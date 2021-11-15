SOGO Thankful Week｜記者實試5款皇牌精華：CLARINS極速活氧保濕

【SOGO崇光感謝祭2021｜SOGO Thankful Week 2021】Sogo Thankful Week進行得如火如荼，門市減價優惠至12月5日，各大品牌皇牌產品也推出優惠套裝，是小資女入手的好機會。記者實試5款坊間評論度高的皇牌精華，包括Estée Lauder 、Lancome、La Mer 、CLARINS與SHISEIDO，哪款修復功效卓著，哪款保濕度最高呢？



記者實試5款坊間評論度高的皇牌精華，包括Estee Lauder、Lancome、La mer、Clarins與Shiseido（林珈希攝）

記者實試5款皇牌精華 秋冬最適合哪一款？

筆者為混合偏油肌，底層有缺水問題，平時會有暗粒問題煩憂，洗臉後平均肌膚狀況為水份：26.4%、油份：39.6%；筆者分別試用了Estée Lauder 、Lancome、La Mer 、CLARINS與SHISEIDO的皇牌精華各1星期，得出以下評論作參考。

Estee Lauder Advanced Night Repair 30ml $680



「小棕瓶」Estee Lauder Advanced Night Repair主打激活年輕細胞及膠原蛋白新生，極速修復肌膚，擊退多重初老跡象；網絡對它的評價十分高，保濕度很好，同時可改善暗瘡問題，皮膚變得細滑，筆者非常同意這功效，尤其在冬天使用；但減淡細紋方面要有待長時間使用。

Clarins Double Serum 30ml $650



許多肌膚問題都源自於水油失衡，但一聽到「油」大部分人都十分抗拒，Clarins就在1985年獨創第1代皇牌 Double Serum精華，以水+油的親膚黃金比例，加入21種植物萃取成分，達至再生、滋養、防禦、活氧及保濕5大功效；使用後，保濕功效令人滿意，而且水油平衡改善，特別適合乾肌使用，也令身為混合肌的筆者能一嘗從「油」補水，不過在戴口罩的時期，略嫌厚重。

La mer The Regenerating Serum 30ml $3,190



La mer皇牌精華The Regenerating Serum索價過3千，令人非常好奇其功效；La mer皇牌精華主打有助促進膠原蛋白製造，令肌膚顯著更生；保濕力並非精華主打，如在秋冬使用定一要後續補水，但其擊退幼紋、修復功效的確一流；試用期間剛好有暗瘡傷口，復原比平時快，只需短短3天便平復不少；另外，法令紋明顯有改善，如預算許可下的確值得投資。

Shiseido ULTIMUNE Power Infusing Concentrate 30ml $620



Shiseido ULTIMUNE含珍貴靈芝精華、洛神花精華和十藥精華等，主打激活肌底微循環，肌膚免疫力高效提升，促進膠原新生，令肌膚水潤、光澤；其保濕能力的確不錯，皮膚也變得彈性，筆者也感覺到它有助後續護膚品吸收，不過記者只使用一段短時間，未發現提升免疫力功效是否顯著。

Lancome Advanced Génifique Serum 30ml $745



有「小黑瓶」之稱的Lancome Advanced Génifique Serum主打強化肌膚，重現柔嫩彈滑、均勻透亮，並可修復肌膚；筆者是小黑瓶的忠實用家，已空瓶多次，特別欣賞其修復功效，皮膚變得細滑，有光澤性，也沒有致痘現象，特別喜歡在針清後連續使用；吸收時間快，不過其保濕度屬中等，夏天使用剛剛好，秋冬或需後續保濕。

SOGO感謝祭Part 2、3 精選皇牌美妝套裝

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