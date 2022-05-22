剃毛器｜2022 10大好用剃毛刀推薦！哪款外出最適用？

【剃毛器/脫毛刀】夏天到來，陽光與海灘，衣着又變得單薄，身為「毛孩」的確需要修修毛髮，以免尷尬，如果你還沒有激光脫毛的打算，脫毛刀定是你首選，你以為隨便入手即可？不是的，刀頭的靈活度、刀片數量、清洗與替換方式等都影響着你能否剃除乾淨與會否受傷，不如看看「2022最新推薦10大女用脫毛刀排行榜」。



【剃毛器/脫毛刀】如果你還沒有激光脫毛的打算，脫毛刀定是你首選。（sammkoling@instagram）

【剃毛器/脫毛刀】10大好用脫毛刀排行榜：Schick、Gillette Venus都上榜

台灣My Best 好物平台實測了 多款知名品牌的人氣脫毛刀，如southbusiness、貝印、Schick、P&G、Gillettevenus，並根據評比結果嚴選出10款值得推薦的款式；在香港為人所識的Schick脫毛刀在刀頭潤膚皂的部分特別添加了蘆薈、維他命E、B5等保濕成分，只要沾水濕潤，即可達到除毛、保濕、潤膚等多種功能，浮動四刀片設計，可以貼服地剃毛，減少對皮膚傷害，一次做到剃毛、保養，方便快捷，就算在秋冬，一樣不怕造成皮膚粗糙，排第9位。

【剃毛器/脫毛刀】台灣My Best 好物平台實測了 多款知名品牌的人氣脫毛刀，如southbusiness、貝印、Schick、P&G、Gillettevenus。（gillettevenus@instagram）

第3位的KAI貝印AQUAFIT剃刀，刀頭寬廣，雖然外觀不討好，但它手柄採用具彈力的材質，加上輕巧且符合人體工學的設計，非常適合女生使用，而且寬廣可動式五重刀片，沒有不適感外，貼合度高，提升剃除小腿、手臂等大範圍的效率，完全推翻了拋棄式產品廉價又不易使用的刻板印象。

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第1位是Gillette Venus零瑕疵美肌刀，網站以「無死角貼合曲線，打造迷人無瑕美肌」來形容，Gillette Venus有着靈活的特殊滾珠旋轉刀頭，可根據身體曲線轉動貼合，在面對凹凸起伏的部位時也能毫無阻礙地緊貼滑；測試員更指，輕輕滑過，細部毛根也可清除，處理後的膚觸更宛如原生肌膚般光滑細緻，舒適度與效率遠勝過其他款式。

（資料來源：my-best）