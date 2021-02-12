MUJI無印隱藏美容好物　必買$12潔面神器、直髮器如平價版Dyson？

撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-02-12 14:00

MUJI無印良品好物推薦｜MUJI無印良品的產品無論服飾、食品、家品、文具或美妝物，都風靡港、日、台女生，然而，三地有售的產品略有不同，同類產品的人氣與普及度都有別，如果你只知最人氣的美容好物是去黑頭了得的可可巴油，便要細閱下文，MUJI無印良品隱藏了許多也許你還未了解，而日台女生早已無限回購的美容好物。筆者參考了不同美妝排行榜及網上討論，整合出以下清單。

MUJI無印良品隱藏了許多也許你還未了解，而日台女生早已無限回購的美容好物。（MUJI GLOBAL@IG）

首先，若說在香港討論度不高，甚至未必很多人知道它存在，但在日本及代購網非常火紅的產品，相信不得不提的是MUJI無線直髮器。坊間常說小米風筒是Dyson風筒的平價版，那麼Dyson無線直髮造型器的平價迷你版，也許就是MUJI，因為彼此也有相似的地方。

MUJI無線直髮器（MUJI）

MUJI無印良品無線直髮器長18厘米，只有170克重，有網民形容，比iPhone 11還要輕，絕對是迷你便攜。機身有着弧形設計，是為拉直頭髮之餘，又能做到捲曲效果，一物二用，這點難得與Dyson Corrale的概念有點相似，坊間許多直髮夾機身都是平面設計，要用作夾捲曲，難度較高，而弧形設計相對好掌握。日本髮型師兼網紅SHOHEI ショウヘイ就在Youtube分享試用MUJI無印良品無線直髮器，亦大讚輕巧便攜性價比高，產品在日本MUJI無印良品一度斷貨，由於屬日本限定，可謂一機難求。

▼▼▼【按圖看】MUJI無印良品無線直髮器價錢，雖然直髮器在日本大受歡迎，但亦有網民提出以下缺點：▼▼▼

MUJI 無印良品隱藏10件$100以下美容好物

雖然無線直髮器只限日本有售，但香港MUJI還隱藏許多美容好物深受日台女生歡迎，以下10件都是設計貼心、好用，不超過$100。這款潔面神器登上日本美妝指標之一《LIPS》的保養排行榜冠軍。

▼▼▼【按圖看】MUJI 無印良品隱藏10件$100以下美容好物，沒有它，再貴的梳子也沒用？▼▼▼

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