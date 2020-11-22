秋冬換季，肌膚容易變得乾燥敏感，要加強保濕的話，把化妝水結合化妝棉在面上進行濕敷，給肌膚集中補水及急救，護膚效果會比直接塗抹或拍打化妝水好得多。然而正確的濕敷技巧你又知道麼？以下立即解構化妝水與化妝棉的好用濕敷組合！

濕敷是以化妝水配合化妝棉使用的護膚方式，可鎮定同時為肌膚保濕。(ssoa@xiaohongshu)

濕敷有什麼作用？

濕敷是用化妝棉或者面膜紙，浸透爽膚水或化妝後，敷在面部，比如額頭、兩邊面頰、下巴等部位，給皮膚重點補水。濕敷其實是一個調理肌膚的過程，可幫助軟化角質，為肌膚「打開通道」後續更易吸收護膚品，鎮定皮膚及緩解乾燥脫皮等現象，補充水份。

濕敷可一星期多次進行，而面膜則為一至兩次為佳。(馬VV@xiaohongshu)

濕敷與面膜有何分別？

濕敷是以化妝棉或面膜紙加上爽膚水；而市面上的面膜，大都是以精華液為主要成份。一般來說，面膜是較為密集的護膚方式，當中的成分比化妝水複雜，高效但頻率不宜過多。濕敷則較溫和，選擇不含酒精、香精、色素等致敏成分的化妝水，不會對肌膚做成刺激，比面膜較省錢也有一定的保濕功效。按照個人需要，濕敷可一星期多次進行，而面膜則為一至兩次為佳。

▼▼▼【濕敷5大注意重點，原來短時間才正確?!】▼▼▼

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編輯愛用化妝棉推薦

濕敷時筆者最愛用這款化妝棉，貼面、親膚又不掉棉絮。

需說化妝水不能「省著用」，但卻要用得精明，對化妝棉的挑選也是重要一步。編輯真心推薦「日本Unicharm超省水1/2化妝棉」給大家，這款化妝棉多次榮獲日本＠COSME熱賣第一位，好用度不懷疑！

這款化妝棉最大的特點，就如其名一樣超省化妝水，表面為天然棉，內層也有特別的純棉製造，倒上少許化妝水就可以浸透化妝棉。化妝棉質感柔和親膚，用來卸妝也不會滿臉都是棉絮。值得一提的是，化妝棉用上獨特的弧度設計，不僅能貼合面部，對於眼睛、嘴巴這些微小地方也超貼服。這款化妝棉一盒裡面有40片，一片打開成兩片，再可中間撕開成兩片用，即是用一片都可以變成四片之用，對於日常「粗用」來說，真的是非常划算。一般在萬寧、SaSa等藥妝店就可買到，價錢也不過是大概$20一盒！

▼▼▼【台灣熱賣「10大人氣化妝棉」推薦，誰是性價比之王?】▼▼▼

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濕敷化妝棉最強剪裁法

要把化妝棉物盡其用，濕敷時更加貼面有效，不妨參考以下不少美容博主推介的「化妝棉最強剪裁法」！方法是先把一片Unicharm1/2化妝棉打開成兩片然後剪裁，亦可依需要再中間撕開化妝棉增加數量，濕敷時貼面又零死角，全面都照顧到。

濕敷化前把化妝棉用最強剪裁法「動一動手」，濕敷時更加貼面零死角。

同場推薦：混合性皮膚編輯 2020年度4款愛用化妝水

雪肌精 CLEAR WELLNESS PURE CONC 「白色free type系列」(HK$245/200mL)

雪肌精出了名是「美白神器」，對於美白膚色及淡化暗瘡印痕更是強項。可能是聽到太多敏感肌女生的呼救，全新Clear Wellness的free type系列標榜無酒精、無防腐劑、無礦物油及香料等，對肌膚非常溫和，不單是敏感肌，據說就連準媽媽也可放心使用，一洗以往雪肌精「酒精味太重」的污名。

而用後對雪肌精的印象也是改觀，即使是無酒精版本化妝水質地依然輕薄，上臉吸收很迅速，具保濕力也無油膩感。用了一段時間後，感覺皮膚T字位出油情況更改善 ; 而美白的力度仍是力保不失，沒有因新版本而失去美白神器招牌，濕敷後皮膚比較有透亮感，瘡印紅印也有所減淡，相信持續使用美白去印效果更明顯。

▼▼▼【雪肌精SEKKISEI Clear Wellness「free type」使用「實況」】▼▼▼

Kiehls金盞花植物精華爽膚水 (HK$315.00/250ml)

Kiehls金盞花水相信好多女生也是忠粉，瓶內「真材實料」的花瓣清晰可見，加上淡淡的香味，每次使用時都覺得好治癒。金盞花水也是敏感肌友好的恩物，不含人工色素、酒精、香精等，裡面還添加了植物提取物，控油也不失保濕功效，用後膚感清爽，同時也可改善泛紅敏感及消退暗瘡。長時間戴口罩的日子肌膚經常會感到得悶熱，日常卸妝潔面後用上它，感覺特別清新怡人！濕敷時重點敷在易出油的T字位，其後翌日上妝也會更持久減少出油。

▼▼▼【Kiehls金盞花植物精華爽膚水使用「實況」】▼▼▼

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Fresh紅茶酵素抗污染精華水(HK$860.00)

Fresh「紅茶水」主打的功能是抗污染、抗氧化，質地清爽水狀，帶有很討好的淡淡茶香，易於吸收完全沒有油膩感，皮膚觸感變得水潤柔軟。特別在睡不好，皮膚顯得暗沉的日子，用它來濕敷會有提亮保濕效果，用後皮膚會透出一種平滑飽滿的光澤感，保濕度不輸面膜，是我向來拯救殘樣的好戰友！Fresh紅茶水性質溫和，吸收得很快潤而不黏，個人覺得不論是油性及乾性皮膚也可以安心使用。

▼▼▼【Fresh紅茶酵素抗污染精華水使用「實況」】▼▼▼

SK-II 皇牌護膚精華神仙水(HK$1500/230ml)

壓軸出場的是SK-II大名鼎鼎的神仙水。說實在價錢是貴，使用時也有一股不好聞的氣味，但也是無法割捨，所以絕對是真愛。初用還覺它名過於實，但用下來就知中毒了。SK-II神仙水令我最有感的是在水油平衡及穩定皮膚方面，以前經期額頭、下巴位置，肯定會冒出惱人的暗瘡，但用了大半支後暗瘡生少了，毛孔也收細了，而且經期前爆瘡情況也大有更改善。

用SK-II神仙水全面濕敷的話，真是捨不得如此奢侈，除了用化妝棉拭抹地使用，一般都是根據皮膚情狀，重點敷在「出事」率高的位置，膚質真是看得出變穩定健康了。

▼▼▼【SK-II神仙水使用「實況」】▼▼▼

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