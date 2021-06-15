香港@cosme 2021上半年美妝大賞　$3XX潔面膏集4功效成雙料第1

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-06-15 20:00

日本@cosme已公布2021年上半年度@cosme美容大賞，自@cosme Store登陸香港，香港版的排行榜也成為女生的參考，雖然香港版的美容大賞只分了基礎保養、底妝與彩妝的名單，但也增添了「新秀賞」，公開上半年最新人氣美妝護膚產品，身為愛美一族怎可錯過。

香港@cosme也在近日公布了「2021年上半年度美妝大賞」。（@cosme）

香港版2021年上半年度@cosme排行榜 $3XX日本卸妝同時奪「綜合賞」

香港@cosme與日本一樣，按用家票選和評分選出的名單，入選的藥妝、護膚產品名副其實是用家真心推介的好物。

而2021年上半年「新秀賞」是以最近半年的美妝新品作為評選對象，根據網友評價及關注度，評選出最受本地消費者好評的上半年矚目新品，最終有5件新品脫穎而出，平至Canmake，貴至YSL Beauty也在榜中，看看用家對它們有甚麼評價。

▼▼▼@cosme增添了「新秀賞」，讓愛美一族第一時間知道哪款新品值得入手，按圖即看香港用家評價▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

除了「新秀賞」，最令人期待當然是各大部門的美容大賞，香港稱為「BEST HITS賞」，以2020/11/01 - 2021/04/30期間，香港化妝品専門店「@cosme STORE」的販售實績為依據，遴選出獎項，分出基礎保養、底妝與彩妝部門。

另外，雖然香港沒有整個「綜合賞」的排行榜，但也釋出了最受歡迎的產品，就是「Atorrege AD+ - 零壓速淨潔顏膏」，它憑4大功效：卸妝潔面二合為一，且無需10秒即可卸除防水彩妝，同時保濕、改善毛孔問題及清黑頭，以方便又清爽乾淨見稱，它同時成為基礎保養部門的第1位。

▼▼▼【香港@cosme STORE - BEST HITS賞】香港排行榜分為３大類：基礎保養、底妝與彩妝部門，許多彩妝得獎更是有平價專櫃品牌之稱，按圖即看▼▼▼

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（資料來源：香港@cosme）

▼▼▼同場加映：日本@Cosme 綜合大獎（Grand Prizes）2021上半年10大名單，榜首是小資女追捧的開架品牌之一，其他上榜產品包括面膜、粉餅、眼影以及面霜等（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：夏天戶外活動增加，皮膚長期曝露在紫外線下，女生便忙着美白，市面美白產品眾多，到底護膚品好，還是食健康產品？不妨參考台灣美妝網站Urcosme「10大美白產品排行榜」（延伸閱讀）▼▼▼