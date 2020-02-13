可有想過，你選擇的妝容打扮、用色、濃厚，都是揭露個性的一部分？美妝是眾女生取悅自己，甚或吸引異性的方法，然而，別人來看也有自己的解讀，對方接收的，跟你想展現的，可有出入？《美妝心理學》每集以心理學研究出發，配合美妝話題訪問兩性心態，了解男生的喜好，女生的態度。 攝影：黃寶瑩

心理測驗：情人節與心儀對象首次約會，你會塗上甚麼唇色？

A. 紅色 B. 裸色 C.粉紅色 D. 橙色

每一款唇色代表一種態度，而女生總是不自覺挑選著同一色系的唇膏，時尚心理學家兼《Mind What You Wear》及《The Psychology of Fashion》作者Karen Pine教授指，首次約會所選的唇色揭示潛藏個性（詳情於下文揭曉）。

而根據英國曼徹斯特大學的研究發現，男生於首次見面的頭10秒，會花上一半以上的時間專注於女生的嘴唇上，比其他五官位置還要長，要於言談間讓對方怦然心動，關鍵原來是要抹上令人無法抗拒的紅唇。這說法是否絕對？由3男3女剖白關於唇膏的喜好與故事，也許能為情人節約會找點靈感。

Kidman 認為一位未必很漂亮的女生，要是有自信，塗上鮮紅唇膏後也會變得漂亮。 「紅唇是女生設給男生的陷阱」— Kidman 「紅唇固然有它的吸引之處，但也需要配合對方的個性與穿搭，當然有否顧及場合也是重點。」運動是Kidman的熱情所在，他曾經與一個女生相約於沙灘，當看到對方化上「港姐選美」般的妝容赴約，當下只覺尷尬，尤其當對方每隔一段時間就要補妝，完全失去了享受約會的意義。 紅唇散發出的迷人氣質，總令某部分的男生難以抵擋。「多年前我在台灣酒吧偶遇了一個女生，那時我只看到了她的紅唇，而她在拿起酒杯一飲而盡後便消失不見。當我回過神來，走遍整個酒吧也搜索不到她的蹤影。」只要一抹紅唇，不需要華麗裝扮已如此奪目耀眼，引人回眸。

Tuski喜愛紅唇，「日常化妝會塗兩層紅唇，約會時則只塗一層，因為男生應該喜歡較清淡。」 「塗紅唇令女生充滿氣勢，我不是甜美系」— Tsuki 「我不會為了約會而特意改變自己喜歡的唇色。」在Tuski的印象中，男生大多喜歡粉紅與桃紅色的唇膏，因為他們都陶醉於那種甜美可愛的粉紅泡泡中。然而，她卻偏好深紅色與土色系的唇膏，「我會形容自己是屬於個性型格的女生，絕對不帶甜美感，而深色系的唇膏亦能讓我看上去更具氣勢。」 讀大學時，她曾被同學質疑化妝上學的必要性。「化妝其實是為了自己，是種提升自信的方法。」化妝或素顏都應該由自己決定，對美的追求也不是為了討好他人，喜歡化妝只是為了令自己變得更自信更快樂。

Donald喜歡女生塗紅色唇膏，成熟高貴帶復古味。 「紅色帶點復古的味道」— Donald​ 「初次約會的話，我會期望與對方到高級的西餐廳吃晚餐，若對方特意配襯了紅色的唇膏，感覺便更吸引。」紅唇無疑是成熟強勢的象徵，同時散發復古與優雅的魅力，令不少男生都為之著迷。 Donald認為以「濃妝」形容妝感強的女生帶負面意味，「我不認同濃妝女生的形象或性格會較差，她們也可以很美麗，最重要的是妝容是否具有層次感。」即使只是在街上擦身而過，不經意的匆匆一瞥，紅唇總是最能魅惑他心。

Alice 喜愛裸色唇膏，「裸色唇女生予人感覺溫柔溫暖、可依賴，以真性情對人。」 「塗紅唇是有自信，但他毫不察覺我塗了唇膏，令我很失望」—Alice 「女生的咀唇是最性感，因為說話、微笑時，對方都會看到你的咀唇，我相信燦爛的微笑會令男生有心動感覺。」Alice認為大部分男生都會被塗上粉紅色或偏紅唇色的女生所吸引，但她為首次約會化妝時從不特別迎合男生的喜好。「我會選平時慣用的日系裸色，一定不會出錯。」女生自信自在便是美，可是得不到男友的垂青還是會生氣。 「有次我為約會新買了一支裸色唇膏，滿心歡喜跟男朋友分享，當我覺得自己塗完很漂亮、很有氣質時，他卻毫不察覺我塗了唇膏，說『跟平時有何分別？』還叫我不要浪費金錢，令我很失望，最後我嬲了他。」

