定妝噴霧應妝前還是妝後用？UrCosme10大定妝噴霧台牌勝YSL、MAC

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-04-09 16:59

定妝噴霧｜夏天出油量高，加上戴口罩成日常，令底妝因為出油而浮粉脫妝，除了使用碎粉定妝外，定妝噴霧也是一大幫手，助持久不脫妝、妝感更好。不知如何入手，不妨參考台灣Urcosme公布2021年最新定妝噴霧排行榜，在售價$38 - $328的產品中，哪款性能最好？性價比最高？

定妝噴霧是夏日必備。（missjni@instagram）

台灣Urcosme最新10大定妝噴霧 價錢差10倍 哪款性價比最高？

夏天想持久不脫妝，許多人會用到定妝噴霧，當中的成膜劑（丙烯酸酯類共聚物）能包覆皮膚，增加肌膚保水度，同時讓底妝更貼服、持久，妝感會更好。

大多的定妝噴霧都主打控油，有些更會有補水功效，該選購哪一款？可看看台灣網民推介的最新定妝噴霧排行榜（截至2021/4/5）。

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定妝噴霧有助避免或減少脫妝的情況。（meung.e@instagram）

如何精準運用定妝噴霧？

脫妝，全因混和或排斥了油脂、粉底，前者令粉底結塊，後者則令粉底不貼膚，導致浮粉，而定妝噴霧則可協助兩者「不打架」，避免或延緩妝機的情況。

使用定妝噴霧時，需距離臉部約20厘米，以防弄花底妝；有保濕成分的定妝噴霧可在底妝前先噴一層，增加保濕度與持妝效果；含「成膜劑」的，則在完妝後噴上才不與粉底結塊，定妝效果強。

另外，容易出汗、出油脫妝的女生，可配合碎粉與定妝噴霧加強定妝效果：上完粉底後先噴一層定妝噴霧，待噴霧乾後，輕壓一層碎粉，再噴上一層定妝噴霧，讓底妝的定妝效果更高。

▼▼▼同場加映：油脂分泌旺盛，想保濕又怕黏膩，啫喱質感的保濕面霜便最好不過；入手前，不妨參考台灣Urcosme公布2021年最新保濕啫喱面霜排行榜，哪款鎖水、鎖水功效最好？敏感肌又該如何選擇？（延伸閱讀）▼▼▼

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