踏入60歲的惠英紅，去年因《翠絲》奪亞洲電影大獎最佳女配角，與大家分享泳照，騷出一雙白滑長腿，被大讚身材姣好，保養得宜；最近眾人因疫情而多留在家中，惠英紅也加入拍片行列，成為「美妝博主」，親自傳受保養心得。

惠英紅已經60歲，但皮膚不下於青春少艾。（kara_waiyinghung@Instagram）

惠英紅（小紅姐）從小出道，在演藝圈打滾多年，美貌、皮膚卻出名保養得宜，曾有編輯部同事採訪完小紅姐，回來也忍不住大讚，皮膚是出奇的好，令人羨慕。近日她更在小紅書開設帳戶，指在圈中待久了，舞台、電影、電視都做過，卻沒試過當一位美妝博主，因而決定以影片方式向大家分享幾十年的養生和護膚的方法傳授給觀眾，讓愛美一族也可像她一樣靚足60+。

法則一：不用貴婦品牌 「燕麥片」美肌排毒數十年

身為大明星，要風得風，要雨得雨，甚麼貴婦品牌也不缺，但惠英紅介紹的卻是人人都能入手的「燕麥片」。

她指自製燕麥片面膜非常管用，只要簡單的燕麥、蜂蜜、牛奶，把三者攪在一起呈糊狀，在洗澡前、洗臉後敷上：「這個當面膜非常非常好，比較乾燥缺水的時候，敷個10分鐘皮膚就會變得滋潤柔軟。」惠英紅也提醒大家一定要保養頸部，像楊丞琳、孫芸芸這些凍齡名人都多番指要從小便會保養脖子，因為頸部乾燥會顯頸紋，是最顯老的，所以敷面膜時一定要帶到頸；另外，敷燕麥片面膜時要注意，像紙面膜，不能敷到乾掉，不然會吸走皮膚的水分。

60歲惠英紅雖然已有眼紋，但黑眼圈幾乎是零。（黃寶瑩攝）

法則二：「廚餘保養法」紅茶包、洗米水皆是寶

年紀愈大，黑色素沈澱便會愈重，美白、去黑眼圈都是女生的護膚重要課題，惠英紅也有私家秘密。

如果你是氣色不好、易出油、容易長暗瘡、粉刺的女生，便可以學惠英紅用「洗米水」，她指她能令皮膚白滑也是因為它：洗米水對清潔、去角質非常強力，因此要以1：1，如一碗米水加一碗清水，一星用一次，皮膚便能變白、油脂也減低，改善毛孔倒塞。惠英紅也提醒不要一星期用多於一次，皮膚會變敏感、變薄，乾性皮膚則隔15天才使用。

仔細惠英紅，年屆六十，難免有些皺紋，但日夜顛倒、作息不定時的她卻幾乎零黑眼圈，原來她平時是使用「紅茶包」保養，她在喝完茶後，便會把茶包放入冰箱冷藏片刻，取出來，用它來敷眼15分鐘，這樣便可以有效去除黑眼圈及眼周水腫，惠英紅更笑說前一晚喝完酒，隔天起床敷，也非常管用。

惠英紅身體肌肉線條非常好。（《Mrs K》劇照）

法則三：三餐挑一餐食燕麥「清理身體」

惠英紅有不同的保養方法，但她最後也會建議大家多休息和從身體內的排毒開始，如她愛用的「燕麥片」，除了敷面膜，她也會用來當食療，當她自覺長肉，又要上鏡前，它會用白開水泡開燕麥當稀飯吃，「清理」一下身體，只要一天三餐中，只挑一餐吃燕麥便可，份量因人而異，最重要飽腹，而且可配泡菜、豆腐乳一同進食。同時，她習慣6點前便吃晚餐，讓有足夠時間消化，11時便睡覺。 她也提到年紀大，拉筋非常重要：「每天無論如何都要做些拉筋動作，拉筋對健康很好，年紀愈大愈要拉。不用硬性規定每天要做多長時間，如看1小時電視，就拉筋1小時。」