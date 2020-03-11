台灣名媛孫芸芸活躍社交媒體，又經常受邀時裝活動，打扮時尚又有活力，一點也不像40+1且兩女之母，她的凍齡美貌更驚豔英國媒體，以「Youthful Taiwanese socialite, 41, and her daughter, 20, look like sisters - so can YOU guess who is who?（41歲年輕台灣名媛與20歲女兒像姊妹 – 你能猜出誰是誰？）」為題。

孫芸芸年初時，上載與女兒廖思惟（Trinity）的合照，因而令Trinity曝光幕前。（aimeeyunyunsun@instagram）

孫芸芸與女兒Trinity驚豔英媒：誰是媽媽？

早前台灣名媛孫芸芸在Instagram發布與20歲女兒廖思惟（Trinity）的Cocktail Dress合照，引來網絡熱話，網民紛紛大讚孫芸芸保養有方，一點也不像41歲，更指與女兒是「姊妹無誤」，想不到繼藝人賈靜雯，孫芸芸也被英國媒體《Dailymail》大讚擁有凍齡美貌，外表一點兒都不輸20歲的女兒，更像姊妹。

孫芸芸與女兒Trinity最新合照。（aimeeyunyunsun@instagram）

最近孫芸芸又發布與Trinity的母女出遊照，母女兩人上身分別穿了小背心與T-Shirt，下身同樣穿了牛仔短褲配牛仔靴，露出長腿，一肌膚長髮飄逸，一黑一白，拿着Chloé 2020春夏最新手袋Daria Bag（HK$14,200 – $17,300），說是母女look，不如說是閏密look。

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孫芸芸凍齡秘：由內而外的保養

「凍齡」不是一朝一夕的事，要從小開始保養，孫芸芸便是，但她實行「貴精不貴多」，她接受台灣媒體訪問指平日從保養到化妝，可只用10分鐘時間完成，早上與晚上的護膚程序也一樣，但保濕是最重要：「我很怕用一大堆東西，所以保養品不多，基本上就是精華液、護膚油跟乳霜，頂多會依夏天或冬天來調整一下質地。但因為我是乾肌，所以非常注重保濕。」尤其像孫芸芸愛曬出健康膚色的女生更不可忽視保濕。

41歲的孫芸芸真的沒有甚麼頸紋。（aimeeyunyunsun@instagram）

比眼部更易出賣年齡的部位是...

比較愛美的女生也知道眼紋是出賣年輕的地方，有些人20初便開始使用眼霜，但孫芸芸提醒女生千萬不要忽視頸部，頸部其實與臉一樣會出賣年齡，所以一定要保養：「我從念書時，臉上只要擦任何保養品，都一定會帶到脖子，不管是精華液、乳霜、油、眼霜…只要能擦臉的、脖子也一定要擦，而且用量也一樣多」細心一看，孫芸芸的頸部真的一條紋路也沒有，穿起露肩裝也不顯老。

由內而外保養心得：吃得極清淡

孫芸芸也提到除了皮膚要保養，體內也非常重要，保養得宜，器官年輕，外表也隨之年輕，她也指90 - 95%的飲食都非常清淡，幾乎都是白肉和大量青菜為主，只是偶然會吃甜點和麻辣火鍋，根據《Dailymail》的報道，孫芸芸喜歡飲蔬菜和蘋果汁；孫芸芸對於美麗的生活態度：「由內而外的保養都很重要。」

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（資料來源：《Dailymail》、TVBS女人美妝大賞、beauty美人圈、自由娛樂）