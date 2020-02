可有想過,你選擇的妝容打扮、用色、濃厚,都是揭露個性的一部分?美妝是眾女生取悅自己,甚或吸引異性的方法,然而,別人來看也有自己的解讀,對方接收的,跟你想展現的,可有出入?《美妝心理學》每集以心理學研究出發,配合美妝話題訪問兩性心態,了解男生的喜好,女生的態度。 攝影:黃寶瑩

心理測驗:情人節與心儀對象首次約會,你會塗上甚麼唇色?

A. 紅色 B. 裸色 C.粉紅色 D. 橙色

每一款唇色代表一種態度,而女生總是不自覺挑選著同一色系的唇膏,時尚心理學家兼《Mind What You Wear》及《The Psychology of Fashion》作者Karen Pine教授指,首次約會所選的唇色揭示潛藏個性(詳情於下文揭曉)。

而根據英國曼徹斯特大學的研究發現,男生於首次見面的頭10秒,會花上一半以上的時間專注於女生的嘴唇上,比其他五官位置還要長,要於言談間讓對方怦然心動,關鍵原來是要抹上令人無法抗拒的紅唇。這說法是否絕對?由3男3女剖白關於唇膏的喜好與故事,也許能為情人節約會找點靈感。

Kidman 認為一位未必很漂亮的女生,要是有自信,塗上鮮紅唇膏後也會變得漂亮。 「紅唇是女生設給男生的陷阱」— Kidman 「紅唇固然有它的吸引之處,但也需要配合對方的個性與穿搭,當然有否顧及場合也是重點。」運動是Kidman的熱情所在,他曾經與一個女生相約於沙灘,當看到對方化上「港姐選美」般的妝容赴約,當下只覺尷尬,尤其當對方每隔一段時間就要補妝,完全失去了享受約會的意義。 紅唇散發出的迷人氣質,總令某部分的男生難以抵擋。「多年前我在台灣酒吧偶遇了一個女生,那時我只看到了她的紅唇,而她在拿起酒杯一飲而盡後便消失不見。當我回過神來,走遍整個酒吧也搜索不到她的蹤影。」只要一抹紅唇,不需要華麗裝扮已如此奪目耀眼,引人回眸。

Tuski喜愛紅唇,「日常化妝會塗兩層紅唇,約會時則只塗一層,因為男生應該喜歡較清淡。」 「塗紅唇令女生充滿氣勢,我不是甜美系」— Tsuki 「我不會為了約會而特意改變自己喜歡的唇色。」在Tuski的印象中,男生大多喜歡粉紅與桃紅色的唇膏,因為他們都陶醉於那種甜美可愛的粉紅泡泡中。然而,她卻偏好深紅色與土色系的唇膏,「我會形容自己是屬於個性型格的女生,絕對不帶甜美感,而深色系的唇膏亦能讓我看上去更具氣勢。」 讀大學時,她曾被同學質疑化妝上學的必要性。「化妝其實是為了自己,是種提升自信的方法。」化妝或素顏都應該由自己決定,對美的追求也不是為了討好他人,喜歡化妝只是為了令自己變得更自信更快樂。

Donald喜歡女生塗紅色唇膏,成熟高貴帶復古味。 「紅色帶點復古的味道」— Donald​ 「初次約會的話,我會期望與對方到高級的西餐廳吃晚餐,若對方特意配襯了紅色的唇膏,感覺便更吸引。」紅唇無疑是成熟強勢的象徵,同時散發復古與優雅的魅力,令不少男生都為之著迷。 Donald認為以「濃妝」形容妝感強的女生帶負面意味,「我不認同濃妝女生的形象或性格會較差,她們也可以很美麗,最重要的是妝容是否具有層次感。」即使只是在街上擦身而過,不經意的匆匆一瞥,紅唇總是最能魅惑他心。

Alice 喜愛裸色唇膏,「裸色唇女生予人感覺溫柔溫暖、可依賴,以真性情對人。」 「塗紅唇是有自信,但他毫不察覺我塗了唇膏,令我很失望」—Alice 「女生的咀唇是最性感,因為說話、微笑時,對方都會看到你的咀唇,我相信燦爛的微笑會令男生有心動感覺。」Alice認為大部分男生都會被塗上粉紅色或偏紅唇色的女生所吸引,但她為首次約會化妝時從不特別迎合男生的喜好。「我會選平時慣用的日系裸色,一定不會出錯。」女生自信自在便是美,可是得不到男友的垂青還是會生氣。 「有次我為約會新買了一支裸色唇膏,滿心歡喜跟男朋友分享,當我覺得自己塗完很漂亮、很有氣質時,他卻毫不察覺我塗了唇膏,說『跟平時有何分別?』還叫我不要浪費金錢,令我很失望,最後我嬲了他。」

【按圖看】被喻為「陷阱」,令男生最著迷的紅色唇膏:

David 認為女生按心情化上喜歡的妝容就好了,「不是我說想濃或淡,她就要這樣。」。 「紅色是最有女人味的顏色,但我會對裸色及橙色唇的女生加分」— David 「自然的妝容會為約會的第一印象加分,若對方塗上裸色或是充滿陽光氣息的橙色唇膏,都可以展現出自然的感覺。」沒有太多的遮掩,帶自然感的妝容能呈現出女生最真實的個性。化妝與否是一件很個人的事,並非每個女生也習慣以素顏示人,也不是人人也能接受抹上紅唇後的模樣。 「並不是我說喜歡她化濃妝,那她就要濃;說喜歡淡妝,她就要淡,最重要還是根據女生的心情而決定。」不過有次約會,對方化上濃妝赴約,親密過後,他發現身上的白恤衫被彩妝染上色彩,可說是回憶中一次甜蜜又狼狽的經歷。

【按圖看】男生視覺:何謂kissable的唇色?

