睡眠香氛噴霧推薦2026｜帶來一整晚酣睡：無印良品Threads 上爆紅

【睡眠香氛噴霧推薦2026｜助睡產品】都市人或多或少會有失眠問題，不時的失眠很容易造成日常困擾，像是身體疲憊、情緒不佳、記憶力差等等問題。想要改善此問題，除了維持規律生理時鐘和營造舒適睡眠環境外，嘗試一些助眠產品也是不錯的選擇，早前在Threads 上爆紅的MUJI無印良品「睡眠噴霧」﹐有不少網友分享真的能幫助快速入睡。一起來看看這款睡眠噴霧的有甚麼特別之處，以及多款同樣可助眠的睡眠香氛噴霧。



睡眠香氛噴霧推薦1. 無印良品（MUJI）Sleeping Blend 室內香氛噴霧 300ml 日圓¥1,690（約HK$83）

無印良品 MUJI所推出的這款睡眠噴霧，於去年（2025年）在社交平台Threads上爆紅，被不少網友稱為「失眠救星」，可顯著改善入睡時間，提升睡眠品質。這款睡眠噴霧是以佛手柑、甜橙、薰衣草等天然精油調配，能幫助安定神經、營造療癒放鬆的睡眠氛圍。

睡眠香氛噴霧推薦1. 無印良品（MUJI）Sleeping Blend 室內香氛噴霧 300ml 日圓¥1,690（約HK$83）（圖片來源：日本MUJI官網）

睡眠香氛噴霧推薦2. LUSH 夜夢纏綿睡眠香氛噴霧 15ml HK$190

LUSH 的睡眠按摩芭於Threads上，也是被大批網友推薦，可以改善失眠，甚至是秒速入睡。除了按摩芭，LUSH的睡眠香氛噴霧同樣很值得關注，有著溫潤的檀香與溫柔花香，可營造沉穩安定的睡前氛圍，帶來平靜心境。有效舒緩緊張情緒，幫助提升睡眠品質。

睡眠香氛噴霧推薦2. LUSH 夜夢纏綿睡眠香氛噴霧 15ml HK$190（圖片來源：LUSH官網）

睡眠香氛噴霧推薦3. The Body Shop 酣睡薰衣草香根草香枕噴霧 100ml HK$209

The Body Shop的酣睡香枕噴霧，採用純素油由99%天然成分製成，包括來自法國的薰衣草精油、馬達加斯加的香根草精油、意大利的有機橄欖油和尼加拉瓜的芝麻油，帶來了不油膩、不粘膩、帶有寧靜花香的香薰油，幫助大家帶來無比放鬆的酣睡體驗。

睡眠香氛噴霧推薦3. The Body Shop 酣睡薰衣草香根草香枕噴霧 100ml HK$209（圖片來源：The Body Shop官網）

睡眠香氛噴霧推薦4. bamford 甯靜枕頭噴霧 50ml NT$1,100（約HK$270）

bamford 的甯靜枕頭噴霧，利用天然植物精萃的精油，包含乳香、薰衣草、甜馬鬱蘭、苦橙葉、橙花、佛手柑、檸檬等調和出的枕頭香氣噴霧，運用此香氛幫助在睡前營造出一個自然、舒適的環境氛圍，讓身體更容易放鬆進入睡眠。

（圖片來源：台灣誠品官網）

睡眠香氛噴霧推薦5. PRIMAVERA 薰衣草睡眠噴霧 30ml HK$220

PRIMAVERA 所推出的薰衣草睡眠噴霧，產品成分100%天然。當中蘊含有機薰衣草油、有機玫瑰木油、 有機苦橙花油等，具有鎮靜功效，更可令呼吸暢順、身心放鬆，有助入眠。