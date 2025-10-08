聖誕倒數月曆2025｜Sabon/Dior/Diptyque等夢幻合集！持續更新

2025聖誕倒數月曆每每充滿驚喜！迎接今個聖誕，不少人都會購買各樣倒數月曆，不僅價錢親民，而且充滿驚喜。「01女生」持續更新及整理美妝品牌的2025年聖誕倒數月曆，若想購買自用或送人的話，不妨參考後再做選擇。

更多Advent Calendar聖誕倒數月曆：Selfridges｜Harrods

2025聖誕倒數月曆1. Sabon Majestic Gala 24天倒數月曆

聖誕倒數月曆價錢：110美元（總值265美元）

聖誕倒數月曆禮物數量：7份/ 24份

開售日期：未定



今個聖誕Sabon帶來一場貴族盛宴，包裝可見餐桌、吊燈和閃爍珠寶，締造出豐富華麗的感覺。倒數月曆有著7日及24日兩個選擇，裡面包括潤膚乳、護手霜、洗髮水及沐浴油等，結合經典玫瑰、茉莉和白茶等香氣，讓大家從中紓緩身心。

2025聖誕倒數月曆｜Sabon限量版倒數日曆 (IG@sabonusa)

2025聖誕倒數月曆2. Dior Le 30 Montaigne 聖誕倒數月曆

聖誕倒數月曆價錢：HK$5,600

聖誕倒數月曆禮物數量：24份

開售日期：2025年10月9日起官網及應用程式先售；15日起專門店有售



Dior將會以夢幻馬戲團拉開帷幕，在印有蒙田大道30號外牆圖案的倒數月曆上，飾有馬戲團裝飾細節，如幸運星、雜技演員和Dior奇珍異獸等。打開後則一貫以往的夢幻璀璨，盛載著24款香氛、唇膏和護膚品等經典作品，當中的Piste aux Étoiles香薰蠟燭，為品牌香薰創作總監Francis Kurkdjian調配，以焦糖杏仁和棉花糖，散發出誘人的美食香調。

立即購買：ZALORA

2025聖誕倒數月曆｜Dior Le 30 Montaigne 聖誕倒數月曆 (品牌提供)

2025聖誕倒數月曆3. Diptyque 聖誕倒數月曆

聖誕倒數月曆價錢：399歐元

聖誕倒數月曆禮物數量：25份

開售日期：未定



貓奴們注意！Diptyque聖誕倒數月曆透過一隻金黃小貓，穿梭小店中每個角落。同時收納25款驚喜禮物，包括香水、香氛蠟燭、香氛膏和護手霜等，締造出豐富、華麗和舒適的日常氛圍。

2025聖誕倒數月曆｜Diptyque 聖誕倒數月曆 (品牌官網)

2025聖誕倒數月曆4. Jo Malone London 聖誕倒數月曆

聖誕倒數月曆價錢：495美元

聖誕倒數月曆禮物數量：25份

開售日期：未定



充滿歡樂與驚喜，倒數月曆以輪盤設計，締造出神秘的氛圍，讓人每日都想探索裡面的禮物。裡面盛載多款經典氣味的護手霜、古龍、香氛蠟燭和身體乳液等，適合喜歡清淡柔和氣味的人。

立即購買：Selfridges

2025聖誕倒數月曆｜Jo Malone London 聖誕倒數月曆 (品牌官網)

2025聖誕倒數月曆5. Guerlain 奇蹟物語聖誕倒數月曆

聖誕倒數月曆價錢：HK$5,850

聖誕倒數月曆禮物數量：25份

開售日期：2025年10月15日



有別過往的蜂屋形象，Guerlain今年為一本精緻的故事書，由Mélissandre Vida以故事形式重新演繹。封面以新藝術設計風格，靈感源自創於1925年的一千零一夜香氛世界，而在深紅色封面背後，展現一幅紙製的壯觀場景：巧妙地透過紋理、浮雕和摺紙，生動地將童話呈現，締造出充滿感情和詩意的藝術品。

2025聖誕倒數月曆｜Guerlain 奇蹟物語聖誕倒數月曆 (品牌提供)

2025聖誕倒數月曆6. LUSH 聖誕月曆禮盒

聖誕倒數月曆價錢：HK$2,980/ HK$1,940

聖誕倒數月曆禮物數量：25份

開售日期：2025年10月上旬



今年的聖誕倒數月曆設計，猶如漫步於歐洲聖誕市集中，帶來新鮮手製的浸浴、沐浴產品和香氛皂的節慶氣息。兩款聖誕倒數月曆中， 聖誕月曆禮盒插畫由Artbox London的藝術家Shruti Gadhvi創作，透過倫敦日常看到的鮮花和繽紛色彩，結合正向詞語及曼陀羅，打造出可愛活力的作品。

2025聖誕倒數月曆｜LUSH 聖誕月曆禮盒 (品牌提供)