01生活聖誕倒數月曆2025｜Panasonic Beauty美容儀集多功能於一身

【聖誕倒數月曆2025/聖誕禮物】聖誕禮物若齊集驚喜及儀式感，相信不論送的或收到禮物的人必定感到幸福！今年「01生活」繼續為大家送上精彩聖誕送禮活動，聖誕倒數月曆禮品總值總值超過HK$30 萬，齊集時尚手袋、美妝香水、護膚品、美容療程、酒店Staycation等禮物。想得到以上禮物，就要留意整個聖誕送禮活動！由11月24日(星期一)開始至12月26日(星期五)，每逢星期一至五向讀者送出高質、實用產品，「01生活」將在中午12時在 IG 及 FB 專頁揭曉是日禮物，晚上7時更隨時加碼推出快閃送禮活動！



一連5星期送豐富禮物！每日12點揭曉禮物 隨時加碼送禮

是次活動獲近30個品牌支持，由「01生活」編輯精選讀者喜愛的產品作為大家的聖誕禮物！由時尚手袋、美妝香水、護膚品、美容療程、可愛精品、酒店Staycation、酒店下午茶、健康保健品、精緻甜點等禮物應有盡有，禮品總值超過HK$300,000！

「01生活聖誕倒數月曆2025」總值高達HK$300,000，由11月24日（星期一）開始至12月26日（星期五），每日中午12時準時於Instagram及Facebook專頁公布當日禮物，與大家一起感受每日拆禮物的樂趣。晚上7時隨時加碼推出快閃送禮活動，驚喜不斷！各位01讀者只需於每日指定遊戲帖文下，依照帖文指示參加遊戲，即有機會贏取豐富禮品！

提提大家，參加遊戲前記得先登記成為《香港01》會員，第一時間掌握最新活動詳情及會員專屬優惠，贏取獨家禮品！

更多禮物>>>01生活聖誕倒數月曆2025｜聯乘近30大品牌 送總值逾$30萬豐富禮物

每當工作繁忙，假日便不想出門，給自己一個療癒的me time空間。除了做小手工，不妨透過充滿儀式感的護膚療程，紓解日常因空氣污染而積聚的壓力。要達到細緻的美容效果，美容儀絕對是個得力助手，憑著不同的外形和功效，全方位照料肌膚，讓肌膚得以放鬆休息，從內而外達致減壓。以下開箱3款Panasonic Beauty美容儀，擁有各自的特色與功效，集多功能於一身！

Panasonic Beauty美容儀集多功能於一身！(黃寶瑩 攝)

Panasonic Beauty美容儀開箱：VITALIFT RF EX EH-SR86

體形輕身卻能達致13種煥發美肌功效。VITALIFT RF EX EH-SR86外形以黑色漸變為主，予人寧靜實用的感覺，配備日本製D型提拉感應頭，可以精準地觸及眼周、法令紋和細緻部位等，輕鬆提拉並保養肌膚。美容儀同時設有專用水狀透明凝膠，以提升美容功效。

Panasonic Beauty美容儀開箱：VITALIFT RF EX EH-SR86 (黃寶瑩 攝)

美容儀採用多種光療技術，包括超高頻率4MHz RF技術，可以深層溫熱肌膚，刺激膠原蛋白增生，回復彈性膚質；雙動態EMS EX技術亦能訓練面部肌肉，從而緊致輪廓；而630nm Red LED光療則幫助促進肌膚細胞更新，煥發膚色光采；至於ION技術便能深層導入美容成分，同時清除毛孔污垢，兼備清潔與滋養。

上述技術匯聚於5種護理模式，除了日常護理的「MOIST」和「CLEAN」模式，還有深層護理的「RF x EMS LIFT」模式，結合RF和EMS EX技術，有助緊致面部線條，改善肌膚鬆弛問題。而「RF PUMP」模式則能提升RF輸出功率，讓營養更能滲透至肌底，促進肌膚飽滿滋潤。最後的「EYE CARE」模式專為眼周而設，通過溫和的RF熱感及離子導入，促進減淡細紋，讓眼周重拾精神光采。

Panasonic Beauty美容儀開箱：IONBOOST MULTI EX EH-SS85

若想提升護膚品的滲透和美容效果，IONBOOST MULTI EX EH-SS85美容儀配備品牌高滲透的Power Boost技術，可以在約3秒時間內，疏通滲透角質層的通道，以提高美容成分進入角質層，特別是透明質酸及高功能肽，能夠分別鎖水保濕及修復細胞再生，幫助肌膚有更佳的美容效果。

Panasonic Beauty美容儀開箱：IONBOOST MULTI EX EH-SS85 (黃寶瑩 攝)

有別於一般美容儀，採用日本製造的雙頭設計，獨特平頂形狀離子頭配搭沾濕的化妝棉，能夠幫助去除老廢角質和毛孔污垢，然後反轉美容儀、使用專有的Power Boost Head，則有效提升後續肌膚的滲透度。

