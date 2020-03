台灣名媛孫芸芸活躍社交媒體,又經常受邀時裝活動,打扮時尚又有活力,一點也不像40+1且兩女之母,她的凍齡美貌更驚豔英國媒體,以「Youthful Taiwanese socialite, 41, and her daughter, 20, look like sisters - so can YOU guess who is who?(41歲年輕台灣名媛與20歲女兒像姊妹 – 你能猜出誰是誰?)」為題。