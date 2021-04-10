減肥｜女星袪水腫全靠特飲？馮盈盈愛檸檬薏米水　但這類人忌飲…

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-04-10 18:00

春夏季節，溫暖潮濕的天氣讓人易倦，水腫問題更明顯！不少女星例如馮盈盈、f(x)前團員Luna和陳妍希等都有自己獨門去水腫方法，包括自製消腫特飲，從而視覺上輕5kg！ 到底哪款特飲最有效又易整？飲用時又有甚麼注意？馬上看看下文吧！

Luna成功去水腫後體態完美，與出道時相比判若兩人（IG＠hermosavidaluna）

韓團Luna熱捧偶像「idol水」

韓國知名造型師韓惠妍曾在節目上推介大家飲「idol水」（偶像水），有效利尿袪水腫，連f(x)前團員Luna也認同十分有效，20分鐘便可見明顯去濕效果，配方傳開後吸引日韓明星藝人和大眾飲用。

所謂偶像水其實是加了少許糖的檸檬綠茶，利用兩種材料的豐富鉀質，幫助身體排出多餘水分，尤其突然大量飲用時可立即有便意，自然有即時袪水腫功效！

即看韓國偶像水做法和飲用宜忌

馮盈盈日飲檸檬薏米水

馮盈盈今年開設個人YouTube Channel，第一條片就分享6個日常美肌和袪水腫方法，其中一項就是每天自製檸檬薏米水。

馮盈盈膚質和身材同樣完美，皆因保養有道！（IG@crystalfyy）

檸檬和薏米除了去水能力強外，還各自含有豐富維他命C和維他命E，經常食用有美白去斑的效果，難怪深得港姐冠軍喜愛！

即看檸檬薏米水做法和飲用宜忌

更多馮盈盈自家去水腫貼士

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陳妍希靠紅豆水減「視覺5kg」

陳妍希表示自己屬於水腫體質，很容易就有包包面和四肢浮腫問題，出演《神鵰俠侶》時被人戲稱「小籠包」，因此她戒掉重口味的食物，奉行少油少鹽高纖飲食，更會自製紅豆水當水飲，她指出消腫後，視覺上就像輕了5kg！紅豆水不只有袪水腫、利尿效果，更有助補血消脂，絕對是女生恩物，鄧紫棋和隋棠也熱捧紅豆水去水腫！

陳妍希靠紅豆水搣甩包包面和水腫。（yenxi531@IG）

即看紅豆水做法和飲用宜忌

日本超強壓力襪 隨時隨地去水腫

看完女星們的去消腫特飲，是不是覺得很簡單呢？若想袪水腫功效加倍記得「外敷內用」，搭配日本Slimwalk壓力襪使用！

搭配使用：Slimwalk — 日本醫療級保健壓力襪

日本Slimwalk壓力襪採用分段壓力設計，適合人體不同部位受壓，有助改善腿部血液循環和浮腫，紓緩雙腳疲勞，還設有外出使用款和睡覺款，隨時隨地可紓緩下肢水腫，夏天穿短裙便更有自信啦！

Slimwalk 短筒日本醫療級保健壓力襪 $138

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/04/10）

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