在使用護膚品後，根據想達致的「MOIST」或「BRIGHT UP」效果選擇模式，並用離子頭提拉肌膚。中途可以調較EMS強度，以同時達致緊致效果。最後則轉換成「COOL」模式，透過按壓可以感受到清涼效果，使肌膚回復更佳狀態。

Panasonic Beauty美容儀開箱：VITALIFT KASSA EH-SP86

肌膚緊緻提升是不少女生的關注點。Panasonic Beauty VITALIFT KASSA EH-SP86美容儀手感舒適易掌控，刮痧板輪廓靈感自專業美容師的手形和按摩動作，結合人體工學，用時觸感如真人按摩般自然，加上防水設計，即便在浴室等潮濕環境中，也能安心使用。美容儀同時配備專用水狀透明凝膠及USB Type-C充電線，以打造更佳的美容效果。

Panasonic Beauty美容儀開箱：VITALIFT KASSA EH-SP86 (黃寶瑩 攝)

美容儀配備EMS MIX技術，能夠從5Hz和25Hz兩種波形交替強度；而輕柔鍛鍊的EMS模式，則有效維持100Hz波形，持續刺激和鍛鍊面部肌肉，進一步緊致肌膚。此外，可以啟動溫感功能，以紓緩肌肉疲勞，同時促進血液循環，煥發肌膚光彩和緊致。

【01生活送禮】Panasonic Beauty VITALIFT KASSA EH-SP86（名額1個）

名額：1 個

名額：1 個

活動日期：2025 年 12 月 22 日至 12 月 28 日

公佈結果日期：2025 年 12 月 29 日

參加方法：

1) 前往「01女生」Instagram｜Facebook

2) 按指示留言並回答指定問題，就有機會得到禮品一份！

【01生活送禮】Panasonic Beauty IONBOOST MULTI EX EH-SS85（名額2個）

名額：2 個

名額：2 個

活動日期：2025 年 12 月 24 日至 12 月 30 日

公佈結果日期：2025 年 12 月 31 日

參加方法：

1) 前往「01女生」Instagram｜Facebook

2) 按指示留言並回答指定問題，就有機會得到禮品一份！

【01生活送禮】Panasonic Beauty VITALIFT RF EX EH-SR86（名額2個）

名額：2 個

美容儀採用多種光療技術，包括超高頻率4MHz RF技術，可以深層溫熱肌膚，刺激膠原蛋白增生，回復彈性膚質；雙動態EMS EX技術亦能訓練面部肌肉，從而緊致輪廓；而630nm Red LED光療則幫助促進肌膚細胞更新，煥發膚色光采；至於ION技術便能深層導入美容成分，同時清除毛孔污垢，兼備清潔與滋養。

名額：2 個

活動日期：2025 年 12 月 25 日至 12 月 31 日

公佈結果日期：2026 年 1 月 1 日

參加方法：

1) 前往「01女生」Instagram｜Facebook

2) 按指示留言並回答指定問題，就有機會得到禮品一份！

活動條款及細則：

1. 每位參加者於此活動中只會獲獎一次。

2. 如讀者以不同帳戶重覆參加活動「01生活聖誕倒數月曆」，也只會計算為一次獲獎機會。

3. 所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

4. 參加者需如實提交所有個人資料，不接受抄襲、侵權、任何敏感或不法成份。

5. 禮品必須由得獎者本人親身領取，不設代領。得獎者必須帶同身份證明文件及有效得獎證明，以領取禮品。

6. 參加者所提供的個人資料會用作領獎時核對之用，如提供的資料有錯漏或不正確，而導致本公司未能聯絡參加者或核實參加者的身份，有關參與資格將會作廢。

7. 如參加者蓄意以空號、假賬戶或涉及任何舞弊或欺詐成分參加本活動，或有意圖地進行了任何不合法、不當行為去損害活動的公正和公平的人仕或使用任何程式進行欺騙的人仕，或主辦單位懷疑參加者從事或牽涉任何不尋常或可疑活動，其參加及/或得獎資格將被取消。主辦單位保留取消參加者參加本活動的資格及/或給予得獎者獎品及/或向得獎者追究法律責任之權利。

8. 所有獎品均由供應商 (第三者供應商) 生產及提供。一經完成換領程序，本公司將不會為閣下或他人使用禮品時所導致之任何損失而負責。本公司僅此重申不對禮品之保養或使用後果負上任何責任。如發出獎品後有任何問題或遺失，本公司將不會補發。

9. 所有禮品圖片及產品尺寸只供參考，一切以實物為準。所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

10. 是次活動適用於香港地區。

11. 如得獎者逾期辦理領獎手續和領取禮品，將作取消資格。

12. 本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。

13.參加者參與是次活動之同時，即代表同意其所載之條款及細則。如有違反，主辦單位有權隨時取消其參加資格。

14. 如有任何爭議，本公司保留最終決定權。