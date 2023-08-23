膠鞋推薦｜小白鞋熱潮不保？倪晨曦跟上膠鞋趨勢 精選7暢銷舒爽款

膠鞋推薦｜小白鞋地位或不保？相信不少人的鞋櫃中，都會擁出至少一對小白鞋，不過自從紐約創意集團MSCHF，以「阿童木靴」（Big Red Boot）掀熱話後，將鞋履趨勢改朝換代，帶來各種膠鞋的設計，如拖鞋、穆勒鞋和波鞋等，深得不少時尚愛好者歡迎，加上防水的質料，非常適合經常下雨的夏天。以下精選其中7款暢銷膠鞋，不知大家喜歡哪一款？



膠鞋推薦｜倪晨曦也跟上膠鞋熱潮！(IG@misselvni)

膠鞋推薦款1. Crocs Duet Max li Clog $568

購買方法：Marathon

論熟悉的膠鞋始祖之一，莫過於Crocs的洞洞鞋，而隨著「阿童木鞋」的成功，品牌聯乘該團隊推出新膠鞋款，並邀請名媛Paris Hilton拍攝，將膠鞋熱潮更推進一步。品牌其中的Duet Max li Clog鞋，同樣以標誌性的洞洞設計，搭以魔術貼Slingback，走路時更輕鬆方便不怕脫落。

膠鞋推薦款1. Crocs Duet Max li Clog (Marathon官網)

膠鞋推薦款2. PUMA Shibui Mule 男女皆宜涼鞋 $279（原價$399）

購買方法：PUMA

以溫婉柔和的粉紅磨砂色調，展現出知性氣質感覺，同時容易配襯不同造型，如長裙或牛仔褲，締造不一樣的活力。涼鞋兩側設有洞口，有助散熱，並維持舒爽感覺，而以織布和皮革製成的slingback，亦可修飾腳腕，打造視覺上長腿感覺。

膠鞋推薦款2. PUMA Shibui Mule 男女皆宜涼鞋 (PUMA官網)

膠鞋推薦款3. adidas Adifom Stan Smith Mule 運動鞋 $559

購買方法：adidas

這款adidas膠鞋有效視覺上增高，採用厚底鞋墊，整體透過莫蘭迪綠色，打造出舒適易襯的感覺。鞋款向經典Stan Smith運動鞋致敬，並運用泡膠物料混合甘蔗製作，穿著自然舒適之餘，亦可助環保，實行能源減廢。

膠鞋推薦款3. adidas Adifom Stan Smith Mule 運動鞋 (adidas官網)

膠鞋推薦款4. adidas Adifom Supernova 跑鞋 $499

購買方法：adidas

從前的布質跑鞋，現已轉成塑膠外表的鞋款，也能幫助運動上的提升。這款鞋專為跑步而設，兩側的開洞設計，有助提升鞋子的透氣度，而三條間紋更是代表品牌，展現出時尚俐落的未來感。鞋子同樣由逾半再生物料製作，非常環保！

膠鞋推薦款4. adidas Adifom Supernova 跑鞋 (adidas官網)

膠鞋推薦款5. adidas Adifom Climacool 運動鞋 $899

購買方法：adidas

結合傳統鞋款，並注入創新元素，這款鞋的設計時尚型格，予人獨特的感覺。鞋子特別加入內層網布，感覺舒適自在，加上柔軟緩衝技術，走路時更為輕盈。

膠鞋推薦款5. adidas Adifom Climacool 運動鞋 (adidas官網)

膠鞋推薦款6. Merrell Hydro Runner 涼鞋 $790

購買方法：Marathon

鞋子採用輕便的EVA外殼，配合透氣網眼內履，以及Cleansport NXT生物抑菌技術，穿著時更為舒爽，並抑制異味產生。鞋子亦採用貼腳設計，可以更顯腳形，視覺上顯瘦。

膠鞋推薦款6. Merrell Hydro Runner 涼鞋 (Marathon官網)

膠鞋推薦款7. Merrell Hydro Moc 涼鞋 $490

購買方法：Catalog

採用可持續材料和成型技術，配合獨有的「FLOAT PRO」EVA和「BLOOM」材料，感覺更輕便舒適和環保。鞋子的防水設計，亦適合水上活動，加上輕量設計，走路時更方便。