家用美容儀推薦｜medicube、AMIRO等10款討論高！解構RF射頻原理

家用美容儀推薦｜愈多女生喜歡使用美容儀，不僅一機達致多種功效，而且幫助護膚品吸收，讓肌膚更呈現白嫩潔淨的狀態。美容機常見「RF射頻」的專有名詞，到底是怎樣的原理、會有甚麼功效呢？以下拆解當中謎團，並整理出10款medicube、amiro、YA-MAN、GLYCEL和Panasonic等討論度高的美容儀，大家不妨參考一下。



隨著美容儀的輕身和便利，不少女生都傾向在家使用，為護膚製造舒適的me time。部分美容儀採用的RF，為「Radio Frequency」的縮寫，透過發射電流，讓肌膚出現電阻效應，同時釋放的熱能，可將真皮層的膠原蛋白收縮，達致彈性緊致和減淡細紋的作用，能夠每星期使用約3至4次。不過，若然體內裝有心臟起搏器、近期曾進行填充物注射、侵入式皮膚管理的人，或皮膚不耐熱的人，則需避免或咨詢醫生意見。

此外，部分美容儀則使用EMS微電流，可以刺激肌肉運動，讓肌膚回復彈性；離子則助增加護膚品滲透，以導入更多精華進肌底，同時導出毛孔內的污垢。而LED光則能配合不同顏色光線，達致不同功效，如紅光改善衰老、藍光祛痘消炎及綠光美白提亮等。

家用美容儀推薦1. medicube Age-R Ussera $2,800（特價$1,800）

深受韓國女生歡迎的medicube，獲得多個雜誌獎項認證，結合RF射頻及超聲波，每發採用雙重能量Deep Shot，幫助膠原蛋白再生，提拉下垂的面頰，打造V字瓜子臉。經專業團隊研發，美容儀每日只需用80發，便可達致最佳效果。

家用美容儀推薦1. medicube Age-R Ussera (medicube官網)

家用美容儀推薦2. AMIRO R3 Turbo Facial RF Skin Tightening Device $3,299（特價$2,919）

品牌最新的暢銷型號，相較其他採用更進階技術，主要消除細紋，包括淚溝、眼袋、黑眼圈和法令紋，讓肌膚維持緊緻瘦面。美容儀使用專利機頭，觸感平滑流暢，亦易於清洗，不留有殘餘，以保持衛生。美容儀所採用的溫度，低於攝氏42度，使用後更為安全。

家用美容儀推薦2. AMIRO R3 Turbo Facial RF Skin Tightening Device (AMIRO官網)

家用美容儀推薦3. YA-MAN RF射頻水鑽美顏儀 (M18-YL-2) $4,480（特價$2,980）

由女子跳高選手楊文蔚拍攝廣告的YA-MAN，常聽到身邊不少友人推薦，筆者試用後，認為有助肌膚更快吸收精華，而且微電流的感覺，也有稍為按摩的感覺。這個為品牌系列中價錢較親民的款式，特別針對初熟齡遇到的肌膚問題，持續每星期做兩三次，有助改善膚色暗沉和皮質粗糙。現時品牌正進行週年感謝祭，限時享有67折優惠，不容錯過。

家用美容儀推薦3. YA-MAN RF射頻水鑽美顏儀 (IG@yaman.official)

家用美容儀推薦4. Glycel G-POWERLIFT+離子射頻緊膚儀 $2,688

運用頂尖的科研技術，緊膚儀集結Galvanic離子引導科技、RF活膚射頻及LED光能煥顏技術，以改善不同皮膚問題。採用G-POWERLIFT，有效鎖定真皮層，多重激活及修護肌膚，達致提緊緻、美白抗皺及淨化煥膚等多種功效，打造緊緻嫩肌。它的體積亦較細小，以方便收納。

家用美容儀推薦4. Glycel G-POWERLIFT+離子射頻緊膚儀 (GLYCEL官網)

家用美容儀推薦5. Panasonic RF 超聲波緊緻器 EH-XR10 $3,880

美容儀使用極集中RF射頻及超聲波技術，有助肌膚緊緻提升，可用於眼底、面頰、嘴部及下顎等，並設3種溫感強度調節。其機頭以獨有設計，能夠緊貼肌膚不同的凹凸位置，亦較易控制和操作。

家用美容儀推薦5. Panasonic RF 超聲波緊緻器 EH-XR10 (IG@panasonic_beauty)

家用美容儀推薦6. nu skin ageLOC LumiSpa® iO 基礎套裝 $2,400

nu skin美容儀也是較常聽到的牌子，這個以專利微脈動反旋科技，能夠淨化潔淨毛孔，同時幫助維持健康的膠原蛋白，提升整體的緊緻和飽滿感覺。美容儀亦可配合護膚咨詢應用程式VERA，進一步瞭解膚況，打造更好的護膚習慣。

家用美容儀推薦6. nu skin ageLOC LumiSpa® iO 基礎套裝 (IG@nuskin)

家用美容儀推薦7. ReFa BEAUTECH RAISE 射頻美容儀 $3,400

美容儀特別在於獨特的RF-Wpulse模式，使用時帶有溫感，同時有著超聲波及滲透效果的脈衝，達致支撐、循環及守護的護膚理念，打造出彈性健康美肌。

家用美容儀推薦7. ReFa BEAUTECH RAISE 射頻美容儀 (ReFa官網)

家用美容儀推薦8. Emay Plus 纖面排毒美顏儀 $399（《01網購》特價$339）

購買方法：01網購

有用過刮痧板的人，都會對這個美容儀的外形不陌生，以排毒為主，配合熱能和震動，有助活膚通淋巴，以去除浮腫問題，同時緊緻肌膚。美容儀的體積較小，而且扁平，非常容易收納。

家用美容儀推薦8. Emay Plus 纖面排毒美顏儀 (IG@emayplus)

家用美容儀推薦9. Emay Plus 冰熱嫩膚按摩儀 $979

購買方法：01網購

美容儀採用全新溫控技術，溫冷交替使用，有助煥活肌膚，讓肌膚吸收足夠營養，並加快血液循環。它亦設離子導入導出模式、EMS微電流，以及LED光子嫩膚，全方面滿足肌膚不同的需要。

家用美容儀推薦9. Emay Plus 冰熱嫩膚按摩儀 (IG@emayplus)

家用美容儀推薦10. Notime Icelady RF 逆齡儀 $1,899

購買方法：01網購

特別針對初老肌而設，集結4種醫美級科技及3個模式，包括超聲波低頻震動、RF射頻、LED及EMS微電流，以激活肌膚，減淡細紋生成，同時提亮肌膚，呈現出自然的白滑飽滿的狀態。