【按圖看】被喻為「陷阱」，令男生最著迷的紅色唇膏：

David 認為女生按心情化上喜歡的妝容就好了，「不是我說想濃或淡，她就要這樣。」。 「紅色是最有女人味的顏色，但我會對裸色及橙色唇的女生加分」— David 「自然的妝容會為約會的第一印象加分，若對方塗上裸色或是充滿陽光氣息的橙色唇膏，都可以展現出自然的感覺。」沒有太多的遮掩，帶自然感的妝容能呈現出女生最真實的個性。化妝與否是一件很個人的事，並非每個女生也習慣以素顏示人，也不是人人也能接受抹上紅唇後的模樣。 「並不是我說喜歡她化濃妝，那她就要濃；說喜歡淡妝，她就要淡，最重要還是根據女生的心情而決定。」不過有次約會，對方化上濃妝赴約，親密過後，他發現身上的白恤衫被彩妝染上色彩，可說是回憶中一次甜蜜又狼狽的經歷。

【按圖看】男生視覺：何謂kissable的唇色？

KairosKairos直言自己個性搞笑直接，經常因為性急而把唇膏塗出界，而被朋友調侃像剛吃完咖喱的樣子。 「塗紅色唇膏的女生是妖艷、性感的，稍有不慎變『大媽』」— Kairos​ 「普遍的男生應該喜歡女生妝感自然，感覺不會太突兀。有次我因為趕時間而不小心把妝容化得太重，結果換來男朋友的一句『嘩！你今天為何這樣濃妝？』」遲了起床，卻又不想素顏示人，只好手忙腳亂地往臉上塗抹化妝品的經歷，相信你我也不會陌生。 橙紅色唇膏是Kairos日常首選的色調，首次約會也不例外。「我的膚色不算白，不太適合粉紅色的唇膏，所以我傾向挑選紅色系的唇膏，帶提亮膚色的效果，加上橙色的話則效果更自然。Kairos直言自己個性搞笑直接，經常因為性急而把唇膏塗出界，而被朋友調侃像剛吃完咖喱的樣子。

【唇色解碼】：「沒想過男生會這樣想」之3個問題看穿女生個性，揭中所選唇色？

我們普遍對不同唇色都有既定形象，首次約會時，對方也會從妝扮、閒談提問中加深對你的了解，這次邀請3位女生塗上喜歡的唇色，然後遮蓋嘴唇，男生要想出3個問題，了解女生的性格，從而猜想她們所選的唇色，看看男生的個人解讀，跟心理學家的研究可有出入？對談間發現有意外驚喜﹗

喜愛Hiphop與《花樣年華》的女生大概就是鮮紅代表？—Kidman & Tuski

問題一：你用多少時間化妝？

答：15分鐘。

問題二：你喜歡聽哪類型的音樂？

答：我喜歡聽Hip hop。

問題三：你最喜歡哪套電影？

答：《花樣年華》。

Kidman & Tuski

「我猜她個性分明，喜歡鮮艷色彩。雖然她遮掩了嘴唇，但我感覺到她懂得打扮，亦是個有自信的女生，所以會選用偏紅的唇膏。」於Kidman眼中，偏好紅唇的女生多是富有女人味、喜歡展現自己。雖然Tuski鐘情於型格的Oversized穿搭，但她於舉手投足間卻散發出紅唇女生獨有的個人魅力－硬朗。她說：「我絕對不是個形象可愛的女生，所以深紅色的唇膏便最符合我的個性。」

餐廳級數決定唇色？平價晚飯大概配粉紅色﹗—David & Kairos

問題一：假設今天是約會日，我們會做甚麼？

答：我們去吃飯。

問題二：我們去吃午飯還是晚飯？

答：約會應該是吃晚飯吧。

問題三：結帳時的金額是$150、$500還是$1200？

答：第一次吃飯應該是$150。

David & Kairos

「如果是第一次約會又是晚飯，那雙方也應該對彼此有一定的興趣，而妝容上也會有相對的配合，所以我推猜對方應該會用上紅色或粉紅色的唇膏。」對於David以約會地點作為定義對方唇色的標準，Kairos卻不怎麼認同。「其實只要是約會，不論是到高級餐廳，還是普通食堂，我也會塗上自己喜歡、或是適合自己膚色的唇色。」於任何場合都能閃耀自信的光彩，也許就是橙紅唇色予人的直接感覺。

喜愛日本與卡通就是自然粉色系​文青？—Donald & Alice

問題一：你平時喜歡甚麼風格的衣着？

答：我喜歡穿黑色長裙

問題二：你喜歡哪類型電影？

答：我喜歡看卡通片

問題三：喜歡去哪國家旅行？

答：我去日本較多

「一個人喜歡甚麼電影與國家，會影響她的妝容。」Donald認為要是女生說喜歡恐怖片，個性較大膽，可能喜歡橙色。「但她說喜歡看卡通片，又喜歡日本，色調都是粉嫩，聯想到田園、文青，相信她選了自然粉色系。」正正說穿了Alice的喜好，但從Alice一身黑裙的妝扮，Donald笑說像「暗黑文青」，建議她可嘗試深色唇膏會很漂亮，Alice認同卻生怕不合適自己。大概我們都認同漂亮有不同的形象，但只會選定一種自我感覺最舒服的放在身上。

【按圖看】心理測驗結果，這種唇色女生看似無辜卻內藏野心？