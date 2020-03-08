【愛的迫降】美魔女孫藝珍秒速逆齡秘訣　一招養成不老「初戀臉」

韓劇《愛的迫降》近日爆紅，牽起煲劇潮。浪漫淒美的愛情故事感動到不少女生，女主角孫藝珍亦是劇中亮點，除了華麗的穿搭，還有完美無瑕，零毛孔的細緻肌膚，實在是女生們夢昧以求的人生勝利組！有所不知，孫藝珍今年已經38歲，她還在劇中公開了能夠保持嫩滑肌膚的秘訣！

孫藝珍被譽為韓國美魔女的秘訣毫無保留地在《愛的迫降》中公開。（《愛的迫降》劇照）

《愛的迫降》中的孫藝珍美得令人羡慕不已，對一個38歲的女人而言，要保持完美初戀肌實在要花盡心機和努力啊......孫藝珍被譽為韓國美魔女，她的美肌秘訣毫無保留地在劇中公開，劇中提到孫藝珍從北韓回到南韓後，稱因為在當地沒好好保養皮膚，令皮膚急速老化，狀態不復從前，於是她便用了一部美容神器！

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孫藝珍在《愛的迫降》中是用韓國護膚品牌VANAV的6合1電離子美容儀，只需把護膚精華塗在面上，再配合美容儀加以按摩吸收，即能急救受損肌膚、加倍精華吸收、按摩提拉鬆馳肌、緊緻去皺等，集多項美肌功能於一身，難怪能成為孫藝珍的愛用美容神器！孫藝珍亦是該品牌的代言人，劇集播出後，這部美容儀更在韓國大賣，牽起搶購潮！

孫藝珍在《愛的迫降》中用到的是韓國護膚品牌VANAV的6合1電離子美容儀。（Instagram@vanavkorea）

現在女生們安在家中也能護膚美肌，做到美容院的Facial效果，也實在太方便了！除了孫藝珍代言的美容儀之外，市要上也有不少美容好物能秒速逆轉肌齡，看看以下性價比高的美容儀推介吧！

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/06)