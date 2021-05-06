Better Me｜女生必學凍齡5大秘訣 「29+1」由內到外的心靈雞湯

撰文： 陳妙玲 最後更新日期： 2021-05-06 12:25

年齡是女生的秘密，特別是當踏入「29+1」的人生歲月關口，對年齡可能會顯得焦慮緊張。「年年18歲」是每個女生的夢想，有誰不怕老態盡現？雖然青春光陰一去不返，但是靠著自己的努力，調整好心靈、身體和肌膚，也可以征服時間。學會以下5大凍齡秘訣，作為成長的心靈雞湯，讓你無時無刻綻放美麗光彩，be a Better Me！

每個女生都需要學會凍齡秘訣，無時無刻綻放美麗光彩。

凍齡秘訣1：永遠不放棄前進

錯愛及失戀令你不再相信愛情；生意的一次損失令你站不起來；忙碌的工作埋沒了你的夢想。事業、家庭、愛情、夢想...... 生活上的挫折令你放棄它們嗎？想保持凍齡美貌，內在修為和心態是非常重要的。人生總會面對大大小小的挑戰和打擊，但無論如何都要擁有一顆永遠不放棄前進的心，就算跌倒也要勿忘初心，堅強地爬起來。努力地增值自己，學習新事物，豐富自己的內涵和修養，保持青春的衝勁和心境，心情和身體自然年輕起來！

就算面對挫敗也勇敢地向前看，保持青春的衝勁和心境，心情和身體自然年輕起來！（getty images）

凍齡秘訣2：為自己製作Me Time

Me Time對於心靈成長十分重要，當你忙了一整天，或是在生活中遇到不快及壓力，便為自己製作一個Me Time吧！每天騰出少許時間放鬆精神，讓身心得到喘息的空間，可以沖一杯熱花茶，聽著悅耳的音樂看書、畫畫、寫字，也可以浸個香噴噴的泡泡浴，亦可以點起香薰做冥想瑜珈，甚至可以運動出一身汗等等。每個人的Me Time做的事都不一樣，只要做自己喜愛的事便可，學會自我療癒身心，愛自己便是凍齡的最好方法！

Me Time可讓身心得到喘息的空間，學會愛自己便是凍齡的最好方法！（getty images）

凍齡秘訣3：每天攝取足夠水分及注意飲食

飲水真的很重要！很重要！很重要！（重要的事要說3次）飲水不但能為身體補充水分，促進血液循環，幫助腸胃蠕動，減少身體水腫，還可以加快新陳代謝，令皮膚變好。而每人體重不同，所需要的水量也不同，每日喝水方程式可以參考以下方式：

體重（公斤）X 30（毫升）÷ 250（毫升）= 每日建議飲用量（杯）

飲水不但能為身體補充水分，促進血液循環，幫助腸胃蠕動，減少身體水腫，還可以加快新陳代謝，令皮膚變好。（Unsplash）

除此之外，隨著年紀的增長，新陳代謝會逐漸變慢，想保持健康體態就要注意飲食。減少吃零食、甜食、油膩及加工的食物，多吃天然的原形食物，攝取豐富多樣的營養。同時亦要注意食量，減少吃自助式的大餐及飲酒，每餐吃7分飽，不要為腸胃和身體帶來太重的負擔。身形Keep得Fit，外貌自然顯得年輕！

凍齡秘訣4：注重護膚步驟

心靈成長固然重要，平日的皮膚保養也不能忽視。世上沒有醜女人，只有懶女人，想肌膚保持年輕狀態便要注重護膚步驟。每日徹底卸妝及潔面，然後逐步使用化妝水、基底液、精華液、乳液、乳霜和眼霜。

一條皺紋老10年，女性踏入25歲，歲月的痕跡會開始浮現。尤其是眼紋、眉心紋、虎紋，一旦出現，就更加顯老。因此要做好抗紋緊緻的護理，推介SHISEIDO最新推出的VITAL PERFECTION緊緻亮白修護系列護膚品，特別針對眼紋、眉心紋、虎紋等「現齡紋」，利用「去紋Magic 3步曲」，先用新升級雙效緊緻亮白修護精華打底，再用賦活塑顏提拉面霜提升面部輪廓，最後用新升級「去紋淨斑Magic Cream」重點抗皺亮白修護乳霜，改善肌膚暗啞、紋理、色斑等歲月倦容，塑造無瑕緊緻亮白美肌！

凍齡秘訣5：面部按摩

女生在25歲以後皮膚的膠原蛋白每年會以6%的速度逐漸流失，而且隨著年齡的增長，臉部皮膚也會因失去支撐和彈性，出現鬆弛下垂的症狀，皺紋和老化的問題就會隨之而出現。根據《皮膚研究與技術雜誌》的一項研究，證明面部按摩有效減少皺紋，同時減輕眼瞼和臉頰周圍的衰老跡象。每日使用護膚品時，不妨配合適當的面部按摩，刺激皮膚的血液循環，有效去水腫，減少細紋，令肌膚變得緊緻富彈性，回復青春健康光彩。同時透過指尖的熱力接觸肌膚，能令護膚品更易被吸收，達致更好的護膚功效。

▼▼▼按下圖看正確的面部按摩步驟▼▼▼

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