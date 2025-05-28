Olive Young必買2025！推薦8大韓國面膜彩妝低至33折＋獨家優惠碼

【Olive Young夏日優惠2025】相信大家都對韓國美妝店 Olive Young 絕不陌生，每次去韓國旅行都必定會去掃貨。而家不用飛去韓國都一樣可以享受到Olive Young Summer Sale的超荀折扣！這個一年只得4次的大型折扣季將於5月28日至6月6日分階段進行，激減優惠高達 77% OFF！用埋 promo code優惠碼 以最抵價買人氣韓國面膜、彩妝同護膚品！



Olive Young 2025夏日優惠攻略

今次Summer Sale將於5月28日至6月6日分兩個階段進行，分別是預熱優惠及Summer Sale正式促銷。正式促銷開始前的三天，即是預熱期間，Olive Young會提供預先下載的購物車優惠券。一般來說，預先領取的優惠券會比促銷期間的折扣更吸引，所以強烈建議大家定時留意官網提早領取！Olive Young夏日優惠即看

預熱時間： 5月28日至5月30日（韓國時間）

預熱優惠：只要消費滿 US$149，即享高達 35%折扣！



Olive Young夏日優惠全場激減高達77%OFF

正式促銷時間： 5月31日至6月6日（韓國時間）

全場折扣： 激減優惠高達 77% OFF！！



(Olive Young 官網）

Olive Young夏日優惠多重優惠券折上折

今次Summer Sale最吸引當然就是多重優惠可以疊加使用，令您買得越多，省得越多！

Olive Young夏日優惠即看

獨家購物車優惠券： 買嘢前記得領取以下優惠券，盡情享受折扣：

消費滿 US$79，即享 20%折扣

消費滿 US$119，即享 25%折扣

消費滿 US$149，即享 30%折扣



精選品牌優惠券： 14個熱門品牌參與優惠，包括熱門品牌MEDIHEAL、Torriden、ROUND LAB、Anua、UNOVE、CLIO及BIOHEAL BOH；潮流時尚品牌 LACTO-FIT、FOODOLOGY、BANILA CO、SKINFOOD、DASIQUE、espoir 及 Centellian24，款款都係美妝界的明星產品！《立即購買》

Olive Young獨家限定優惠： 折扣季期間還有好多限時、限量的獨家優惠等緊您，包括：Olive Young獨家商品、全新產品及IP聯乘、滿額贈品，絕對物超所值！《立即購買》

限時激筍：SUPER優惠，全球網店限定！

今次Summer Sale期間，Olive Young Global Mall 還會推出獨家「SUPER優惠」，精選多款超值限量套裝！優惠只在Global Mall獨家發售，數量有限，售完即止。提提大家，所有價格可能會因匯率或活動調整而有所變動，以官網最終顯示為準。

Olive Young獨家SUPER優惠

「SUPER優惠」超值限量套裝

Olive Young獨家SUPER優惠

【加碼01讀者獨家優惠碼】

《香港01》特別為讀者準備了獨家優惠碼，記得mark實日子，不要錯過任何一個慳錢的機會！

優惠碼一：SALE30

優惠期： 5月31日至6月6日（韓國時間）

折扣：消費滿 US$149，即享 30%折扣

優惠碼二：JUNE25

優惠期： 6月7日至6月30日（韓國時間）

折扣： 消費滿 US$99，即享 25%折扣

Olive Young 8大人氣必買推薦低至33折

Summer Sale期間，您可以疊加使用多重優惠券，因此以下所示價格並非最終優惠價，實際結帳金額請以官網最終顯示為準，讓您享有折上折的驚喜！

Olive Young 必買推薦1. MEDIHEAL 積雪草舒緩美白去印減暗沉護膚棉片100+100片 HK$342.32

MEDIHEAL 積雪草舒緩美白去印棉片蘊含積雪草微分子活性成分及2%煙酰胺，有效改善瑕疵、粗糙及暗沉肌膚，同時舒緩鎮靜。67mm大尺寸薄紗棉片，既可濕敷亦可二次清潔，精華清爽不油膩，特別適合油痘肌。助您肌膚快速恢復最佳狀態，重現淨白無瑕！

