藝珍與鄭有美和張娜拉一樣，都是十分重視身體的補水，不知道她還有甚麼的凍齡方法呢？

溫暖的毛巾敷臉數分鐘

即使孫藝珍已經38歲，但皮膚看起來細緻飽滿，透出充滿水分的光澤感，紅粉緋緋且白裡透紅的感覺，讓人感覺年輕非常。皆因孫藝珍平日也十分注意毛孔上的保養，會盡量以溫暖的毛巾熱敷臉部約一分鐘，運用毛巾當中的熱力令毛孔擴張，有助將毛孔內的塵埃、殘留物或化妝品上的不良殘留物浮現出來，再運用潔臉產品可更有效帶走污垢等，更可減少皮膚角質增生導致毛孔閉塞的問題。

《愛的迫降》是關於一場狂風而發生滑翔傘事故，令南韓富家女遇上北韓軍官李正赫，二人之間的愛情故事。（《愛的迫降》宣傳照）

每天進行臉部和頸部的按摩

每天進行臉部和頸部的按摩可促進臉部和頸部血液循環 (ig@yejinhand)

很多女星都習慣每天特意抽時間為臉部和頸部進行按摩，孫藝珍也會每天在塗抹皮膚保養品時，在臉部和頸部稍為用力向上拉提按摩，舒緩頸部中間鬆弛的部分肌肉。若果是持之以恆地提拉鬆弛的肌肉，除可舒緩繃緊的肌肉外，更可以促進臉部和頸部血液循環，同時更可以消除頸部細紋，從而增加肌肉彈性，減少蒼老的感覺。

【接下圖看】孫藝珍更多的近照

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39歲張娜拉：「最強童顏女星」之稱

在韓國有「最強童顏女星」之稱，今年39歲的張娜拉，左圖為初出道於2002年拍攝《明朗少女成功記》時的劇照，距離現在18年，張娜拉現在（左圖）仍保持清純少女的樣貌，顏值不跌反升。(《明朗少女成功記》劇照／ig@nara0318)

從保濕皮膚入手 日喝2公升水

39歲張娜拉，她自20歲出道至今已有18年了(ig@nara0318)

凍齡女星除了有38歲的孫藝珍外，在韓國有「最強童顏女星」之稱的39歲張娜拉也是凍齡女星的一大典範。她自20歲出道至今已有18年，早前主演的電視劇《皇后的品格》和《VIP》都大受網民的好評，大讚她的臉上看不到歲月的顏色，更有人說：「只有自己在變老！」引得不少網民大叫她分享自己的凍齡術。

39歲韓星張娜拉十分重視要為皮膚補充足夠的水分 (ig@nara0318) 39歲韓星張娜拉是一個十分注重養生的女星，也與其他女星一樣，十分著重身體補水的層面，於是她平日也會大約喝2分升的水來補充身體流失的水分，更會緊記其母親的提醒，時常喝一些補健湯水，如運用陳皮、紅棗、銀耳和雞蛋所煮成的湯水。

徹底卸妝再加約10分鐘臉部按摩

39歲韓星張娜拉是一個十分注重養生的女星(ig@nara0318)

經常需要出席不同品牌活動或拍劇的張娜拉常常需要化上濃厚的妝容，所以她十分明白徹底卸妝的重要性，每次都會選用一些天然的卸妝產品來徹底卸除妝容外，她也與孫藝珍一樣勤按摩，為臉上塗上保濕乳液後，外加10分鐘的「自創四式」瘦面按摩，拉提臉部可促進臉部血液流通，減少臉部水腫的問題。

【按下圖看更多】張娜拉的近照

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37歲鄭有美：電影中被封「最美孕婦」

37歲的鄭有美，2007年時24歲的她出演《順其自然》女主角，13年後的今年，她的外貌恍如更年輕漂亮。當她在《82年生的的金智英》中亮相時，頻頻成為女生茶餘飯後的話題，皆因她有一張不會變老的容貌（《順其自然》劇照／ig@_jungyumi）

早前人氣話題電影《82年生的金智英》當中的女主角是37歲的鄭有美，當時鄭有美頻頻出現在女生吃飯時的討論話題，皆因她有著讓人驚訝的凍齡樣貌，雖然私底下的她是一個本著「不婚主義」的女性，但卻明白善待自己，維持最美的一面是讓自己感到最快樂的事。於是，她不時也會在訪問上分享自己護膚的心得，讓單身的女性也可以學習做一些令到自己快樂的事呢！

當時在電影到出演孕婦的鄭有美，被網民認為其氣質可媲美李英愛《屍殺列車》劇照

保濕是首要任務 隨身必備保濕噴霧

37歲的鄭有美與孫藝珍和張娜拉一樣，十分明白保濕對女人非常重要，因為當年齡持續上升的時候，女性身體上的骨膠原會流失得很快，而骨膠原正是幫助皮膚鎖緊水分的重要元素，因此鄭有美就會從日常皮膚護理入手，每天也會在妝前擦取保濕乳液及精華，時常讓肌膚保持水潤狀態，更會隨身攜帶保濕噴霧為臉部補水。

選擇具低敏成分的護膚品

鄭有美喜歡選用具低敏成分的護膚品(ig@_jungyumi)

鄭有美明白到皮膚對妝品或是護膚品的敏感程度不會因年齡的增長而消失得無影無蹤，因此她十分注意護膚品當中的成分是否屬於低敏，因低敏成分的護膚品除了可減少對皮膚的刺激外，長時期使用更可以增加皮膚的穩定性，同時也可以減少使用化學成分較高的護膚品，除此之外，鄭有美也十分注重身體或是臉上的防曬步驟，防止紫外線直接曬在皮膚所造成的侵害。

縱觀孫藝珍、張娜拉及鄭有美的保養心得可見潛藏兩大共通點：保濕及按摩。水分是健康肌膚的基礎，要是肌膚乾涸缺水，再昂貴的護膚精華也吸收不來；加上恆常按摩促進血液循環，能活化肌膚對抗衰老。世上沒有逆齡，但美麗不一定隨時間流逝，反而可更美。

除了以上筆者所提及的明星外，其實還有數多位女星也是凍齡有法的！

【按下圖看更多】韓國凍齡有法的女星保養心得：