KairosKairos直言自己個性搞笑直接,經常因為性急而把唇膏塗出界,而被朋友調侃像剛吃完咖喱的樣子。 「塗紅色唇膏的女生是妖艷、性感的,稍有不慎變『大媽』」— Kairos​ 「普遍的男生應該喜歡女生妝感自然,感覺不會太突兀。有次我因為趕時間而不小心把妝容化得太重,結果換來男朋友的一句『嘩!你今天為何這樣濃妝?』」遲了起床,卻又不想素顏示人,只好手忙腳亂地往臉上塗抹化妝品的經歷,相信你我也不會陌生。 橙紅色唇膏是Kairos日常首選的色調,首次約會也不例外。「我的膚色不算白,不太適合粉紅色的唇膏,所以我傾向挑選紅色系的唇膏,帶提亮膚色的效果,加上橙色的話則效果更自然。Kairos直言自己個性搞笑直接,經常因為性急而把唇膏塗出界,而被朋友調侃像剛吃完咖喱的樣子。

【唇色解碼】:「沒想過男生會這樣想」之3個問題看穿女生個性,揭中所選唇色?

我們普遍對不同唇色都有既定形象,首次約會時,對方也會從妝扮、閒談提問中加深對你的了解,這次邀請3位女生塗上喜歡的唇色,然後遮蓋嘴唇,男生要想出3個問題,了解女生的性格,從而猜想她們所選的唇色,看看男生的個人解讀,跟心理學家的研究可有出入?對談間發現有意外驚喜﹗

喜愛Hiphop與《花樣年華》的女生大概就是鮮紅代表?—Kidman & Tuski

問題一:你用多少時間化妝?

答:15分鐘。

問題二:你喜歡聽哪類型的音樂?

答:我喜歡聽Hip hop。

問題三:你最喜歡哪套電影?

答:《花樣年華》。

Kidman & Tuski

「我猜她個性分明,喜歡鮮艷色彩。雖然她遮掩了嘴唇,但我感覺到她懂得打扮,亦是個有自信的女生,所以會選用偏紅的唇膏。」於Kidman眼中,偏好紅唇的女生多是富有女人味、喜歡展現自己。雖然Tuski鐘情於型格的Oversized穿搭,但她於舉手投足間卻散發出紅唇女生獨有的個人魅力-硬朗。她說:「我絕對不是個形象可愛的女生,所以深紅色的唇膏便最符合我的個性。」

餐廳級數決定唇色?平價晚飯大概配粉紅色﹗—David & Kairos

問題一:假設今天是約會日,我們會做甚麼?

答:我們去吃飯。

問題二:我們去吃午飯還是晚飯?

答:約會應該是吃晚飯吧。

問題三:結帳時的金額是$150、$500還是$1200?

答:第一次吃飯應該是$150。

David & Kairos

「如果是第一次約會又是晚飯,那雙方也應該對彼此有一定的興趣,而妝容上也會有相對的配合,所以我推猜對方應該會用上紅色或粉紅色的唇膏。」對於David以約會地點作為定義對方唇色的標準,Kairos卻不怎麼認同。「其實只要是約會,不論是到高級餐廳,還是普通食堂,我也會塗上自己喜歡、或是適合自己膚色的唇色。」於任何場合都能閃耀自信的光彩,也許就是橙紅唇色予人的直接感覺。

喜愛日本與卡通就是自然粉色系​文青?—Donald & Alice

問題一:你平時喜歡甚麼風格的衣着?

答:我喜歡穿黑色長裙

問題二:你喜歡哪類型電影?

答:我喜歡看卡通片

問題三:喜歡去哪國家旅行?

答:我去日本較多

「一個人喜歡甚麼電影與國家,會影響她的妝容。」Donald認為要是女生說喜歡恐怖片,個性較大膽,可能喜歡橙色。「但她說喜歡看卡通片,又喜歡日本,色調都是粉嫩,聯想到田園、文青,相信她選了自然粉色系。」正正說穿了Alice的喜好,但從Alice一身黑裙的妝扮,Donald笑說像「暗黑文青」,建議她可嘗試深色唇膏會很漂亮,Alice認同卻生怕不合適自己。大概我們都認同漂亮有不同的形象,但只會選定一種自我感覺最舒服的放在身上。

【按圖看】心理測驗結果,這種唇色女生看似無辜卻內藏野心?