立即購買➡️ MEDIHEAL棉片

MEDIHEAL 積雪草舒緩美白去印減暗沉護膚棉片100+100片 (Olive Young 官網）

Olive Young 必買推薦2. BIOHEAL BOH PROBIODERM3D提拉面霜連補充裝 HK$435.68

BIOHEAL BOH PROBIODERM 3D 提拉面霜專為改善細紋、皺紋及肌膚鬆弛下垂而設。獨家Deep Livery™️技術，結合12種強效胜肽與益生菌成分，能深層強化膠原蛋白，顯著提升肌膚緊緻度與彈性。其溫和質地適用於敏感肌，助您重塑精緻輪廓，煥發年輕光澤。建議搭配同系列安瓶使用，抗老功效更理想。

立即購買➡️ BIOHEAL BOH提拉面霜

BIOHEAL BOH PROBIODERM3D提拉面霜連補充裝 (Olive Young 官網）

Olive Young 必買推薦3. Anua PDRN 透明質酸膠囊100 精華連補充裝 HK$373.44

Anua PDRN 透明質酸膠囊100 精華，匯聚PDRN三文魚精華、透明質酸及膠原蛋白三大補水修護成分。產品蘊含11種不同大小透明質酸，能為肌膚深層注入水分，打造飽滿健康膚況。結合PDRN修復細胞及低分子膠原蛋白強化屏障，高效水狀質地迅速滲透，助您肌膚回復年輕彈潤，展現活力光澤。

立即購買➡️ Anua PDRN 精華

Anua PDRN 透明質酸膠囊100 精華連補充裝 (Olive Young 官網）

Olive Young 必買推薦4.Centellian24 積雪草再生修護面霜 1+1 HK$684.64

Centellian24 積雪草再生修護面霜，被譽為「醫生面霜」。以Teca超微細分子技術，高效滲透，能深入修復受損肌膚，提供卓越保濕、皮膚再生及增加彈力功效，同時改善皺紋。尤其適合醫美療程後使用，助肌膚回復健康彈潤，煥發全新抗衰老光采。

立即購買➡️ Centellian24 修護面霜

Centellian24 積雪草再生修護面霜 1+1 (Olive Young 官網）

Olive Young 必買推薦5. MEDIHEAL 積雪草淡斑修復精華面膜 20片 HK$412.34

MEDIHEAL 積雪草淡斑修復精華面膜，蘊含98%純羥基積雪草苷及微量透明質酸，提供卓越保濕及屏障護理。其低過敏性純素配方，能溫和有效改善色素沉著與肌膚痕跡，並管理膚色及紋理。竹纖維面膜完美貼合，精華飽滿，深層滲透，讓肌膚水潤清爽，實現保濕、淡斑、舒緩三重修護。

立即購買➡️ MEDIHEAL面膜

MEDIHEAL 積雪草淡斑修復精華面膜 20片 (Olive Young 官網）

Olive Young 必買推薦6. BIODANCE Bio 膠原蛋白深層面膜 16片 HK$645.74

BIODANCE Bio 膠原蛋白深層面膜，助您細緻毛孔實現彈性密集護理，並使肌膚回復亮澤。其獨特水凝膠片服貼舒適，蘊含243DA超低分子膠原蛋白及低聚透明質酸，能迅速被肌膚吸收，為鬆弛毛孔注入彈性與水分。結合半乳糖酵母發酵濾液，更能提升肌膚防禦能力，一片即助肌膚重現緊緻亮麗光采。

立即購買➡️ BIODANCE Bio 膠原蛋白面膜

BIODANCE Bio 膠原蛋白深層面膜 16片 (Olive Young 官網）

Olive Young 必買推薦7. CLIO 網光亮肌精華氣墊粉底 HK$264.52

CLIO 網光亮肌精華氣墊粉底全新升級，透過網狀設計均勻過濾，打造細緻且超服貼的遮瑕效果。其輕薄質地蘊含8種玻尿酸，為肌膚帶來持久水潤的舒適感，同時實現時下流行的水光無瑕底妝。讓肌膚輕鬆呼吸，綻放輕盈舒適的健康光采。

立即購買➡️ CLIO氣墊粉底

CLIO 網光亮肌精華氣墊粉底 (Olive Young 官網）

Olive Young 必買推薦8. DASIQUE 九色眼影盤 HK$232.63

DASIQUE 九色眼影盤，以珊瑚、棕、米、粉為主調，每盤依主題細膩調整深淺。其獨特之處在於巧妙融入閃爍亮片色，使每款眼影盤功能全面，無論是日常通勤妝容或華麗派對造型，皆能輕鬆打造，讓雙眸綻放最迷人的光采，滿足您多樣的彩妝需求。

立即購買➡️ DASIQUE 眼影盤