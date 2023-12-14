美白精華推介2024｜8大必買好用美白精華　這款媲美專櫃淡斑明顯

淡斑美白精華推介2024！不少護膚品牌都有推出美白淡斑精華，然而五花八門的產品，到底要怎麼挑選？《01女生》為大家精選推介以下8款美白淡斑精華，當中包括Caudalie、Eucerin及OLAY等。

另外，記者亦親身使用當中5款美白淡斑精華，有2款更是記者會再度回購的好物！還在猶豫要哪一款美白淡斑精華的話，不妨參考一下，選出最適合你的產品！



美白精華推介2024｜1.Eucerin 抗色素雙重精華液 30ml HKD$436.5

Eucerin抗色素雙面精華液，將硫胺醇和濃縮透明質酸的強效混合物融合在一起。既可滋養膚色，又可減少黑斑和膚色不均問題出現，使肌膚明亮柔嫩。

美白精華推介2024｜1.Eucerin 抗色素雙重精華液 30 ml HKD$ 436.5 (lookfantastic)

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美白精華推介2024｜2.Caudalie Vinoperfect 膚色修正亮採精華液 30ml HKD$485

Caudalie這款精華液專為消除黑斑而設，採用專利 Viniferine 配製而成，其功效比普通維生素 C 高 62 倍。不論是老化、日曬還是痤瘡疤痕，使用後膚色看起來都會更明亮、均勻。而最吸引人的是，精華液散發出由薄荷、西瓜、橙樹葉和柑橘花的香氣，清新又治癒。

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美白精華推介2024｜3.The INKEY List 維生素C精華 30ml HKD$97

INKEY List 這款維生素 C 精華液富含抗氧化劑，採用 30% 純 L-抗壞血酸製成，有助於保護膚色免受污染物和自由基的侵害，從而增強皮膚屏障。另外，更有助提亮膚色，並淡化細紋。建議早上使用，在塗抹保濕霜和 防曬之前使用，功效更佳。

美白精華推介2024｜3.The INKEY List 維生素C精華 30ml HKD$97 (lookfantastic)

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美編實試5款美白精華 值得再度回購

淡斑美白精華推介2024！記者實試5款好用分享（陳葦慈 攝）

記者 許秀麗：淡斑效果兩星期即見效 媲美專櫃品牌

淡斑美白精華推介1. Eucerin 淡斑亮膚精華 HKD450/30ml

一直受臉上煩人色斑果擾的筆者，在嘗試多款淡斑精華後，終於找到淡斑效果最明顯的產品！Eucerin的淡斑亮膚精華絕對媲美專櫃品牌，有效對抗多種色斑，改善色素沉澱造成的膚色不均，以及防止色斑再次出現，對於因外活動和容易受電腦藍光引致的斑點，有很好的阻隔作用。

美白淡斑精華推介2｜Eucerin 使用兩星期後，已經明顯可見較大和深色的斑點有減淡（陳葦慈 攝）

這瓶已經是筆者第二次回購，記得當初剛使用兩星期後，已經明顯可見較大和深色的斑點有減淡；在使用一個月後，除了斑點減少外，膚色亦得更均勻細緻。而另一讓筆者覺得驚喜的是，精華的保濕效果比想像中好，這也是讓乾性肌的筆者再次回購的原因！

記者 李樂瑤：膚色光亮度提升！

淡斑美白精華推介2. OLAY PROX 亮潔晳顏淡斑精華 40ml HKD$390

被網民力捧開架美白之選的OLAY小白瓶，碰上特價時三百元有找，價格相宜。產品主要針對多、面積大、顏色深的色斑，提亮膚色有所幫助。一個多月的連續使用後，發現面色的光亮度有所提升，而且亦有收細毛孔的感覺！

筆者特別喜愛它透明、流動性較高的滴管設計，護理時能夠一管應付所需，另外沒什麼特殊香料，敏感肌亦可輕鬆嘗試。小白瓶中含有煙酰胺、甘草酸二鉀、糖海帶的專有美白成分，能夠美白同時舒緩、抗敏、抗炎

美白淡斑精華推介1｜記得要少量多次的嘗試（陳葦慈 攝）

大家若想入手記得要少量多次的嘗試，讓皮膚度過過敏反應階段，慢慢適應建立耐受度才大幅上臉！

記者 石欣桐：黑斑、痘痘粉刺痕跡明顯淡化

淡斑美白精華推介3. CLINIQUE 升級版勻淨科研亮白淡斑雙效精華 50ml HK$810

很多人對筆者曬極不黑感到羡慕，但事實上是有苦自己知！照射紫外線時導致黑色素形成，色斑、雀斑問題就尤其嚴重。筆者最近就用上了 CLINIQUE 的勻淨科研亮白淡斑雙效精華，從源頭開始阻截黑色素，幫助預防色斑。

美白淡斑精華推介3｜CLINIQUE精華質感呈水乳狀，而且水感偏重，塗上臉後容易推開、很快吸收（陳葦慈 攝）

筆者持續使用1個月後，發現臉上黑斑有微微的減少，痘痘粉刺痕跡有明顯淡化！另外，精華亦有淨白功能，用後膚色變得更均勻，並有輕微提亮，令整體肌膚變得更加光澤透亮！精華質感呈水乳狀，而且水感偏重，塗上臉後容易推開、很快吸收，不會感到黐笠不適，還略帶水潤感，妝前使用也不會影響妝感！

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記者 朱加曦：多次空瓶！肌膚變得明亮、收細毛孔

淡斑美白精華推介4. Dermacept Vitamin C10 Serum 12ml $420

已是經歷多次空瓶的精華之一，由3年前開始接觸品牌，至今仍放在好物清單中，質感滋潤，同時易推和吸收，而且每次用量不需多，肌膚就變得明亮和細緻，連續使用更助收細陪伴多年的毛孔粗大問題，愈顯精神活力。

美白淡斑精華推介4｜Dermacept每次用量不需多，肌膚就變得明亮和細緻，連續使用更助收細陪伴多年的毛孔粗大問題（陳葦慈 攝）

維他命C配方經荷里活級皮膚科醫生研製，一般不刺激肌膚，亦具保濕功效，即使夜睡時刪減繁複護膚程序，只塗Dermacept精華後，便倒頭大睡，翌日面上幾乎都沒泛油，非常好用！

記者 夏子婷：皮膚明顯透亮、改善粗大毛孔

淡斑美白精華推介5. KIEHL’S 醫學速效淡紋活注精華 HK$860／28ml

眾所周知，晚間是肌膚修復最佳時機，所以筆者都會使用具保濕及修復功效的護膚品。KIEHL’S 這款淡紋活注精華是採用了A醇粉末膠囊及精華液隔開設計，使用前只需快速把兩者均勻混合即可。

美白淡斑精華推介5｜堅持使用KIEHL’S2星期，肌膚漸漸適應，且明顯看到皮膚透亮不少（陳葦慈 攝）

其實過往筆者已經有使用A醇的習慣，基本上肌膚已經沒有出現脫皮或過敏情況。不過使用KIEHL’S 活注精華約兩天左右，發現臉上開始輕微脫皮及漸漸出現刺激反應。根據過往使用其他品牌的A醇產品初時都會出現這種狀況，故此屬正常現象。不過若果大家感到不適可先停用。

堅持使用2星期，肌膚漸漸適應，且明顯看到皮膚透亮不少，甚至有效改善到粗大毛孔，令膚況整體提升！

立即購買：KIEHL'S 官網

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